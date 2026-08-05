Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Cette fois, l’information ne tient plus dans un courrier interne : elle figure dans les actes de Madrigall. Le 17 juin 2026, le conseil d’administration a nommé Charlotte et Laure Gallimard directrices générales déléguées. Le procès-verbal leur reconnaît « les mêmes pouvoirs que le Directeur général » et fixe la durée de leurs fonctions jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2028. Leur rémunération sera déterminée ultérieurement.

Le même jour, l’assemblée générale a nommé Margot Gallimard administratrice pour trois ans, jusqu’à cette même échéance. Deux fonctions exécutives, un siège au conseil : les trois sœurs n’occupent pas le même poste, mais leur génération avance désormais sur les deux étages de la gouvernance.

Trois ans après, un mandat publié

En avril 2023, ActuaLitté révélait déjà la nomination de Charlotte et Laure Gallimard comme DG du groupe. Antoine Gallimard l’avait confirmée dans un courrier adressé aux équipes après le conseil du 19 avril : ses deux filles étaient appelées à exercer ces responsabilités « à [ses] côtés ». Charlotte siégeait alors depuis treize ans au conseil de Madrigall, Laure depuis quatre ans.

Les documents déposés en juin 2026 donnent à cette organisation un intitulé juridique précis et public : directrices générales déléguées. Le registre de Madrigall mentionne aussi l’arrivée de Margot Gallimard comme administratrice, publiée au BODACC le 12 juillet. Cette progression ne réduit toutefois pas l’exécutif au seul cercle familial : Isabelle Franck demeure elle aussi directrice générale déléguée.

Trois sœurs, trois terrains éditoriaux

Ces nominations ne propulsent pas trois nouvelles venues dans les métiers du groupe. Charlotte Gallimard dirige Casterman et siège depuis plusieurs années au conseil de Madrigall. Laure a construit son parcours dans l’édition jeunesse et l’audiovisuel ; elle a en outre été nommée, à compter du 1er juillet 2026, présidente de Gallimard Jeunesse, en remplacement d’Hedwige Pasquet.

Margot Gallimard dirige la collection « L’Imaginaire » depuis janvier 2021. Elle y a engagé un travail de redécouverte du fonds, notamment en rééquilibrant la place accordée aux autrices. Son entrée au conseil prolonge ainsi une trajectoire éditoriale déjà installée dans la maison.

La répartition est nette : Charlotte et Laure rejoignent l’exécutif de la holding, tandis que Margot prend part à l’organe chargé d’en déterminer les orientations et d’en contrôler la mise en œuvre. Une même génération, mais des responsabilités qui ne se confondent pas.

Antoine Gallimard reste aux commandes

Les actes ne décrivent ni une succession achevée ni le retrait d’Antoine Gallimard. Celui-ci reste président du conseil d’administration et directeur général, fonctions qu’il cumule depuis 2005. Ses filles aînées disposent des pouvoirs attachés à leur mandat, sans qu’aucun document ne désigne l’une d’elles comme future dirigeante du groupe.

La nuance importe. En 2023, leur nomination avait déjà été lue comme une étape dans la préparation de la relève. Trois ans plus tard, cette lecture gagne un appui concret : les fonctions annoncées en interne sont désormais enregistrées, et la troisième des quatre filles d’Antoine Gallimard entre à son tour dans la gouvernance. Rien, en revanche, ne permet d’écrire que le pouvoir a changé de mains.

Une continuité familiale encadrée par les statuts

Les nominations s’inscrivent dans une architecture capitalistique qui distingue deux catégories d’actionnaires. Les titres détenus par Antoine Gallimard, ses héritiers, successeurs ou ayants droit — ainsi que par les sociétés qu’ils contrôlent entièrement — relèvent de la catégorie A. Tous les autres porteurs appartiennent à la catégorie B.

Les statuts organisent la circulation de ces actions au moyen d’un droit de préemption au bénéfice des actionnaires A et, selon les situations, de mécanismes de sortie conjointe ou de cession forcée. Ces clauses n’ont pas été créées le 17 juin : les modifications votées ce jour-là concernaient la représentation des salariés au conseil et la possibilité de nommer un ancien administrateur comme membre honoraire, avec voix consultative.

Les actes de 2026 ne règlent donc pas la succession d’Antoine Gallimard. Ils fixent une nouvelle photographie du pouvoir dans un groupe familial qui se présente comme le troisième éditeur français indépendant, actif dans l’édition, la diffusion, la distribution et la librairie : Charlotte et Laure entrent officiellement dans la direction exécutive, Margot rejoint le conseil, et leur père conserve les deux fonctions centrales.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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