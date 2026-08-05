La Prairie aux Livres dévoile le programme de sa première édition à Nantes

23 exposants participeront à cette première édition, organisée allée Susan Brownell Anthony. Parmi eux figurent des structures nantaises et régionales comme Turbo Time Travel, les éditions ZéTOOLu et Bouts du monde. Dépaysage, installé en Haute-Garonne, et Animal Debout, en Bretagne, seront également présents.

Plus de 37 auteurs sont annoncés en dédicace pendant les trois jours. Les visiteurs pourront consulter les catalogues des maisons d’édition, échanger avec leurs représentants et rencontrer les artistes présents sur les stands. Une librairie complétera l’offre proposée sur place.

Avec le Bar librairie Chez Rouquemoute, cette librairie réunira des ouvrages publiés par une douzaine de maisons spécialisées dans la bande dessinée. Elle permettra de présenter d’autres titres que ceux des exposants installés sur le festival.

Dix auteurs et autrices ont été invités à l’occasion des dix ans des éditions Rouquemoute : Chloé Wary, Laetitia Coryn, Romain Dutreix, Pixel Vengeur, Marie Millotte, Otto T., Jika, Gaston, Damien Geffroy et Ladyboy. Leurs publications relèvent notamment de la bande dessinée, du dessin de presse, du reportage graphique, de l’humour et de la bande dessinée jeunesse.

Des ateliers et des spectacles pendant trois jours

Plusieurs ateliers seront proposés au public sur l’allée Susan Brownell Anthony. Les participants pourront fabriquer un livre ou un flipbook, personnaliser un tee-shirt et dessiner à la craie dans la rue. L’Accoord organisera aussi des jeux sur son stand.

Une scène ouverte figurera également au programme. L’association nantaise PaQ’la Lune interviendra avec sa « brigade anti-livres » dans le cadre d’un spectacle théâtral. Des expositions et des animations musicales sont prévues au cours du week-end.

Chaque soir, le Bar librairie Chez Rouquemoute accueillera un DJ set. Ces rendez-vous prolongeront les animations organisées dans la journée sur le site principal du festival. Plusieurs commerces et lieux culturels de Prairie au Duc accueilleront également des rencontres, des ateliers, des expositions ou des concerts proposés avec les maisons d’édition participantes.

La Prairie aux Livres est portée par l’association des commerçants Prairie au Duc Nefs, avec Unacod, l’Accoord et les éditions Rouquemoute. Sa création coïncide avec le dixième anniversaire de la maison d’édition nantaise.

Fondées en 2016, les éditions Rouquemoute publient des bandes dessinées, des recueils de dessins, des livres illustrés et des ouvrages jeunesse. Leur catalogue explore plusieurs formes d’humour, dont l’absurde et l’humour noir.

Le programme (en cours de finalisation) du festival est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : La Prairie aux Livres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com