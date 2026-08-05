En Argentine, le prix unique du livre de nouveau menacé

La loi 25.542, votée par le Congrès argentin le 27 novembre 2001, puis publiée au Journal officiel le 10 janvier 2002, charge l’éditeur, l’importateur ou le représentant d’un ouvrage d’en fixer le prix de vente au public, explique Tiempo Argentino. Ce montant s’applique ensuite aux librairies, aux chaînes, aux supermarchés et aux sites de vente en ligne. Le tarif n’est donc pas décidé par l’État.

Ce prix uniforme connaît plusieurs dérogations. Les remises peuvent atteindre 10 % pendant certaines foires du livre ou lors de ventes à des bibliothèques, des centres de documentation ou des organismes culturels sans but lucratif, et une réduction de 50 % est autorisée pour des achats publics destinés à une distribution gratuite. Les livres d’occasion, anciens, de collection ou retirés du catalogue échappent aussi au dispositif.

La Chambre argentine du livre, qui réunit environ 500 petites et moyennes maisons d’édition, demande le maintien de la loi. Elle présente le prix unique comme un moyen de préserver le nombre de librairies, d’éditeurs et de titres disponibles. Dans son communiqué, l’organisation insiste notamment sur sa place dans l’accès à la lecture et au savoir.

</center>

La loi empêche ainsi à un vendeur de gagner des clients en cassant les prix fixés par l’éditeur. D’après la Chambre, la concurrence entre les points de vente de livres porte alors sur les conseils, le choix des ouvrages, les services proposés et la mise en avant de nouveaux auteurs.

Sa suppression, à l'inverse, permettrait aux entreprises capables de réduire leurs marges sur les livres — parce qu'elles vendent d'autres produits, par exemple — de multiplier les réductions. L’organisation redoute surtout les conséquences pour les librairies de quartier et celles des villes moyennes ou situées en périphérie des grandes métropoles.

Des rabais hors de portée des petites librairies

Dans Tiempo Argentino, l’éditeur et agent littéraire Guillermo Schavelzon affirme qu’« il n’y a qu’un seul acteur qui pourrait en sortir gagnant : Mercado Libre ». Selon lui, cette entreprise argentine de commerce en ligne « pourrait proposer tous les livres existants avec 20 % de réduction » et attirer la majorité des clients, au risque d’entraîner la fermeture de librairies de quartier et de fragiliser les grandes chaînes.

Schavelzon ajoute qu’une grande entreprise ayant conquis le marché par les prix « se concentrera évidemment sur les livres les plus vendus », en « laissant de côté la grande majorité des titres, qui se vendent peu mais contribuent à la diversité culturelle ». Il soutient enfin que, dans les pays sans prix fixe, « en peu de temps, le prix des livres augmente au lieu de baisser ».

Víctor Malumián, éditeur et codirecteur de la Foire des éditeurs de Buenos Aires, rappelle que « [l]a loi dit que le livre doit être vendu au même prix, quel que soit le canal de vente. » Selon lui, les pays qui ont supprimé ce dispositif ont connu « une destruction des librairies indépendantes ». Il cite notamment le Royaume-Uni et la Grèce.

À LIRE - En Argentine, Kobo s’installe face aux liseuses Kindle importées

Malumián propose une autre mesure pour agir sur les tarifs : supprimer la TVA appliquée au papier destiné à l’impression des livres. Il indique que ce papier représente moins de 10 % de la production totale du secteur en Argentine. Le nombre limité de fabricants adaptés aux besoins de l’édition pèserait aussi sur les coûts.

Une première tentative qui remonte à 2024

Le gouvernement Milei avait déjà cherché à abroger la loi 25.542 au début de son mandat. La mesure figurait à l’article 60 du projet surnommé « loi Omnibus », présenté au Congrès au début de 2024. Ce texte de plus de 600 articles regroupait une série de privatisations et de dérégulations. Le prix des livres faisait partie des secteurs concernés.

La Fundación El Libro, organisatrice de la Foire internationale du livre de Buenos Aires, avait dénoncé cette disposition dès la fin de décembre 2023. Elle annonçait des répercussions sur l’ensemble de la chaîne du livre, et particulièrement sur ses entreprises les plus fragiles. La Chambre argentine des librairies indépendantes avait ensuite appelé la profession à rejoindre la mobilisation syndicale du 24 janvier 2024 à Buenos Aires. Les libraires défendaient alors les emplois du secteur et la variété des catalogues.

Cette disposition sur le prix unique n’a finalement jamais été soumise au vote. Le 2 février 2024, la Chambre des députés avait approuvé le projet de loi « Omnibus » dans son ensemble, avant d’entamer l’examen de ses articles un par un, explique The Print. Quatre jours plus tard, plusieurs mesures ont été rejetées, notamment des pouvoirs que le gouvernement voulait déléguer au président.

Faute d’une majorité suffisante, le groupe parlementaire de Javier Milei a demandé le renvoi du texte en commission et la séance s’est arrêtée après l’article 6, bien avant l’article 60 qui prévoyait l’abrogation de la loi sur le prix du livre.

D’après La Nacion, le gouvernement a ensuite négocié avec une partie de l’opposition et présenté une version beaucoup plus courte du projet. Adoptée définitivement le 27 juin 2024, puis publiée au Journal officiel le 8 juillet sous le numéro 27.742, cette nouvelle loi ne comportait plus la suppression du prix unique du livre. La loi 25.542 est donc restée en vigueur.

Crédits photo : Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com