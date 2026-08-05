Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
Le 05/08/2026 à 16:23 par Clément Solym
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05/08/2026 à 16:23
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Cette fois, l’information ne tient plus dans un courrier interne : elle figure dans les actes de Madrigall. Le 17 juin 2026, le conseil d’administration a nommé Charlotte et Laure Gallimard directrices générales déléguées. Le procès-verbal leur reconnaît « les mêmes pouvoirs que le Directeur général » et fixe la durée de leurs fonctions jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2028. Leur rémunération sera déterminée ultérieurement.
Le même jour, l’assemblée générale a nommé Margot Gallimard administratrice pour trois ans, jusqu’à cette même échéance. Deux fonctions exécutives, un siège au conseil : les trois sœurs n’occupent pas le même poste, mais leur génération avance désormais sur les deux étages de la gouvernance.
En avril 2023, ActuaLitté révélait déjà la nomination de Charlotte et Laure Gallimard comme DG du groupe. Antoine Gallimard l’avait confirmée dans un courrier adressé aux équipes après le conseil du 19 avril : ses deux filles étaient appelées à exercer ces responsabilités « à [ses] côtés ». Charlotte siégeait alors depuis treize ans au conseil de Madrigall, Laure depuis quatre ans.
Les documents déposés en juin 2026 donnent à cette organisation un intitulé juridique précis et public : directrices générales déléguées. Le registre de Madrigall mentionne aussi l’arrivée de Margot Gallimard comme administratrice, publiée au BODACC le 12 juillet. Cette progression ne réduit toutefois pas l’exécutif au seul cercle familial : Isabelle Franck demeure elle aussi directrice générale déléguée.
Ces nominations ne propulsent pas trois nouvelles venues dans les métiers du groupe. Charlotte Gallimard dirige Casterman et siège depuis plusieurs années au conseil de Madrigall. Laure a construit son parcours dans l’édition jeunesse et l’audiovisuel ; elle a en outre été nommée, à compter du 1er juillet 2026, présidente de Gallimard Jeunesse, en remplacement d’Hedwige Pasquet.
Margot Gallimard dirige la collection « L’Imaginaire » depuis janvier 2021. Elle y a engagé un travail de redécouverte du fonds, notamment en rééquilibrant la place accordée aux autrices. Son entrée au conseil prolonge ainsi une trajectoire éditoriale déjà installée dans la maison.
La répartition est nette : Charlotte et Laure rejoignent l’exécutif de la holding, tandis que Margot prend part à l’organe chargé d’en déterminer les orientations et d’en contrôler la mise en œuvre. Une même génération, mais des responsabilités qui ne se confondent pas.
Les actes ne décrivent ni une succession achevée ni le retrait d’Antoine Gallimard. Celui-ci reste président du conseil d’administration et directeur général, fonctions qu’il cumule depuis 2005. Ses filles aînées disposent des pouvoirs attachés à leur mandat, sans qu’aucun document ne désigne l’une d’elles comme future dirigeante du groupe.
La nuance importe. En 2023, leur nomination avait déjà été lue comme une étape dans la préparation de la relève. Trois ans plus tard, cette lecture gagne un appui concret : les fonctions annoncées en interne sont désormais enregistrées, et la troisième des quatre filles d’Antoine Gallimard entre à son tour dans la gouvernance. Rien, en revanche, ne permet d’écrire que le pouvoir a changé de mains.
Les nominations s’inscrivent dans une architecture capitalistique qui distingue deux catégories d’actionnaires. Les titres détenus par Antoine Gallimard, ses héritiers, successeurs ou ayants droit — ainsi que par les sociétés qu’ils contrôlent entièrement — relèvent de la catégorie A. Tous les autres porteurs appartiennent à la catégorie B.
Les statuts organisent la circulation de ces actions au moyen d’un droit de préemption au bénéfice des actionnaires A et, selon les situations, de mécanismes de sortie conjointe ou de cession forcée. Ces clauses n’ont pas été créées le 17 juin : les modifications votées ce jour-là concernaient la représentation des salariés au conseil et la possibilité de nommer un ancien administrateur comme membre honoraire, avec voix consultative.
Les actes de 2026 ne règlent donc pas la succession d’Antoine Gallimard. Ils fixent une nouvelle photographie du pouvoir dans un groupe familial qui se présente comme le troisième éditeur français indépendant, actif dans l’édition, la diffusion, la distribution et la librairie : Charlotte et Laure entrent officiellement dans la direction exécutive, Margot rejoint le conseil, et leur père conserve les deux fonctions centrales.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L’écrivain français Marcel Cohen, auteur d’une œuvre exigeante fondée sur l’observation, le souvenir et la précision des faits, est mort à Paris le 31 juillet 2026, à l’âge de 88 ans, a annoncé son éditeur Gallimard. La cause de son décès n’a pas été précisée, mais Gallimard a confirmé sa disparition au Monde.
02/08/2026, 22:36
Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
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