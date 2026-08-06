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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

Le 06/08/2026 à 10:02 par Marie Lebert

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Publié le :

06/08/2026 à 10:02

Marie Lebert

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Datée de la fin du VIIIe siècle avant notre ère, L’Odyssée du poète épique grec Homère prend la suite de L’Iliade. L’Iliade met en scène le héros grec Achille à la fin de la guerre de Troie. En colère pendant une grande partie du récit, Achille mourra lors du combat victorieux des Grecs contre les Troyens. L’Odyssée met en scène les tribulations de son compagnon Ulysse (Odysseus en latin), roi d’Ithaque, pendant les dix longues années pour revenir chez lui et retrouver sa famille, ses biens et son royaume.

La série épique en deux volets est à la fois le double poème fondateur de la culture grecque antique et la toute première œuvre littéraire en Europe. Ce récit mythologique prend son envol pendant la Renaissance pour devenir mythique au cours des siècles suivants.

Que raconte L’Odyssée ?

Après dix années passées à se battre aux côtés d’Achille (la dixième année étant le sujet de L’Iliade), Ulysse, roi d’Ithaque et guerrier aussi intelligent que rusé, tente de revenir chez lui pour retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque.

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Suite à un voyage exténuant de dix ans (soit vingt années passées loin de chez lui) au cours duquel il surmonte de multiples obstacles (tempête, géants anthropophages, monstres marins, sirènes, femmes fatales, ceci dans le désordre), aidé ou empêché par plusieurs déités (dont Athéna, Zeus et Poséidon), avec tous ses compagnons peu à peu décimés, il doit encore trucider les 108 prétendants rôdant autour de son épouse et de ses biens avant de restaurer la paix dans son royaume.

[Un voyage sans problème par voie maritime avec les embarcations de l’époque aurait duré environ deux semaines, d’après nos collègues baroudeurs.]

Cette œuvre magistrale est bien entendu traduite pour toucher un nouveau public. L’Odyssée est traduite pour la première fois en latin (sous le titre Odusia) au IIIe siècle avant notre ère par le poète et traducteur gréco-romain Livius Andronicus, considéré comme le père de la littérature latine. L’Odyssée est ensuite traduite en géorgien et en syriaque avant d’être retraduite en latin (sans doute plusieurs fois) pendant la Renaissance. S’y ajoute une traduction en allemand en 1537.

Les premières éditions françaises

Quelle est la première édition française ? Des traductions très partielles sont signées de la main de Jacques Pelletier du Mans et d’Amadis Jamyn, deux érudits de la Renaissance. Le premier traduit les deux premiers chants (chapitres) de L’Odyssée, qu’il publie en 1547 avec d’autres traductions. Le second débute une traduction de L’Odyssée, mais la laisse en chantier après avoir publié une traduction partielle de L’Iliade en 1580.

Un siècle plus tard, une adaptation libre des poèmes homériques à partir d’une édition latine est publiée en 1681 sous la plume du traducteur Achille de La Valterie. Mais, de l’avis unanime (à l’époque et maintenant), la première traduction fiable en français est l’œuvre de l’érudite classique Anne Dacier, qui gagne sa vie comme éditrice, traductrice et commentatrice de classiques grecs et romains.

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Basée sur les textes originaux en grec, cette traduction en prose occupe 15 ans de sa vie. Publiée en 1711 pour L’Iliade et en 1716 pour L’Odyssée, avec une longue préface, de nombreuses notes et un commentaire extensif, elle est célébrée pour sa fidélité aux textes sources. Elle introduit le génie d’Homère dans le monde littéraire français et conquiert un large public dans toute l’Europe (le français étant la langue littéraire par excellence) tout en assurant la célébrité de sa traductrice.

Mais qui est Madame Dacier ?

Anne Dacier (née Anne Le Fèvre) est connue à l’époque sous le nom de Madame Dacier, tout comme Madame de Staël (et non Germaine de Staël) un siècle plus tard.

Née en 1651 dans une famille protestante, elle passe sa petite enfance à Preuilly en Touraine avant de déménager à Saumur. Elle apprend le latin et le grec avec son père Tanneguy Le Fèvre. Philologue de son état, celui-ci brave les conventions de son temps en lui donnant la même éducation qu’à ses frères. Elle lui en sera très reconnaissante et signe ses premières œuvres de la mention Anna Tanaquilli Fabri filia [Anne, fille de Tanneguy Le Fèvre].

Son mariage avec un ami de son père, l’imprimeur-libraire Jean Lesnier, se termine par une séparation en 1670 après la mort de leur fils trois semaines après sa naissance. Jean Lesnier meurt cinq ans plus tard, en 1675.

L’édition de classiques grecs et latins

Anne Le Fèvre déménage à Paris suite au décès subit de son père en 1672 et rejoint l’équipe du philosophe Pierre-Daniel Huet, un autre ami de son père qui est responsable d’une édition complète de classiques grecs et latins sous le nom de Ad usum Delphini [À l’usage du Dauphin].

Pierre-Daniel Huet est un des précepteurs du dauphin Louis de France, fils aîné du roi Louis XIV. Cette série est censée contribuer à l’éducation du Dauphin, mais elle va bien au-delà. Les 64 volumes publiés entre 1670 et 1698 deviennent une institution littéraire.

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Seule femme de l’équipe, Anne Le Fèvre annote d’abord une nouvelle édition latine du poète romain Florus (en 1674), qui rencontre un grand succès alors que le public découvre avec stupéfaction que son éditrice est une femme.

Elle poursuit sa tâche avec des éditions du poète grec Callimaque (en 1675, à titre personnel sur la base d’un manuscrit de son père) et du chroniqueur grec Dictys de Crète (en 1680), qui sont suivis des historiens romains Aurelius Victor (en 1681) et Eutrope (en 1683). Ces nouvelles éditions comprennent une longue préface, de nombreuses notes et un commentaire extensif.

Une nouvelle mode littéraire : les traductions

Mais les goûts du public changent et le public préfère maintenant les éditions françaises annotées aux éditions latines annotées, d’où la nécessité de traductions. Les mauvaises langues assurent que les lecteurs et lectrices sont moins cultivés que par le passé. Mais il faut plutôt y voir un usage de la langue française qui supplante définitivement l’usage du latin.

Après avoir été éditrice, Anne Le Fèvre débute sa carrière de traductrice en traduisant plusieurs œuvres grecques et latines, dont les poètes lyriques grecs Anacréon et Sappho (en 1681) auxquels s’ajoutent les comédiens romains Plaute (en 1683), Aristophane (en 1684) et Térence (en 1688). Les traductions comprennent elles aussi une préface, des notes et un commentaire détaillé.

Le célèbre poète Boileau lui rend hommage dans la préface de sa propre traduction du Traité du sublime de la poétesse grecque Sappho (publiée en 1674), en parlant de «cette savante femme [...] qui travaille maintenant à nous faire voir Aristophane, Sophocle et Euripide en français».

Anne Le Fèvre participe activement à la querelle des Anciens (menés par Boileau) et des Modernes (menés par l’écrivain Charles Perrault, connu pour ses contes) qui agite le monde littéraire de l’époque. Sans surprise, elle prend parti pour les auteurs qu’elle édite ou traduit, à savoir les Anciens.

ENQUÊTE - La guerre de Troie n’a jamais pris fin

Suite à son mariage en 1683 avec l’helléniste André Dacier, lui aussi éditeur et traducteur de la série Ad usum Delphini, elle s’installe à Castres. Une période de fortes tensions religieuses oblige le couple protestant à devenir catholique en 1685.

De retour à Paris, elle poursuit ses traductions avec son époux. Ils traduisent ensemble les œuvres du philosophe romain Marc Aurèle (en 1690-1691) et du philosophe grec Plutarque (en 1694).

Après avoir lu la toute première édition française des poèmes homériques (datée de 1681), une adaptation par le traducteur Achille de La Valterie à partir d’une édition latine, Anne Dacier est indignée par les approximations et les libertés prises avec l’œuvre d’Homère.

Elle préconise haut et fort un retour aux sources grecques et une version fidèle à l’original. Elle s’attelle à la traduction des deux poèmes épiques à partir des textes originaux en grec, une tâche monumentale à laquelle elle consacre quinze années de sa vie, avec publication de sa traduction en prose de L’Iliade en 1711 et de L’Odyssée en 1716.

Une polémique au sujet d’Homère

Suit une autre traduction française de L’Iliade de la part du poète et académicien Antoine Houdar de la Motte. Ne connaissant guère le grec, l’homme de lettres base sa traduction en vers sur l’édition en prose d’Anne Dacier, chose courante à l’époque.

L’édition abrégée en vers est publiée en 1714 avec 12 chants (chapitres) au lieu de 24 chants. Le texte est enjolivé et mis au goût du jour et, selon les propres paroles du traducteur, amélioré par rapport à l’original. Un essai de Houdar de la Motte critiquant les qualités littéraires d’Homère accompagne en effet la traduction sous le titre peu original de Discours sur Homère.

Très choquée par ces critiques acerbes, Anne Dacier vole au secours d’Homère et prend la plume pour publier en 1715 son propre essai de 445 pages sous le titre Des causes de la corruption du goût. Les deux traducteurs entament une longue polémique littéraire, justement dénommée Querelle d’Homère et ultime rebondissement de la querelle des Anciens et des Modernes.

Plusieurs autres essais sont signés de la main des intellectuels du temps, dont l’académicien Jean Terrasson, qui prend le parti de Houdar de la Motte, et le philosophe Claude Buffier, qui tente de calmer le jeu en démontrant que Houdar de la Motte et Anne Dacier célèbrent tous deux le génie d’Homère, mais de manière différente.

Les deux traducteurs mettent un terme à cette polémique deux ans plus tard lors d’un dîner littéraire auquel ils sont tous deux conviés et célèbrent le génie d’Homère en buvant à sa santé. Mais l’érudit Jean Hardouin, un ancien collègue des Ad usum Delphini, poursuit cette polémique dans sa propre Apologie d’Homère et remet une fois de plus en cause la valeur littéraire des textes homériques.

Anne Dacier prend à nouveau la plume en 1716 pour publier un nouvel essai de 220 pages intitulé Homère défendu contre l’apologie du R. P. Hardouin. Cette ultime polémique attriste les dernières années de sa vie. Sa santé décline et elle meurt en 1720.

La traduction d’Anne Dacier traduite en anglais

La traduction en prose d’Anne Dacier sert de base à une traduction en vers en anglais de la main du célèbre poète Alexander Pope qui, selon ses propres dires, est fasciné par Homère depuis l’âge de six ans. Fait qui nous paraît choquant maintenant, les traductions de traductions sont fréquentes lorsque le traducteur ne maîtrise pas la langue originale de l’œuvre.

Pope touche le contrat du siècle pour cette traduction — 200 guinées par volume versées par l’éditeur londonien Bernard Lintot — avec publication des éditions anglaises The Iliad en 1715–1720 (en six volumes, soit un volume par an par souscription) et The Odyssey en 1725-1726 (en cinq volumes).

Les poèmes homériques ont déjà été traduits en anglais par le dramaturge et poète George Chapman, un contemporain de Shakespeare qui traduit plusieurs classiques grecs ou latins au cours de sa vie. Chapman publie The Iliad en épisodes à partir de 1598 avant une édition complète des deux poèmes épiques en 1616 sous le titre The Whole Works of Homer.

La traduction de Chapman est admirée par Alexander Pope. Mais, du fait de la notoriété de Pope et peut-être aussi de son talent, ou tout simplement parce que sa propre traduction en anglais est basée sur l’excellente traduction en français de sa collègue Anne Dacier, c’est cette nouvelle traduction qui va largement faire connaître Homère au monde littéraire anglais.

La traduction de Pope devient un best-seller — au grand plaisir de son éditeur. Pope touche suffisamment d’argent pour acquérir une belle villa à Twickenham (à l’ouest de Londres) où il crée sa fameuse grotte romantique (qui a survécu à ce jour) et ses jardins, deux sources d’inspiration inépuisables pour ses poèmes futurs.

Dans sa seconde édition française de L’Iliade publiée en 1719, Anne Dacier rédige un essai sur l’édition anglaise The Iliad de Pope, ce qui contribue à la célébrité de la traductrice outre-Atlantique.

On apprend plus tard que Pope, fatigué par l’énorme travail produit pour la traduction de The Iliad, ne traduit lui-même que douze chants (chapitres) de The Odyssey. Il tente sans succès de cacher la collaboration de deux autres poètes, William Broome (qui traduit huit chants) et Elijah Fenton (qui traduit quatre chants). Cette attitude peu professionnelle ternit sa réputation pendant quelque temps, mais n’a pas d’incidence sur les ventes des deux best-sellers.

Une célébration quasi unanime

Dans le monde littéraire français, à l’exception de l’homme de lettres Paul Tallemant (un membre influent des Modernes) qui tente de critiquer son époux pour la viser elle-même dans un épigramme, Anne Dacier est célébrée par Voltaire, qui la définit comme «l’un des prodiges du siècle de Louis XIV », et par Gilles Ménage, qui la décrit comme «la femme la plus savante qui soit et qui fût jamais ». Elle est tout autant célébrée par Boileau, La Bruyère, La Fontaine, Saint-Simon, Sainte-Beuve et bien d’autres.

Mais elle n’échappe pas complètement aux critiques misogynes hors de l’hexagone, notamment de la part du philosophe allemand Emmanuel Kant dans son livre Observations sur le sentiment du beau et du sublime (paru en allemand en 1764): «Une femme qui a la tête pleine de grec, comme Mme Dacier, ou qui interroge les fondements de la mécanique, comme la marquise du Châtelet, pourrait tout aussi bien porter la barbe ; cela exprimerait peut-être mieux l’apparence générale réelle à laquelle elles aspirent. » Mais Kant a sans nul doute lu leurs œuvres, qui ont peut-être inspiré ses propres écrits.

En 1951, pendant l’âge d’or des comics américains, Anne Dacier est l’héroïne d’une bande dessinée biographique de deux pages dans la série Wonder Women of History du numéro 48 de Wonder Woman (publié par DC Comics). Elle est reconnue comme une intellectuelle pionnière dont la vie reflète l’esprit d’émancipation du personnage de Wonder Woman. Elle a en effet surmonté les barrières liées à sa condition de femme pour devenir une traductrice renommée et respectée de textes anciens, y compris les fameux poèmes homériques.

Remerciements:

Cet article doit beaucoup à Wikipédia et tous ses contributeurs et contributrices qui sortent peu à peu les traductrices/autrices de l’oubli, rédigent et traduisent leurs pages Wikipédia dans plusieurs langues (22 langues pour Anne Dacier) et les illustrent en conséquence.

Crédits illustration:

[au premier plan] Portrait d’Anne Dacier par la peintre et miniaturiste Marie-Victoire Jaquotot. Miniature inspirée d’un tableau du peintre et graveur Roger de Piles. Département des arts graphiques du Musée du Louvre. Image disponible dans Wikimedia Commons, domaine public.

[à l’arrière-plan] Ulysse et les sirènes. Détail du vase antique (vers 480 avant notre ère) du Peintre de la sirène, un peintre céramiste grec anonyme de l’Antiquité. Vase trouvé à Vulci en Italie et conservé au British Museum à Londres. Photographie par Jastrow pour Wikimedia Commons, domaine public.

 
 
 

Par Marie Lebert
Contact : marie.lebert@gmail.com

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PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

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Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

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“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

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Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

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Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

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À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

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Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 17:50

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Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

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Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

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Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

Autres articles de la rubrique À la loupe

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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On était des anges : la bande d’ados si juste qu’on croit l’avoir connue

À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.

05/07/2026, 10:56

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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