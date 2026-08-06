Hiver 1766, fort Prince-de-Galles. Patterson arrive couvert de peaux graisseuses, flanqué d’un chien belliqueux et porteur d’une pierre traversée d’or. John Shaw l’a classé avant même qu’il ouvre la bouche : « Les Colporteurs sont des pirates et des brigands qui font les poubelles du commerce légitime de fourrures. » Magnus Norton, gouverneur du comptoir de la Compagnie de la baie d’Hudson, voit surtout le filon promis au-delà de White River. Une expédition secrète partira. Le froid, la faim, l’avidité et les hommes feront le reste.

Ian McGuire retrouve les territoires où la civilisation tient à une palissade, quelques registres et beaucoup de violence. Shaw commande, Tom Hearn observe, Abel Walker espère, tandis qu’une famille dénée guide les Britanniques vers les Terres stériles. L’accord initial est déjà vicié : Norton exige « quelqu’un de fiable et de mutique. » Autrement dit, un homme capable de survivre et de garder le silence sur la cupidité de ses supérieurs.

La prose possède la dureté nette d’un couteau dans la glace. Corps gelés, blessures, bêtes dépecées et affrontements se donnent sans détour, dans une traduction de Sophie Aslanides sèche et sensorielle. Le paysage n’offre aucune grandeur rédemptrice : il impose ses distances, raréfie la nourriture et rend chaque faute irréversible. La polyphonie confronte des perceptions qui ne recouvrent jamais tout à fait la même réalité, notamment entre les employés de la Compagnie et leurs guides autochtones.

McGuire paie toutefois son efficacité par quelques simplifications. Shaw demeure longtemps une brute presque sans contrepoint, davantage fonction dramatique qu’homme. Plusieurs personnages autochtones disposent d’un regard propre, mais certains s’effacent derrière la mécanique de l’expédition, de la convoitise et de la vengeance. L’accumulation de brutalités finit aussi par créer une attente prévisible : chaque accalmie annonce un nouveau corps brisé. Les développements biographiques du début, solides, retardent légèrement le départ véritable.

La conclusion referme le piège avec une ironie sèche. Hearn reconnaît trop tard celui qui vient solder les comptes : « Ça ne peut pas être toi, dit-il en regardant son assaillant droit dans les yeux. Pas toi. Pas ici. » Face à l’or enfin possédé, une pensée demeure : « Si seulement j’avais su, songe-t-il, si seulement j’avais pu, mais maintenant cette occasion est passée. » White River est un roman historique puissant, parfois trop sûr de la noirceur de ses hommes, mais dont la violence révèle avec précision ce que les récits de conquête préfèrent inscrire dans leurs marges.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026