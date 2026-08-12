L’Enfant grise de Grégoire Courtois, une rencontre au cœur de la forêt

Depuis son enfance dans un village, le jeune narrateur remarque autour de lui des phénomènes inexplicables. Un chien agressif se calme en sa présence, des fleurs s’ouvrent à contretemps, des papillons apparaissent soudainement et des racines semblent former des mots sous les pierres. La nature paraît chercher à communiquer avec lui, autant pour le guider que pour le protéger.

En grandissant, le garçon s’éloigne peu à peu de son amie Noémie. La forêt voisine de la maison familiale devient alors son refuge. Il y rencontre une fillette énigmatique, surnommée l’enfant grise, qui entretient elle aussi une relation singulière avec le monde végétal. Leurs histoires finissent par se rejoindre.

À la frontière du réalisme et du fantastique, le roman interroge les liens entre l’enfance, la mémoire et le vivant. Il aborde également les peurs qui accompagnent le passage à l’âge adulte et la nécessité d’affronter ce qui continue de hanter le passé.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Homme de théâtre et libraire, Grégoire Courtois publie également sous le pseudonyme de Tristan Saule. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages parus notamment aux éditions Le Quartanier et dans la collection Folio. L’Enfant grise est son premier roman publié aux éditions Robert Laffont.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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