L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli avait Anagrama. Il lui donne désormais des voisins. Depuis le début de l’année, l’entreprise familiale italienne aligne les initiatives en Espagne et en Amérique latine, pour installer une présence continue, des catalogues jusqu’à la vente des ouvrages et au débat d’idées.

La relation avec Anagrama s’est construite par étapes. Le groupe Feltrinelli est entré à hauteur de 10 % dans le capital de la maison barcelonaise en 2010, avant d’en détenir 99 % en 2016. Elle sert désormais de point d’appui à un dispositif beaucoup plus large.

Un catalogue entre Barcelone et l’Amérique latine

Lancé le 6 mai en Espagne et en Amérique latine,Feltrinelli Editores est installé à Barcelone et compte José Hamad comme éditeur. Adossée à Anagrama, la structure se consacre aux littératures internationales, dans la fiction comme dans l’essai. Ses premières parutions, El doctor Zhivago, de Boris Pasternak, et Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli, associaient l’histoire de la maison italienne à une voix contemporaine reconnue.

Le programme doit compter dix titres en 2026, puis dix-sept par an à partir des exercices suivants, indique Silvia Sesé, directrice éditoriale d’Anagrama, dans le reportage publié le 5 août par El País. S’y ajoutent les Feltrinelli Lectures : un livre annuel commandé autour d’une question contemporaine, prolongé par deux conférences, à Barcelone et à Milan. Richard Ford a inauguré le cycle en mai avec En palabras sencillas.

Anagrama poursuit son propre rythme, avec quelque 130 nouveautés par an et le catalogue poétique de La Bella Varsovia. Silvia Sesé décrit une maison de dimension « moyenne-grande », placée entre les mastodontes de l’édition espagnole et les structures indépendantes plus resserrées. Pour accueillir de nouvelles voix sans cesser d’accompagner les écrivains déjà publiés, elle assume la nécessité d’augmenter le nombre de titres.

Gribaudo change de rayon

Feltrinelli ne confie pourtant pas toute sa poussée hispanophone à Anagrama. Gribaudo, intégré au groupe depuis 2008 et jusqu’ici surtout associé aux livres illustrés et à la jeunesse, élargit son terrain en Espagne sous la direction de Berta Noy. La cible est plus commerciale, en direction des jeunes adultes et des littératures de genre.

Leprogramme inaugural tient en trois romans : Noche púrpura, romantasy urbaine de Keiz Noyers, le thriller ésotérique Arcanos I. Fatum, de Javier Santolobo, et la fantasy gothique Immortalis, d’E. H. Vane. Les sorties sont prévues entre le 30 septembre et le 7 octobre. Gribaudo promet un catalogue réduit et identifiable : manière élégante d’occuper un segment porteur sans transformer Anagrama en rayon généraliste.

À cette organisation s’ajoutent deux ancrages culturels. Fin février, Feltrinelli a inauguré à Montevideo sa première librairie d’Amérique latine : 650 m² sur deux niveaux, un café et environ 60.000 titres, dans l’ancien immeuble de Más Puro Verso. À Barcelone, la Fondation Feltrinelli Anagrama se consacre aux sciences sociales et à la culture démocratique.

La croissance, ce mirage bien relié

L’ensemble forme l’« écosystème » revendiqué par Silvia Sesé : plusieurs marques, une librairie et une fondation, chacune chargée d’un rôle précis. Reste cette vieille plaisanterie comptable de l’édition : doubler le nombre de livres ne double pas mécaniquement le chiffre d’affaires.

Libros del Asteroide est passé d’une dizaine de publications à ses débuts à 23 ou 24 nouveautés annuelles. Son fondateur, Luis Solano, estime qu’en dessous de douze sorties, la visibilité commerciale devient difficile ; au-delà de 40 ou 50 volumes dans une même collection, la promesse éditoriale risque au contraire de perdre en crédibilité. Un succès vendu à 50.000 exemplaires peut rapporter autant que cinquante ouvrages écoulés à 1.000 unités chacun : le volume ne dit pas tout de la taille réelle d’une entreprise.

Pre-Textos a choisi de lever le pied. La maison, autrefois proche de cent sorties, se situe désormais entre 60 et 80 titres, rééditions comprises. Manuel Borrás qualifie la croissance de « mirage » et estime qu’une offre excessive aurait menacé la structure. Siruela défend une prudence comparable : 80 à 90 nouveautés et 30 à 40 reprises du fonds chaque année, avec l’objectif de préserver le chiffre d’affaires tout en améliorant la rentabilité de chaque ouvrage.

Feltrinelli répond à cette équation en compartimentant son développement. Anagrama conserve sa signature littéraire, Feltrinelli Editores ouvre le catalogue international, Gribaudo prend en charge les genres commerciaux, tandis que Montevideo et la fondation assurent la présence auprès des lecteurs. Davantage de titres, certes — sans demander à une seule enseigne de les porter tous.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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