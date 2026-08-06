Wildwood : les romans de Colin Meloy et Carson Ellis s'animent

Après Bumblebee (2018) et Les Maîtres de l'univers (2026), Travis Knight revient à l'animation, une décennie après Kubo et l'Armure magique (2016). Il réalise en effet Wildwood : La prophétie de la forêt, une adaptation animée des livres de Colin Meloy et Carson Ellis.

L'écriture du scénario a été confiée à Chris Butler, connu pour la réalisation des films L'étrange pouvoir de Norman (2012) et Monsieur Link (2019). Le long-métrage d'animation sera dans les salles à partir du 9 décembre prochain.

Chanteur et compositeur du groupe de rock The Decemberists, Colin Meloy a cosigné trois ouvrages dans la série Wildwood avec sa femme, Carson Ellis. Cette dernière a aussi publié plusieurs ouvrages jeunesse, dont Ceci n’est pas l’histoire d’un chaton, avec Randall de Sève (Hélium).

Par Antoine Oury

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