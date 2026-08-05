Christian Clavier, Catherine Pégard, Manuel Carcassonne : les hommages à Didier Decoin

La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
Le 05/08/2026 à 18:24 par Hocine Bouhadjera
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05/08/2026 à 18:24
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Parmi les premiers hommages rendus à Didier Decoin, celui de Manuel Carcassonne est le plus développé. Le directeur général des éditions Stock, qui venait de publier son dernier roman, Maypops, revient sur « une vingtaine d’années » d’amitié et de complicité éditoriale. « Je suis fier d’avoir été à ses côtés toutes ces années d’édition et de complicité », partage-t-il, avant de saluer « un capitaine et un styliste hors pair ».
L’image du capitaine rappelle naturellement l’attachement de Didier Decoin à la mer, mais aussi sa manière de conduire les projets et les institutions. Manuel Carcassonne évoque ainsi « le don rare d’une autorité naturelle, douce, alerte », celle d’un ancien secrétaire général puis président de l’Académie Goncourt qui savait « tenir son cap ».
L’éditeur insiste tout autant sur le travail de la langue. Il décrit un écrivain capable de faire surgir les lieux, les odeurs et les gestes, qu’il s’agisse du Japon médiéval du Bureau des jardins et des étangs ou de l’Amérique ségrégationniste de Maypops. Didier Decoin était un styliste « dans la volupté des mots, la moisson des sens qu’il fauchait à chaque page, les goûts, les odeurs, les gestes », écrit Manuel Carcassonne.
Il établit une continuité entre Est-ce ainsi que les femmes meurent ?, publié en 2009 et consacré au meurtre de Kitty Genovese, et Maypops, inspiré de l’affaire George Stinney Jr., adolescent noir exécuté en Caroline du Sud en 1944. Deux livres qui explorent « la noirceur de l’âme humaine comme sa possible rédemption ». Manuel Carcassonne voit même dans Maypops un « testament d’écrivain », porté par la fascination de Didier Decoin pour l’Amérique et pour les êtres écrasés par les injustices de leur époque.
« Nous perdons un précieux défenseur de la langue, de l’imaginaire, mais qui fut aussi un ami généreux, attentif aux sujets des confrères écrivains, à tous les autres », poursuit-il. Toute l’équipe de Stock s’associe à cet hommage, avec une pensée particulière pour Chantal, l’épouse de l’écrivain, et pour ses enfants. Le texte s’achève comme un salut lancé depuis le quai : « So long, Capitaine Didier. »
L’Académie Goncourt, dont Didier Decoin était membre depuis 1995 et qu’il avait présidée entre 2020 et 2024, a salué « un romancier qui avait une haute idée de la langue et de la littérature, comme en témoigne son œuvre ».
Françoise Rossinot, déléguée générale de l’Académie, a livré un hommage plus personnel : « Je suis bouleversée… Didier Decoin était le plus délicieux des hommes, le plus attentif des amis. » Elle se souvient d’un homme qui dépassait largement ses responsabilités institutionnelles : « Merci d’avoir été toujours là pour moi, pour mes enfants, si bon. »
Catherine Pégard a, de son côté, associé l’écrivain à trois qualités revenues dans de nombreux témoignages : « son exigence, son humanité et son amour de l’écriture ». La ministre de la Culture a adressé ses condoléances à ses proches et « à ceux qui ont partagé » ces valeurs avec lui.
La médecin et autrice Hélène Rossinot a évoqué une relation longue de trente années. « Votre sourire, votre gentillesse, votre douceur, votre espièglerie et votre amour des chats vont tant me manquer », écrit-elle. Elle adresse même un dernier signe à Twiggy, la chatte de l’écrivain : « Mon petit Baci envoie un ronron à Twiggy, qui vient de perdre son papa chat. »
Les hommages rappellent aussi combien Didier Decoin avait compté dans le cinéma et la télévision. Christian Clavier, qui interprétait l’empereur dans la minisérie Napoléon, salue « un grand écrivain et un excellent scénariste ».
Diffusée sur France 2 en 2002, la minisérie réalisée par Yves Simoneau avait été écrite par Didier Decoin à partir de l’œuvre de Max Gallo. Christian. L’acteur raconte : « Il était un homme d’une grande culture et d’expérience, et sa bienveillance et ses conseils m’ont été considérablement précieux sur Napoléon. »
Bernard Cazeneuve a également rappelé cette circulation constante entre les formes. L’ancien Premier ministre salue « un amoureux de la langue, du Cotentin et de la mer », ainsi qu’« un aventurier des récits qu’il nous offrit comme journaliste, scénariste de cinéma et de télévision, romancier ». Il invite à « lire ou relire John l’Enfer », mais aussi à « voir ou revoir I… comme Icare ou les séries Monte-Cristo et Napoléon ». Dans toutes ces œuvres, écrit-il, « le souffle et la sensibilité d’un écrivain les inspirent ».
Le journaliste Bernard Lehut dessine, quant à lui, une véritable géographie de Didier Decoin : « De chez Drouant au hameau de La Roche, sur la pointe de La Hague qu’il chérissait tant, en passant par le prieuré de Chauffour, où il écrivit la plupart de ses livres, ou encore les studios de RTL… » De ces lieux et de leurs nombreuses rencontres, il conserve « le souvenir d’un homme pétri de talent, à l’immense culture et d’une affabilité exemplaire ».
Cette évocation relie les différents territoires de l’auteur : l’Académie Goncourt et son restaurant Drouant, la Normandie où il vivait et écrivait, et les studios de radio où il venait parler de littérature. Bernard Lehut adresse enfin ses pensées « à Chantal, son épouse, à sa famille et à ses camarades du Goncourt, toutes et tous dans une peine commune aujourd’hui ».
Alain Leboeuf, président du Conseil départemental de la Vendée, a rappelé que Didier Decoin était encore, quelques mois avant sa disparition, le président d’honneur du Printemps du Livre de Montaigu 2026. Son attachement à la navigation et au Cotentin ne constituait pas seulement un trait biographique : la mer traversait aussi ses livres, sa manière de raconter et la façon dont ses proches le décrivent.
Lors de la présentation de l’édition 2026 du Printemps du Livre de Montaigu, Didier Decoin avait défendu une vision profondément vivante de la lecture. « Un livre, ce n’est pas seulement un assemblage de mots », affirmait-il, mais « tout un monde » offert au lecteur. Celui-ci devenait, selon lui, un véritable « coauteur », appelé à compléter l’œuvre « dans sa tête, dans son cœur » grâce à l’émotion. Il célébrait ainsi « l’ineffable joie du livre », cette rencontre intime entre un texte et celui qui le lit.
Crédits photo : Didier Decoin, entouré des académiciens Goncourt à l’Opéra de Nancy, lors du Livre sur la Place en septembre 2013. De gauche à droite : Philippe Claudel, Tahar Ben Jelloun, Didier Decoin, Paule Constant, Patrick Rambaud et Bernard Pivot (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
03/08/2026, 11:13
Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.
01/08/2026, 13:49
Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
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