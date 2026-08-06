Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Auprès d’ActuaLitté, Anne-Sylvie Bameule, présidente du directoire d’Actes Sud, souligne que cette décision a été prise collectivement, et qu’elle s’inscrit dans la continuité d’échanges engagés de longue date : « Il y a déjà quelques années, Thierry m’avait dit : “Le jour où vous trouverez quelqu’un capable de coordonner toute la jeunesse, je partirai à ce moment-là, parce qu’il faut laisser la place aux jeunes. »

Une transmission préparée, un calendrier discuté

Le recrutement de Séverin Cassan, arrivé en février 2025 comme secrétaire général, avec notamment la responsabilité des activités jeunesse, a ainsi constitué une étape importante de cette réorganisation. « Nous avons attendu qu’il ait véritablement pris ses fonctions, puis nous avons reparlé avec Thierry de ce que nous nous étions dit. À un moment, il faut décider et rendre la transmission effective », explique Anne-Sylvie Bameule.

À 70 ans, l'éditeur ne cache pas l’émotion liée à son départ de la structure qui porte son nom. « J’avais dit qu’il était normal qu’à un moment je laisse un peu la place à la relève. On m’a un peu précipité en me disant que, peut-être, ce serait bien de le faire maintenant, alors j’ai accepté. C’est toujours douloureux de laisser un bébé qu’on a porté aussi longtemps. »

Créée à la fin de 1997, sa maison a constitué un catalogue de plus de 500 titres. Actes Sud en était devenu l’actionnaire majoritaire en 2005, tandis que Thierry Magnier rejoignait le groupe pour diriger Actes Sud Junior, puis un pôle comprenant notamment Le Rouergue et Hélium.

Pour la direction d'Actes Sud, il s’agit de donner pleinement leur place aux éditrices qu’il a formées. Charline Vanderpoorte, responsable des romans, et Camille Gautier, responsable des albums, présentent cette transition comme la suite logique d’un fonctionnement déjà bien établi. L’équipe participe depuis plusieurs années aux choix éditoriaux, et porte déjà une large part des projets de la maison.

Une autonomie acquise au fil des années

Arrivée il y a 12 ans comme éditrice des albums, Camille Gautier souligne la confiance que lui a rapidement accordée Thierry Magnier : « Il laisse beaucoup de liberté à ses équipes, tout en les accompagnant et en les soutenant. » Cette autonomie lui a permis de défendre les auteurs historiques du catalogue, tout en y faisant entrer de nouvelles voix et de nouveaux univers.

Charline Vanderpoorte, dans la maison depuis près de 10 ans, rappelle de son côté que l'éditeur l’a soutenue dès la création de « L’Ardeur », en 2019, consacrée au corps, au désir et à la sexualité des adolescents. Après son départ, la maison entend prolonger ce fonctionnement en adoptant une organisation plus « horizontale et collective ».

Autour des deux éditrices, Camille Seube dirige la communication et Sarah Benhamou le secteur commercial. Juliette Gaillard accompagne les projets d’albums et de romans comme assistante éditoriale, tandis que Judith Parenteau s’occupe des droits étrangers et dérivés.

L’audace à l’épreuve du marché

La continuité revendiquée devra composer avec un marché jeunesse en recul : après un recul de 3,8 % de son chiffre d’affaires en 2024, le marché jeunesse a encore baissé de 3 % en 2025. Camille Gautier ne l’élude pas : « Nous voulons continuer à proposer des livres artistiques, exigeants, audacieux et littéraires, mais des livres qui rencontrent des lecteurs. Il n’y a rien de pire que de publier des ouvrages qui ne trouvent pas leur public et restent dormir chez le distributeur. »

Les derniers comptes disponibles donnent la mesure de cet équilibre. En 2024, la société TH E M, qui porte les Éditions Thierry Magnier, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,04 millions d’€, en recul de 5,8 % sur un an. La maison a néanmoins retrouvé un bénéfice net de 62.991 €, après une perte de 118.679 € en 2023. Son résultat d’exploitation est passé, dans le même temps, de –91.775 à +97.601 €.

Le retour au bénéfice s’accompagne ici d’une baisse des charges. Les achats et charges externes ont diminué de près de 286.000 € en un an, tandis que les provisions sur les actifs circulants ont également reculé. Le bénéfice de 2024 a été intégralement affecté à l’absorption des pertes antérieures.

La tendance s’inscrit dans un contexte plus large : dans son rapport de gestion pour 2024, Actes Sud indique que la ligne « Jeunesse » de ses propres collections a reculé de 200.000 €, soit 6,5 %, alors même que le chiffre d’affaires total de ses collections progressait. Ce chiffre ne regroupe pas l’ensemble des maisons jeunesse associées au groupe, mais confirme la pression qui s’exerce sur ce segment.

Pour Camille Gautier, cette conjoncture impose moins de renoncer à l’audace que de mieux préparer chaque publication. « Nous devons être encore plus agiles pour défendre les projets exigeants. Mais il ne s’agit pas de s’asseoir sur un patrimoine et de reproduire ce qui a déjà été fait. Chaque année, nous publions de premiers romans ou de premiers albums. Nous essayons, quitte parfois à nous tromper. Certaines collections n’ont duré que quelques années parce qu’elles n’ont pas rencontré l’écho espéré. Cette curiosité fait partie de notre ADN. »

L’équipe veut également accentuer sa présence auprès des professionnels qui accompagnent les livres. « Nous nous déplaçons déjà énormément en librairie et en médiathèque, rappelle Charline Vanderpoorte. Dans le contexte actuel, nous avons plus que jamais envie d’aller vers nos partenaires plutôt que de nous replier. »

« Une impertinence qui n’est pas de la provocation »

Pour la responsable des romans, la ligne de la maison repose sur « une impertinence qui n’est pas de la provocation » et sur la volonté de « prendre les jeunes lecteurs au sérieux », sans simplifier à l’excès les formes, les genres ou les sujets abordés.

Thierry Magnier - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Camille Gautier met en avant l’éclectisme du catalogue et sa « liberté de ton et de forme ». Des ouvrages pour la petite enfance aux romans pour adolescents, en passant par certains livres inclassables, la maison assume des « ovnis » éditoriaux capables de toucher plusieurs publics. Une formule résume cet esprit : « Nos livres sont comme nos lecteurs : il n’y en a pas deux pareils. »

Cette volonté d’expérimentation se traduira dès octobre 2026 par le lancement de « Loupiote », une collection destinée aux lecteurs de 8 à 12 ans et tournée vers les territoires de l’imaginaire. D’autres développements sont prévus en 2027 sur ce segment. La maison poursuivra parallèlement ses recherches autour du livre-objet et des formes illustrées. Du côté des romans, elle continuera à alimenter ses collections emblématiques, dont « Petite Poche » et « L’Ardeur », tout en recherchant de nouvelles voix françaises et étrangères.

« L’Ardeur » ne ralentira pas

Cette audace éditoriale s’est parfois accompagnée de prises de risque assumées. La collection « L’Ardeur » en constitue l’exemple le plus visible : elle aborde sans détour des sujets sensibles aux paniques morales, au prix de plusieurs controverses et contentieux.

Publié en 2022, Bien trop petit, de Manu Causse, a été interdit à la vente, au don et à la mise à disposition des mineurs par un arrêté du ministère de l’Intérieur du 17 juillet 2023, provoquant une vive polémique au coeur de l'été, et rouvrant le débat sur la liberté éditoriale et les limites imposées à la littérature destinée aux adolescents. « Nous sommes toujours en procès. Nous sommes en appel actuellement. Je crois que c’est aussi le rôle d’un éditeur : défendre ses auteurs jusqu’au bout », nous explique Thierry Magnier.

En décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler l’interdiction, estimant que le contexte fictionnel et critique du roman ne retirait pas leur caractère pornographique aux passages incriminés. Les Éditions Thierry Magnier et la Ligue des droits de l’Homme ont donc fait appel. L’arrêté est ainsi toujours appliqué. L’éditeur a parallèlement obtenu la communication du procès-verbal de la commission ayant signalé l’ouvrage. Un autre titre de « L’Ardeur », Chaud, avait également été signalé en janvier 2023, sans faire finalement l’objet d’une interdiction publique.

« “L’Ardeur” va continuer dans cette droite ligne, assure Charline Vanderpoorte. C’est un projet qui me tenait à cœur lorsque j’ai pris la responsabilité des romans. J’ai eu la chance d’être soutenue par Thierry, puis par la direction d’Actes Sud. Nous sommes complètement imprégnées de cette culture et nous n’avons absolument pas l’intention de l'infléchir. »

La liberté éditoriale à l’épreuve

Les polémiques ont néanmoins eu leurs effets : « Nous connaissons davantage les risques et nous préparons peut-être mieux nos armes, reconnaît l'éditrice. Mais c’est pour mieux nous défendre, pas pour ralentir notre ligne. »

Ce combat s’inscrit dans une histoire plus longue. En 2016, la Ville de Paris avait demandé le retrait du Dictionnaire fou du corps, de Katy Couprie, des espaces de lecture scolaires et périscolaires, certaines images étant jugées susceptibles de choquer. Après la mobilisation de Thierry Magnier et de l’Association des bibliothécaires de France, la Ville avait abandonné le rappel systématique des exemplaires.

Deux ans plus tôt, époque « mariage pour tous », Thierry Magnier avait également défendu Tous à poil !, de Claire Franek et Marc Daniau, publié au Rouergue et pris pour cible par Jean-François Copé dans la polémique sur la « théorie du genre » à l’école. L'éditeur dirigeait alors le pôle jeunesse d’Actes Sud, qui regroupait notamment Le Rouergue, Actes Sud Junior, Hélium et sa propre maison.

« Je ne suis jamais en vacances »

À l'heure de quitter la maison à laquelle il a donné son nom, Thierry Magnier n’entend pas quitter le secteur du livre. Il siège encore à la commission d’attribution des aides de la Sofia et préside l’association Écoute & Goûte, qui organise au Barroux, dans le Vaucluse, un festival littéraire associant rencontres, lectures et spectacles. « Je pense que j’ai encore de l’énergie et des idées. Je les offrirai à qui en voudra », résume-t-il.

Il envisage également de prendre la présidence de la société coopérative exploitant la librairie de Malaucène, sous réserve d’un vote prévu à la fin du mois de septembre.

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Charline Vanderpoorte ne l’imagine pas davantage se retirer complètement. « Ce départ n’est pas la fin de son aventure dans le livre. Il ne pourra jamais s’en empêcher. Son talent réside aussi dans tout ce qu’il transmet, dans l’énergie qu’il communique. Il n’y a aucune raison que cela s’arrête. »

Le 1er novembre ouvrira ainsi une nouvelle étape, plutôt qu’une rupture nette. Thierry Magnier aurait souhaité un autre calendrier, tandis qu’Actes Sud estime venu le moment de rendre effective une transmission préparée depuis plusieurs années.

Au-delà de cette différence d’appréciation, l’équipe affirme déjà sa ligne : une gouvernance plus horizontale, une attention renforcée aux réalités économiques et la volonté de continuer à publier des livres difficiles à classer, mais impossibles à confondre avec les autres.

Crédits photo : en haut, de gauche à droite : Sarah Benhamou, Juliette Gaillard et Camille Gautier. En bas, de gauche à droite : Judith Parenteau, Camille Seube et Charline Vanderpoorte. Éditions Thierry Magnier.

Par Hocine Bouhadjera

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