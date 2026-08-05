Didier Decoin, Prix Goncourt 1977 et ancien président de l’Académie, est mort

« Didier Decoin était un romancier qui avait une haute idée de la langue et de la littérature, comme en témoigne son œuvre », a salué l’Académie Goncourt, adressant également ses « pensées très émues » à son épouse, Chantal, et à ses enfants.

Membre de l’institution depuis plus de trente ans, il avait succédé à Bernard Pivot à sa présidence en janvier 2020, avant de passer le relais à Philippe Claudel en mai 2024. Mais son parcours dépassait largement le seul monde des lettres : journaliste, romancier, scénariste pour le cinéma et la télévision, défenseur des auteurs et passionné par la mer, Didier Decoin avait multiplié les formes d’écriture pendant six décennies.

Le Goncourt à 32 ans

Né en 1945 et fils du cinéaste Henri Decoin, Didier Decoin commence sa carrière dans la presse écrite à France-Soir. Il collabore ensuite au Figaro et aux Nouvelles littéraires, intervient sur Europe 1 et participe à la création du magazine VSD. À une vingtaine d’années, il publie son premier roman, Le Procès à l’amour, aux éditions du Seuil en 1966.

Les livres se succèdent rapidement : La Mise au monde en 1967, Laurence en 1969, Élisabeth ou Dieu seul le sait en 1970, puis Abraham de Brooklyn, récompensé par le Prix des Libraires. En 1977, à 32 ans, il obtient le Prix Goncourt pour John l’Enfer, également publié au Seuil. Le roman met en scène un laveur de vitres cheyenne évoluant au-dessus d’une ville de New York gagnée par la violence et la corruption.

Son œuvre romanesque comptera notamment L’Enfant de la mer de Chine en 1981, Les Trois Vies de Babe Ozouf en 1983, La Femme de chambre du Titanic en 1991, La Promeneuse d’oiseaux en 1996 ou encore Est-ce ainsi que les femmes meurent ? en 2009.

Avec Henri ou Henry : le roman de mon père, paru chez Stock en 2006, il revient sur la figure du cinéaste Henri Decoin et sur la difficulté de construire son propre nom dans l’ombre d’un père célèbre. Suivront notamment Une Anglaise à bicyclette en 2011, Le Bureau des jardins et des étangs en 2017 et Le Nageur de Bizerte en 2023.

De la page à l’écran

Didier Decoin considérait le métier de scénariste comme un moyen de préserver son indépendance de romancier. Cette seconde carrière le conduit à travailler avec Marcel Carné, Robert Enrico, Henri Verneuil ou encore Maroun Bagdadi. Il participe notamment à l’écriture de I… comme Icare, La Femme de chambre du Titanic, Jakob le menteur, Le Roi danse et 38 témoins.

Il cosigne également le scénario de Hors la vie, de Maroun Bagdadi, récit de la captivité d’un photographe pris en otage à Beyrouth. Le film reçoit, ex aequo avec Europa de Lars von Trier, le Prix du jury au Festival de Cannes en 1991.

C’est toutefois à la télévision qu’il consacre l’essentiel de son activité audiovisuelle. Après avoir dirigé pendant trois ans et demi la fiction de France 2, il signe ou adapte plusieurs grandes fresques, parmi lesquelles Le Comte de Monte-Cristo, Balzac, Les Misérables et Napoléon. Il reçoit en 1999 le Sept d’or du meilleur scénario pour la minisérie Le Comte de Monte-Cristo, diffusée l’année précédente.

Plus de trente ans à l’Académie Goncourt

Didier Decoin entre à l’Académie Goncourt le 6 juin 1995, au troisième couvert, en remplacement de Jean Cayrol. Il en devient ensuite secrétaire général, avant d’être élu président le 20 janvier 2020, quelques semaines avant que la pandémie ne bouleverse le calendrier littéraire. Cette première année de mandat voit le prix reporté par solidarité avec les librairies fermées, puis attribué à distance, par visioconférence, à Hervé Le Tellier pour L’Anomalie.

Sa présidence est également marquée par plusieurs controverses internes. En 2021, la présence, dans la première sélection, d’un roman de François Noudelmann, compagnon de la jurée Camille Laurens, ainsi qu’une critique sévère publiée par celle-ci contre un autre livre en lice, conduisent l’Académie à renforcer son règlement. Les ouvrages écrits par les proches des jurés deviennent inéligibles, tandis que les académiciens exerçant comme critiques doivent désormais s’abstenir de chroniquer les titres sélectionnés.

L’année 2022 est particulièrement agitée. Didier Decoin défend le maintien d’un déplacement à Beyrouth malgré les propos antisémites tenus par le ministre libanais de la Culture, tandis que quatre académiciens refusent de participer au voyage. Quelques jours plus tard, le Prix Goncourt se décide au terme des quatorze tours réglementaires : face à l’égalité parfaite entre Brigitte Giraud et Giuliano da Empoli, sa voix prépondérante permet à Vivre vite de l’emporter, provoquant les critiques publiques de plusieurs membres du jury et révélant de profondes divisions internes.

Didier Decoin ne se représente finalement pas lors du renouvellement du bureau, le 13 mai 2024. Philippe Claudel lui succède à l’issue d’un vote serré, par cinq voix contre quatre à Pierre Assouline.

Maypops, un dernier roman contre l’injustice

Son engagement institutionnel ne se limite pas aux Goncourt. Il préside à deux reprises la Société des gens de lettres, d’abord entre 1978 et 1979, puis de 1987 à 1989, et compte parmi les fondateurs de la Société civile des auteurs multimédia.

Passionné de navigation, il préside également l’association des Écrivains de marine entre 2007 et 2022 et devient membre de la section « Histoire, lettres et arts » de l’Académie de marine. La mer traverse une partie importante de son travail, de L’Enfant de la mer de Chine à Avec vue sur la mer ou Le Nageur de Bizerte. En mai 2026, quelques mois avant sa disparition, il était encore le président d’honneur du Printemps du Livre de Montaigu, dont la 36e édition avait placé les horizons maritimes au cœur de sa programmation. Il vivait en Normandie, était marié et père de trois enfants, parmi lesquels l’écrivain Julien Decoin.

Didier Decoin était encore présent en librairie quelques mois avant sa mort. Le 1er avril 2026, les éditions Stock publiaient Maypops. Le roman s’inspire de l’affaire George Stinney Jr., adolescent noir de 14 ans exécuté en 1944 en Caroline du Sud après un procès expéditif pour le meurtre de deux fillettes blanches. Sa condamnation ne fut annulée qu’en 2014, en raison de graves violations de ses droits.

À travers une juge chargée de réexaminer l’affaire, l’écrivain interroge le racisme, la justice et la mémoire, dans le prolongement de son goût pour les destinées brisées par l’Histoire.

Parmi les premiers hommages, Bernard Cazeneuve a salué « un amoureux de la langue, du Cotentin et de la mer », mais aussi « un aventurier des récits », capable de passer du journalisme au roman, du cinéma à la télévision. L’ancien Premier ministre a invité à relire John l’Enfer et à revoir I… comme Icare, Le Comte de Monte-Cristo ou Napoléon, tous portés, selon lui, par « le souffle et la sensibilité d’un écrivain ».

Françoise Rossinot, déléguée générale de l’Académie Goncourt, a exprimé son bouleversement, évoquant « le plus délicieux des hommes, le plus attentif des amis ». Adressant ses pensées à son épouse Chantal et à ses fils, elle l’a remercié d’avoir été « toujours là », avec une fidélité et une bienveillance qui dépassaient largement le cadre de l’institution.

Crédits photo : Didier Decoin (Alexandre Marchi, Académie Goncourt)

Par Hocine Bouhadjera

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