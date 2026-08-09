Une photo de 1963 déclenche une folle reconstruction à Lacanau

Été 2026. Des incendies ravagent la forêt des Landes. Sexagénaire désabusé et solitaire, Max retrouve la guinguette mythique sur une photo ancienne. Aidé par une petite bande interlope – anciens du tournage et jeunes en déshérence – il décide de la rebâtir, presque à l’identique.

C’est ainsi que la guinguette sort du sable, dans l’urgence. Une cabane joyeuse, comme un ultime baroud d’honneur face au désenchantement qu’inspire le monde. Mais les feux se rapprochent et Max découvre aussi des secrets enfouis...

Les éditions Mazarine vous proposent un extrait en avant-première :

François d'Epenoux est un écrivain français. Il a publié 13 romans, dont deux ont été adaptés au cinéma : Deux jours à tuer (par Jean Becker en 2008) et Les Papas du dimanche (par Louis Becker en 2012).

Ses précédents romans ont été salués par plusieurs distinctions, notamment le Prix Maison de la Presse 2014 pour Le Réveil du cœur et le Prix Honoré de Balzac 2023 pour Le Roi nu-pieds.

Parution le 10 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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