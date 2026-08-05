La Fnac en périphérie ? À Lons, les libraires lancent une pétition

À Lons-le-Saunier, la concurrence aurait au moins une particularité : elle vendrait le même livre, peu ou prou au même prix. Depuis la loi du 10 août 1981, l’éditeur ou l’importateur fixe le tarif public d’un ouvrage neuf ; le détaillant doit le respecter, avec la possibilité d’accorder une remise maximale de 5 %. Une Fnac à quelques kilomètres ne promettrait donc aucune révolution à la caisse. Elle changerait surtout l’endroit où les lecteurs effectuent leurs achats.

C’est précisément ce déplacement que redoutent la Librairie des Arcades, La Boîte de Pandore, Guivelle et Lédobulle. Le projet, présenté par Actu.fr et détaillé par Le Progrès, pourrait conduire à l’ouverture d’un magasin de l’enseigne à Montmorot, probablement dans les anciens locaux de Conforama, au centre commercial des Salines. Ce dernier a fermé le 18 mars 2023, après trente-six années d’activité.

Un prix identique, des flux déplacés

Les quatre commerces lédoniens ont donc choisi la réponse collective. Mise en ligne le 29 juillet, leur pétition, adressée à ECLA Lons Agglomération et à la municipalité, avait recueilli plus de 2200 signatures le 5 août. Le texte évoque un projet de « FNAC-DARTY », quand les deux articles de presse consultés parlent d’un magasin Fnac : une nuance à conserver tant que le format exact n’a pas été rendu public.

Les signataires ne prétendent pas défendre une ville dépourvue de concurrence. Ils recensent, dans un rayon de 50 kilomètres, dix librairies indépendantes, auxquelles s’ajoutent les rayons culturels des grandes surfaces. Leur raisonnement tient plutôt à l’équilibre d’un bassin commercial : une enseigne supplémentaire en périphérie détournerait, selon eux, une part de la clientèle du cœur de Lons-le-Saunier, sans apporter de baisse significative sur le prix des ouvrages neufs.

L’argument dépasse d’ailleurs les seules ventes. Les professionnels mettent en avant les rencontres, dédicaces, lectures, expositions, ateliers, clubs de lecture, concerts ou cafés-philo organisés dans leurs établissements.

Ils rappellent également leurs liens avec les écoles, collèges, lycées, bibliothèques, musées, théâtres, festivals et associations du territoire. Ce qu’ils demandent de préserver relève donc à la fois du commerce de proximité et d’un maillage culturel que les chiffres de fréquentation d’une zone commerciale mesurent assez mal.

Villars, un précédent très regardé

La mobilisation jurassienne rappelle directement celle suivie par ActuaLitté dans le bassin stéphanois. En 2025, seize librairies s’étaient opposées à l’implantation d’un Cultura à Villars, là encore dans une friche commerciale périphérique. Une pétition avait accompagné la contestation, tandis que les professionnels alertaient sur un marché local déjà chargé et sur la fragilité économique de leurs établissements.

Le dossier avait cependant atteint un stade administratif beaucoup plus avancé. La Commission départementale d’aménagement commercial de la Loire avait rejeté le projet en mars 2025, puis la Commission nationale d’aménagement commercial avait confirmé cette décision en juillet. À Montmorot, les sources disponibles ne mentionnent pour l’heure ni demande d’autorisation examinée publiquement, ni calendrier, ni surface de vente. Le rapprochement éclaire les inquiétudes exprimées ; il ne permet pas de présumer de l’issue du projet jurassien.

Un autre cas que nous avions couvert donne corps à ces craintes, tout en appelant à la prudence sur les liens de causalité. Après l’ouverture d’un Cultura à Blagnac, en octobre 2024, la responsable de la librairie Au Fil des Mots déclarait avoir subi une baisse moyenne de 24 % de son chiffre d’affaires. À Colomiers, La Préface constatait également un recul à Noël, mais son libraire soulignait qu’il restait difficile de l’attribuer entièrement à la nouvelle enseigne.

À Montmorot, le dossier demeure donc au conditionnel. Les publications consultées ne précisent ni le format du futur magasin, ni son emprise, ni sa date éventuelle d’ouverture. La mobilisation, elle, est bien engagée : au 5 août, la pétition des quatre librairies lédoniennes avait franchi le seuil des 2200 soutiens.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Cécile Mazin

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