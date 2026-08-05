La Fnac en périphérie ? À Lons, les libraires lancent une pétition

L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
Le 05/08/2026 à 16:31 par Cécile Mazin
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05/08/2026 à 16:31
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À Lons-le-Saunier, la concurrence aurait au moins une particularité : elle vendrait le même livre, peu ou prou au même prix. Depuis la loi du 10 août 1981, l’éditeur ou l’importateur fixe le tarif public d’un ouvrage neuf ; le détaillant doit le respecter, avec la possibilité d’accorder une remise maximale de 5 %. Une Fnac à quelques kilomètres ne promettrait donc aucune révolution à la caisse. Elle changerait surtout l’endroit où les lecteurs effectuent leurs achats.
C’est précisément ce déplacement que redoutent la Librairie des Arcades, La Boîte de Pandore, Guivelle et Lédobulle. Le projet, présenté par Actu.fr et détaillé par Le Progrès, pourrait conduire à l’ouverture d’un magasin de l’enseigne à Montmorot, probablement dans les anciens locaux de Conforama, au centre commercial des Salines. Ce dernier a fermé le 18 mars 2023, après trente-six années d’activité.
Les quatre commerces lédoniens ont donc choisi la réponse collective. Mise en ligne le 29 juillet, leur pétition, adressée à ECLA Lons Agglomération et à la municipalité, avait recueilli plus de 2200 signatures le 5 août. Le texte évoque un projet de « FNAC-DARTY », quand les deux articles de presse consultés parlent d’un magasin Fnac : une nuance à conserver tant que le format exact n’a pas été rendu public.
Les signataires ne prétendent pas défendre une ville dépourvue de concurrence. Ils recensent, dans un rayon de 50 kilomètres, dix librairies indépendantes, auxquelles s’ajoutent les rayons culturels des grandes surfaces. Leur raisonnement tient plutôt à l’équilibre d’un bassin commercial : une enseigne supplémentaire en périphérie détournerait, selon eux, une part de la clientèle du cœur de Lons-le-Saunier, sans apporter de baisse significative sur le prix des ouvrages neufs.
L’argument dépasse d’ailleurs les seules ventes. Les professionnels mettent en avant les rencontres, dédicaces, lectures, expositions, ateliers, clubs de lecture, concerts ou cafés-philo organisés dans leurs établissements.
Ils rappellent également leurs liens avec les écoles, collèges, lycées, bibliothèques, musées, théâtres, festivals et associations du territoire. Ce qu’ils demandent de préserver relève donc à la fois du commerce de proximité et d’un maillage culturel que les chiffres de fréquentation d’une zone commerciale mesurent assez mal.
La mobilisation jurassienne rappelle directement celle suivie par ActuaLitté dans le bassin stéphanois. En 2025, seize librairies s’étaient opposées à l’implantation d’un Cultura à Villars, là encore dans une friche commerciale périphérique. Une pétition avait accompagné la contestation, tandis que les professionnels alertaient sur un marché local déjà chargé et sur la fragilité économique de leurs établissements.
Le dossier avait cependant atteint un stade administratif beaucoup plus avancé. La Commission départementale d’aménagement commercial de la Loire avait rejeté le projet en mars 2025, puis la Commission nationale d’aménagement commercial avait confirmé cette décision en juillet. À Montmorot, les sources disponibles ne mentionnent pour l’heure ni demande d’autorisation examinée publiquement, ni calendrier, ni surface de vente. Le rapprochement éclaire les inquiétudes exprimées ; il ne permet pas de présumer de l’issue du projet jurassien.
Un autre cas que nous avions couvert donne corps à ces craintes, tout en appelant à la prudence sur les liens de causalité. Après l’ouverture d’un Cultura à Blagnac, en octobre 2024, la responsable de la librairie Au Fil des Mots déclarait avoir subi une baisse moyenne de 24 % de son chiffre d’affaires. À Colomiers, La Préface constatait également un recul à Noël, mais son libraire soulignait qu’il restait difficile de l’attribuer entièrement à la nouvelle enseigne.
À Montmorot, le dossier demeure donc au conditionnel. Les publications consultées ne précisent ni le format du futur magasin, ni son emprise, ni sa date éventuelle d’ouverture. La mobilisation, elle, est bien engagée : au 5 août, la pétition des quatre librairies lédoniennes avait franchi le seuil des 2200 soutiens.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.
01/08/2026, 13:49
Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
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