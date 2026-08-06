30 titres dans la sélection du Grand Prix du Roman Métis

La sélection du Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2026

La nuit au cœur, Natacha Appanah, Gallimard

L'équation avant la nuit, Blaise Ndala, Éditions JC Lattès

Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi, Éditions Philippe Rey

Choses qui arrivent, Touhfat Mouhtare, Bayard Éditions

Une reine sans royaume, Hella Feki, Éditions JC Lattès

Fromage-cacao, Fidèle Goulyzia, Les Lettres Mouchetées

Jouer le jeu, Fatima Daas, Éditions de l'Olivier

Les gréveuses, Romuald Gadelbeku, Éditions Grasset et Fasquelle

García Lorca et le poète birman, Nour Malowé, Editions Récamier

On m'a jeté l'œil, Anya Nousri, Le Castor Astral

Le fardeau, Matthieu Niango, Mialet-Barrault Éditeurs

J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud

La branche argentine, Carole Zalberg, Éditions Le Soir venu

Rose, Marie & Dalida, Catherine Gucher, Le Mot & le reste

Une île à l'envers, Léa Arthemise, Heliotrope

Un zakari et une danse, Saina Manotte, Au maximum

Le berceau rouge, Monique Séverin, Asmodée Edern

Une femme sur le toit, Souad Benkirane, Mercure de France

Né sur des pissenlits, Jocelyn Danga, Elyzad

Les nouveaux territoires, Grace Ly, Harper Collins

Bahan Bora, Steve Aganze, Édition Récamier

Espoir, Djaïli Amadou Amal, Emmanuelle Collas

Une femme qui ment, Marie Binet, Maurice Nadeau

Mission Saphir, Nicolas Puluhen, Éditions Orphie

Sœurs Esclaves, Maurice Bandaman, Présence africaine

Le concours de pêche, Loris Chavanette, Allary éditions

Les transfuges, Badiadji Horrétowdo, Emmanuelle Collas

Chasseurs d'été, Soufiane Khaloua, Agullo

Les promesses de l'océan, Jocelyne Le Bleis, Éditions Orphie

Le creuset des sorciers, Paul Greveillac, Gallimard

Créé en 2010 , le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.

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Créé en 2017 , le Prix du Roman Métis des Lecteurs récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.

Le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs sont organisés par La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis de La Réunion et la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion) avec le soutien de la Sofia.

En 2025, le Grand Prix du Roman Métis avait été décerné à Karim Kattan pour L’Éden à l’aube (Elyzad) et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis à Nour Malowé pour Le Printemps reviendra (Récamier).

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Par Dépêche

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