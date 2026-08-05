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Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Le FLOR contre-attaque : ce collectif de livres refuse de disparaître

Parus entre le 20 août et le 10 septembre 2025, six ouvrages voient déjà avancer les 461 romans annoncés pour la rentrée 2026. Plutôt que de rejoindre docilement le fonds, ils ont créé le FLOR, Fonds de lutte contre l’obsolescence romanesque. Décidés à ne pas se laisser impressionner, ils ont adressé à ActuaLitté un manifeste, préparant une contre-rentrée, avec la volonté ferme d'occuper les tables de librairie.

Le 05/08/2026 à 17:15 par Victor De Sepausy

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Publié le :

05/08/2026 à 17:15

Victor De Sepausy

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ActuaLitté

Dans l’édition, le fonds désigne ce qui demeure lorsque la nouveauté a cessé de l’être. Une destination honorable, certes, mais généralement précédée d’un déplacement vers le rayon, d’un recul vers l’étagère du bas et, pour les moins chanceux, d’un voyage sans retour dans un carton dûment étiqueté.

Six ouvrages parus à la rentrée 2025 refusent de suivre cet itinéraire sans protester. Réunis sous la bannière du FLOR, Fonds de lutte contre l’obsolescence romanesque, ils préparent une riposte à la mesure de leurs moyens : quelques élastiques, des marque-pages, un tampon « retour refusé » et une connaissance encore approximative des techniques de guérilla.

D’après les documents transmis à ActuaLitté, l’opération devrait être déclenchée à la veille des premiers offices d’août. Les romans de septembre installés en éclaireurs seront déplacés avec précaution, les présentoirs retournés sans détérioration et une barricade dressée à partir de services de presse non lus. Les plus minces serviront de tracts, les pavés assureront le service d’ordre quand les poches – plus mobiles – contrôleront les accès.

Une inscription a déjà été retenue pour la table centrale :

TABLE DES NOUVEAUTÉS : AUTOGÉRÉE PAR LE FLOR

Le mouvement ne prétend renverser ni la chaîne du livre ni le mobilier. Il demande seulement qu’un ouvrage ait le temps de rencontrer ses lecteurs avant d’être déclaré ancien.

La contre-rentrée sera ferme, pacifique et terminée, si possible, avant le goûter.

La garde des secondes chances

Responsable du service d’ordre : Voies d’Ombres, de Solène Nahodha, Reines de Cœur, 16 septembre 2025.

«Aucun titre ne sera condamné avant d’avoir fait ses preuves.»

Au palais d’Ylis, Theïs forme les Ombres de Thän, une troupe d’élite chargée de protéger la Souveraine. Après une attaque contre la famille royale, la maîtresse d’armes, blessée, ne doit son salut qu’à Sen, une jeune assassine tout juste capturée. Elle décide de la prendre sous son aile, tandis que la menace persiste et que ses sentiments pour Ellyn, sa meilleure amie, troublent une existence réglée par le devoir.

Entre fantasy martiale et romance saphique, le roman défend une recrue jugée avant d’avoir choisi sa voie. Il réclamera le même sursis pour les livres soupçonnés de ne pas trouver leur public. Sen surveillera les accès ; Theïs vérifiera qu’elle ne poignarde personne avant l’ouverture.

Le comité des progrès laissés derrière

Saboteur des bandeaux «événement» : Neom, de Lavie Tidhar (trad. Julien Bétan), Mnémos, 10 septembre 2025.

«Un progrès qui abandonne quelqu’un n’est qu’une opération de communication.»

Neom est une cité futuriste et luxuriante, plaque tournante entre la Terre et les étoiles, bâtie pour les riches et les puissants. Parmi ses marchés aux fleurs et ses ruines technologiques avancent pourtant Mariam, travailleuse invisible ; Saleh, survivant du désert transportant un artefact de guerre ; et un robot rouillé, une rose à la main, parti chercher un amour perdu.

Une ville peut se proclamer neuve tout en vivant parmi ses déclassés. Une rentrée également. Neom réclame la pince destinée aux bandeaux « incontournable » et « phénomène ». Son robot sait qu’une ancienne machine peut encore rêver ; un titre de l’année précédente aussi.

La brigade de l’horizon ouvert

Porte-parole en quatrième de couverture : Rattraper l’horizon, de Khosraw Mani, Actes Sud, 20 août 2025.

«Aucun horizon ne tient dans un carton de retour.»

À l’aube des années 2000, un jeune homme quitte la campagne afghane, son père mollah et une enfance entravée pour gagner Kaboul, « le vrai monde ». Deux voyous épris de musique et de littérature l’entraînent vers l’ivresse, les discussions nocturnes et une liberté dont le passé menace les contours.

Écrit directement en français, ce roman d’émancipation fait de la fiction un chemin vers une existence plus vaste. Un texte consacré au départ ne saurait donc finir enfermé dans un carton. Il rédigera les communiqués du FLOR.

Les Cormorans prennent la cellule jeunesse

Cheffe de la cellule jeunesse : Les Oiseaux sous la glace, de Kaśka Bryla (trad. Stéphanie Lux), Le Quartanier, 2 septembre 2025.

«La jeunesse ne demandera pas la permission d’entrer en résistance.»

Vienne, automne 1996. Iga, surdouée en mathématiques, préfère son skate aux règles du lycée privé catholique. Avec Saša, Raspoutine et Jess, elle forme les Cormorans, adolescents nourris de poésie et révoltés contre une société conformiste. Témoins d’un crime commis par la police, ils décident d’exercer eux-mêmes la justice. Vingt ans plus tard, leur geste revient les hanter.

La faction existait avant même le FLOR. Les Cormorans défendront le droit de désobéir aux classements trop sages. L’état-major leur confisquera néanmoins les allumettes : le roman interroge déjà assez sérieusement la vengeance et la responsabilité pour que l’on épargne la papeterie.

La commission du surendettement éditorial

Trésorier chargé des retours : Les Crédits, de Damien Peynaud, Noir sur Blanc, collection Notabilia, 21 août 2025.

«Tout retour prématuré crée une dette de lecture.»

Ni autofiction, ni témoignage, ni récit selon son éditeur, ce premier livre inclassable part des souvenirs d’une famille ébranlée par les emprunts et le surendettement du père. Cinéma populaire, Banque de France et tribunal accompagnent une réflexion sur le bonheur matériel, la honte sociale et les mensonges de l’avoir.

Chaque exemplaire renvoyé trop tôt laissera une créance : journées d’exposition manquantes, conversations non tenues, lecteurs jamais informés. Les Crédits tiendra les comptes au dos des bons de livraison, avec une autorité inversement proportionnelle à leur valeur comptable.

L’unité de déminage des argumentaires

Responsable du déminage promotionnel : Destéria et les démineurs, de Nedjma Kacimi, Cambourakis, 20 août 2025.

«Rien de neuf ne pousse durablement sur un passé enterré.»

Au Mozambique, à l’approche de l’an 2000, des pluies torrentielles font ressurgir les mines enfouies depuis la guerre d’indépendance. Lorsque Ribeiro, influent entrepreneur local, saute à son tour, un secret confié à son employé Damasio nourrit les soupçons. Face aux périls qui menacent son fils, Destéria entreprend de faire émerger la vérité, dans une intrigue mêlant histoire, politique et réalisme magique.

Elle inspectera les argumentaires. Toute promesse de « terrain inédit » sera sondée ; tout « phénomène sans précédent », placé à distance. Le passé ne disparaît pas parce qu’on le recouvre. Les parutions précédentes non plus.

Le manifeste s’achève sur un ultimatum : quelques semaines supplémentaires en présentation, un bandeau au maximum et aucun retour avant le premier café.

Faute d’accord, les services de presse seront empilés et les poches lancés entre les rayons. Le FLOR promet une action joyeuse, strictement limitée aux horaires d’ouverture.

La contre-rentrée peut encore être évitée. Mais, d’après les dernières informations reçues, les pavés ont déjà commencé à fabriquer leurs casques en papier bulle.

Illustration Adobe photoshop

 
 
 
 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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Voies d'ombres

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Reines de coeur

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Mnémos éditions

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Rattraper l'horizon

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Les oiseaux sous la glace

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Rochebrune : la famille, cette cordée mal encordée

Ils partent à la montagne parce qu’ils sont une famille. Formule officielle, presque publicitaire. Dans les faits, il a fallu consulter les ex, ajuster les gardes, sacrifier un stage de yoga, trouver trois chambres et laisser Xavier réserver. Sophie Divry installe son roman dans la mécanique des familles recomposées : tout le monde dépend de tout le monde, personne ne choisit vraiment ses dates, et l’amour ressemble à un tableau partagé dont quelqu’un a supprimé la bonne colonne. Sortie le 19 août.

04/08/2026, 08:30

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Le temps des fous, le royaume du chagrin

La Havane, novembre 1966. Septembre, mois des désastres. Cinq collégiennes veulent un disque des Beatles, objet presque fabuleux dans une île où cette musique se glisse sous le manteau. Rubber Soul se paiera d’une signature : celle de Bobby Fischer, venu disputer l’Olympiade mondiale d’échecs. Miriam, quatorze ans, sera chargée de l’approcher. Elle est la plus grande, elle bredouille quelques mots d’anglais et ses amies savent déjà comment transformer ces avantages en mission-suicide. Sortie le 4 septembre.

04/08/2026, 08:00

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Elle ne veut plus souffrir, lui refuse de tomber amoureux

Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam met en scène deux êtres qui ne veulent plus croire aux promesses sentimentales. Porté par les voix alternées de Selena et Nathan, le roman s’ouvre sur une rupture, un appartement dévasté et la perspective d’un nouveau départ. Une romance contemporaine où le désir de se protéger pourrait bien se heurter à une attirance longtemps contenue. 

04/08/2026, 06:30

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Léonard de Vinci maître de l'eau

03/08/2026, 17:54

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Comment la littérature s’empare des grands événements sportifs ?

Les grandes compétitions produisent des chiffres, des classements et des images immédiatement reconnaissables. La littérature, elle, s’intéresse à ce que le résultat ne suffit pas à raconter : les corps soumis à l’effort, les usages politiques du sport, la ferveur collective, les défaites durables et la fabrication des héros. Des Jeux olympiques au Tour de France, les écrivains transforment ainsi l’événement sportif en matière historique, sociale et intime.

03/08/2026, 16:55

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Sauf la frontière : un voyage du Liban à la Jordanie au lendemain du 7 octobre

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin, paraît aux éditions Zoé le 27 août 2026. Dans ce récit, l’autrice revient sur ses séjours au Liban et en Jordanie après le 7 octobre 2023, au contact de populations marquées par les frontières, l’exil et la violence.

03/08/2026, 10:19

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Le Nénuphar

03/08/2026, 10:11

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Les Enracinés : vers l'avenir, et au-delà ?

Avant la guerre, il y a une charrette qui bascule dans un champ de blé. Au Pré-du-Lihé, en Centre-Bretagne, Katell Guillou travaille aux moissons lorsqu’un accident fait voler en éclats l’ordre de la ferme. Avec le premier tome Des Racines et des Armes, Claire Norton s’éloigne du contemporain pour entrer dans un monde de terre, de travail et de liens de village. Les Enracinés, où chaque geste matériel engage déjà l’avenir.

03/08/2026, 09:51

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Heures sauvages : 360 minutes heures au bord de l’abîme

Une galerie napolitaine, soixante-douze objets, une femme rendue immobile et six heures laissées au public. Dans Heures sauvages, Marie Petitcuénot transforme la performance Rhythm 0 de Marina Abramović en huis clos nerveux. Le roman serre les corps, ausculte la foule et interroge ce que devient la morale lorsque tout semble permis. Une expérience charnelle, puissante, parfois trop démonstrative. La tension ne retombe jamais ; l’ambiguïté, parfois.

03/08/2026, 08:30

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Aladdin et moi : frotter la lampe, refaire le monde

Une enfant pauvre entre dans un théâtre. Elle a froid aux pieds. Elle ne connaît personne. Le rideau se lève sur Aladdin et, avec lui, sur une issue. Des années plus tard, Jeanette Winterson revient à cette secousse dans un livre qui tient de l’essai, du récit de soi, de la conférence vagabonde et du manifeste. Beaucoup de formes. Une conviction : « Je peux changer l’histoire parce que je suis l’histoire. » Sésame s'ouvrira, le 27 août.

03/08/2026, 08:00

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Nos vies sauvages : l’amour, la peur et le pays en héritage

Hemley Boum enferme Ndolo Elimbi dans une cellule et, avec elle, tout un pays. Avocate, opposante, femme de désir et de colère, l’héroïne parle à Enow Alaka, l’homme qu’elle a aimé quinze ans plus tôt. De cette adresse intime naît une vaste fresque camerounaise où la politique descend dans les maisons, s’assied à table, partage les lits et empoisonne les fidélités. Le régime possède des visages, des méthodes, une mémoire, et surtout cette faculté de transformer les blessures privées en instruments de pouvoir. Sauvagerie à dompter le 20 août.

03/08/2026, 07:30

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Au nord gronde l’orage : sous la bruyère, le passé veille

Du sable, des genévriers, un troupeau gris. Puis deux chiens et un garçon de dix-neuf ans, courbé sur son bâton comme un vieil homme. Au loin, les tirs d’essai de Rheinmetall scandent la journée. « Au nord, l’orage gronde puis s’évanouit, sans éclair. » Markus Thielemann n’a besoin que de quelques pages pour installer la menace. Elle ne surgit pas : elle était déjà là, enfouie sous la bruyère, confondue avec les gestes ordinaires et le vacarme auquel personne ne prête plus attention. Tonnerre grondant le 18 août.

03/08/2026, 07:00

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L’âme d’Heather : quand le film Poltergeist déborde sur la réalité

Xavier Jozelon signe un premier roman qui puise dans l’imaginaire du cinéma fantastique pour construire une histoire de revenance, de transmission et de mémoire. L’âme d’Heather est attendu le 9 septembre 2026 dans la collection Thriller de Lune noire : un livre qui brouille progressivement la frontière entre l’écran et le réel, jusqu’à faire d’un film culte le point de départ d’une énigme familiale. 

03/08/2026, 06:30

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Les Ensablés - La guerre des mouches, de Jacques Spitz

Né en Algérie en 1896 au sein d'une famille bourgeoise, ancien polytechnicien, Jacques Spitz  (1896-1963) s'est très tôt dirigé vers une carrière littéraire. Peu d'informations sont accessibles sur l'auteur lui-même, à l'exception notable d'études menées sous la direction d'universitaires dont François Ouellet (par ailleurs, contributeur des Ensablés et auteur d'un précédent article sur Les Dames de Velours) qui ont conduit à la publication d'un livre intitulé Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz aux Presses Universitaires de Rennes. Par Isabelle Luciat.

02/08/2026, 09:00

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À 50 ans, il pense qu’il est trop tard pour aimer

Ancien réalisateur d’une poignée de films moyens, Jakob a cinquante ans aujourd’hui et il ne veut pas de fête. Il n’a rien à léguer aux générations futures et rien accompli pour empêcher le monde de courir à sa perte. Quant à s’épanouir, trouver l’amour, il laisse ça à d’autres.

01/08/2026, 08:00

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Un médium signe son premier thriller dans un hôpital psychiatrique

Avec Chambre 28, Jean-Didier signe son premier roman et transpose dans la fiction les thèmes de l’invisible, de la transmission émotionnelle et des vies antérieures qu’il explore depuis plusieurs années dans ses ouvrages consacrés à la médiumnité. Publié dans la collection Thriller de Lune noire, le livre paraîtra le 9 septembre 2026. 

01/08/2026, 06:30

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Après Mireille : le lourd héritage d’une héroïne brisée

Une photographie longtemps inaperçue. Sur une étagère, derrière un père endormi près de son nourrisson, un livre est ouvert à plat : celui de Mireille Mallet, l’arrière-grand-mère de Robin Josserand. Institutrice, résistante, déportée à Ravensbrück, elle est morte trois ans avant sa naissance. Il reste ses deux ouvrages, quelques images, des cartons relégués à la cave et les souvenirs douloureux de Jean-Claude, son fils cadet. De ces traces dispersées, Après Mireille compose un tombeau ou une enquête sur ce que l’héroïsme laisse derrière lui.  Pas d'après avant le 27 août.

31/07/2026, 09:00

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Igor Bogdanoff, un père ramené sur terre

Avec Rappelle-moi, ma belle, Anna Ostasenko Bogdanoff ne dresse ni le portrait autorisé d’une célébrité ni son acte d’accusation. Elle fouille la mort d’Igor Bogdanoff, puis remonte les galeries d’une famille qui a longtemps préféré la légende aux faits. Ce premier roman, très physique, saisit par sa franchise et ses scènes d’hôpital. Il se montre moins convaincant lorsque chaque peur présente doit trouver son ancêtre. La fête de famille débute le 19 août.

31/07/2026, 08:30

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La mission soviétique qui déraille dans les Midlands irlandais

Dans les années 1950, un géomètre soviétique est envoyé dans les Midlands irlandais pour arpenter les immenses tourbières promises à l’industrialisation. Mais les sols instables déjouent ses calculs et ébranlent ses certitudes. 

31/07/2026, 08:00

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Ils roulent toute la nuit pendant que leur pays s’effondre

Un soir, alors que tout le monde a déjà fui, Joseph fait du stop à la frontière sud, et c’est Maryam qui le prend en voiture. Du crépuscule à l’aube, ces deux inconnus roulent vers le nord pour rejoindre leurs proches, tandis que le territoire explose et se métamorphose sous leurs yeux. 

31/07/2026, 07:30

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La justice : 120 questions pour comprendre les tribunaux français

La justice. Organisation, institutions, fonctionnement, de Nicolas Braconnay et Édouard Le Boulanger, paraîtra le 3 septembre 2026 aux éditions La Documentation française, dans la collection « Découverte de la vie publique ». En plus de 120 questions-réponses, l’ouvrage présente l’organisation judiciaire française, ses acteurs et ses rapports avec les juridictions internationales.

31/07/2026, 07:00

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Grand Prix de Hongrie : Norris reprend la tête en trois livres

Une pole arrachée pour douze millièmes, une première place perdue au deuxième virage, puis reconquise en retardant un arrêt : à Budapest, Lando Norris n’a pas seulement remporté sa première victoire de la saison. Il a traversé trois manières de penser le temps. Exercices de style, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ne décorent pas la course : ils en éclairent la précision, le détour et les choix.

 

30/07/2026, 17:31

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Les Enfants d'Ossibova

30/07/2026, 15:51

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