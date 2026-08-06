30 titres dans la sélection du Grand Prix du Roman Métis

La Réunion des livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion et dans l'océan Indien, a arrêté la liste des ouvrages sélectionnés pour le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. 30 titres sont en compétition, à départager d'ici le mois de novembre prochain...
Le 06/08/2026 à 11:02 par Dépêche
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06/08/2026 à 11:02
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La nuit au cœur, Natacha Appanah, Gallimard
L'équation avant la nuit, Blaise Ndala, Éditions JC Lattès
Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi, Éditions Philippe Rey
Choses qui arrivent, Touhfat Mouhtare, Bayard Éditions
Une reine sans royaume, Hella Feki, Éditions JC Lattès
Fromage-cacao, Fidèle Goulyzia, Les Lettres Mouchetées
Jouer le jeu, Fatima Daas, Éditions de l'Olivier
Les gréveuses, Romuald Gadelbeku, Éditions Grasset et Fasquelle
García Lorca et le poète birman, Nour Malowé, Editions Récamier
On m'a jeté l'œil, Anya Nousri, Le Castor Astral
Le fardeau, Matthieu Niango, Mialet-Barrault Éditeurs
J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud
La branche argentine, Carole Zalberg, Éditions Le Soir venu
Rose, Marie & Dalida, Catherine Gucher, Le Mot & le reste
Une île à l'envers, Léa Arthemise, Heliotrope
Un zakari et une danse, Saina Manotte, Au maximum
Le berceau rouge, Monique Séverin, Asmodée Edern
Une femme sur le toit, Souad Benkirane, Mercure de France
Né sur des pissenlits, Jocelyn Danga, Elyzad
Les nouveaux territoires, Grace Ly, Harper Collins
Bahan Bora, Steve Aganze, Édition Récamier
Espoir, Djaïli Amadou Amal, Emmanuelle Collas
Une femme qui ment, Marie Binet, Maurice Nadeau
Mission Saphir, Nicolas Puluhen, Éditions Orphie
Sœurs Esclaves, Maurice Bandaman, Présence africaine
Le concours de pêche, Loris Chavanette, Allary éditions
Les transfuges, Badiadji Horrétowdo, Emmanuelle Collas
Chasseurs d'été, Soufiane Khaloua, Agullo
Les promesses de l'océan, Jocelyne Le Bleis, Éditions Orphie
Le creuset des sorciers, Paul Greveillac, Gallimard
Créé en 2010 , le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.
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Créé en 2017 , le Prix du Roman Métis des Lecteurs récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.
Le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs sont organisés par La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis de La Réunion et la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion) avec le soutien de la Sofia.
En 2025, le Grand Prix du Roman Métis avait été décerné à Karim Kattan pour L’Éden à l’aube (Elyzad) et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis à Nour Malowé pour Le Printemps reviendra (Récamier).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
400 pages
Jean-Claude Lattès
21,50 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 27/08/2025
176 pages
Bayard
16,00 €
Paru le 20/08/2025
188 pages
Jean-Claude Lattès
19,00 €
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