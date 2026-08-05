Cinq récits, cinq voix revenues d’après la fin, et aucune certitude sur l’identité de celui qui parle. Mémoire, mode d’effroi appartient à l’ultime architecture post-exotique, Retour au goudron : des fictions extraites d’un ensemble de brochures fantômes, signées par le pseudonyme Iohannes Infernus, alias Antoine Volodine. Ici, la mort ne met pas fin à la narration. Elle lui retire ses repères, sa chronologie, parfois jusqu’à son nom.

« Le Gosse avait trente-cinq ans mais officiellement il en avait cinq » : dès l’ouverture, les âges, les corps et les statuts cessent de coïncider. Le premier récit suit une créature qui se confond peu à peu avec son double, traverse un monde ravagé et doute d’avoir jamais été autre chose qu’un monstre rêvant son existence. « Dans la campagne tout était dévasté et parcouru de pestilences. » Les autres textes prolongent cette marche parmi les ruines, les monastères, les ports immobiles, les combattants effacés et les morts qui n’ont pas terminé d’oublier.

La puissance du livre vient de sa cohérence dans l’instabilité. Les narrateurs racontent parce qu’ils perdent la mémoire ; ils se souviennent parce qu’ils inventent. Une voix résume cette existence : « Une pièce de théâtre qui était un puzzle d’illusions, dans un monde d’illusions successives ». L’image vaut aussi pour le recueil. Chaque histoire semble autonome, puis rejoint un même espace mental où le Bardo bouddhiste, les camps, les missions clandestines, les mutants et l’humour noir finissent par parler la même langue.

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La phrase avance avec une précision bureaucratique dans des paysages de cauchemar. C’est l’un des plaisirs les plus singuliers du volume : l’impossible y est rapporté comme un fait administratif, l’horreur interrompue par une remarque dérisoire, la métaphysique ramenée à un problème de fatigue ou de mémoire. « Je m’appelle Donskoï ou Kwok et je suis mort. » Peu de livres installent aussi naturellement une telle déclaration.

Cette fidélité à l’univers post-exotique constitue aussi son seuil d’accès. Les lecteurs peu familiers de ses codes pourront éprouver la répétition des cendres, des identités interchangeables, des missions perdues et des temporalités indécises comme une clôture. Les cinq textes varient les figures davantage qu’ils ne renouvellent leur mouvement profond. L’indétermination, fascinante au départ, peut devenir hypnotique jusqu’à la monotonie.

Il faut accepter que rien ne soit véritablement résolu. Le récit déplace l’énigme d’une conscience à l’autre, puis laisse l’oubli travailler. « Seul l’oubli mérite qu’on s’en souvienne. » La formule se moque d’elle-même tout en donnant au livre sa loi. Une seule action demeure possible : « Se mettre en route. » Pour commencer ou pour finir, peu importe. Les morts marchent encore, non pour revenir, mais pour donner une voix exacte à leur disparition.

Sortie le 27 août.

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