Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Deux contrats d'édition, conclus en 2021 et 2023 par un écrivain avec le groupe L'Harmattan, ont été annulés par le tribunal judiciaire de Paris, le 8 juillet dernier, lequel a établi le « caractère dérisoire » de la rémunération de l'auteur, « contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux ».

Le premier contrat, en date du 29 août 2021, portait sur l'ouvrage Le sacre des fêlures, signé Tanjah — ou Lord Tanjah —, artiste et poète né en 1965 à Grenoble, dont l'œuvre hybride la poésie, le journal intime, le roman et le théâtre. Le second, du 15 juin 2023, concernait Sagittaires sur la plage, du même auteur.

Les deux documents contractuels présentaient des conditions similaires. Pour commencer, une cession des droits de l'auteur « à titre gratuit », pour les 500 premiers exemplaires vendus — ce qui signifie que l'auteur ne touche rien sur ces 500 premières ventes. Une fois ce seuil dépassé, il recevra 4 % du prix de vente public hors taxe, jusqu'au 1000e exemplaire vendu, puis 6 % au-delà.

Par ailleurs, le premier contrat stipulait que l'auteur s'engageait « à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 30 % ». Même si ces achats sont pris en compte par l'éditeur pour le calcul des droits de l'auteur, l'investissement n'en est pas moins considérable pour ce dernier, avec une facture de plus de 650 €... Le second comportait la même obligation pour l'auteur, avec une remise, cette fois, portée à 40 %.

Une contrepartie « dérisoire »

Au moment de la signature du second contrat, Lord Tanjah s'interroge sur les moyens mis en œuvre par L'Harmattan pour assurer la promotion des ouvrages publiés, notamment « dans l'une de ses librairies du Quartier latin ». « J'ai trouvé alors les propositions de leur “agent à la diffusion” quasi inexistantes », nous détaille-t-il par mail.

Après avoir exprimé son refus d'acheter les 50 exemplaires du livre Sagittaires sur la plage, les échanges avec la maison d'édition se seraient tendus : « Il n'y avait plus alors de dialogue ni de rencontre possible », souligne-t-il pour expliquer, après une mise en demeure, l'assignation en justice du groupe d'édition. Celle-ci demandait au tribunal l'annulation des deux contrats d'édition « en ce qu'ils prévoient une contrepartie dérisoire pour l'auteur qui cède ses droits à l'éditeur ».

Le groupe L'Harmattan, pour sa part, défendait des contrats « valables », dont les clauses étaient autorisées par le Code de la propriété intellectuelle et relevaient de « la liberté contractuelle », la loi ne fixant pas de « minimum de rémunération ».

Le tribunal judiciaire de Paris est venu nuancer cette lecture du droit en citant notamment l'article 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel indique que la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre « doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».

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Or, les deux contrats du groupe L'Harmattan étudiés par la justice ne lui ont pas paru conformes à cette obligation. L'absence de droits versés sur les 500 premières ventes, l'obligation d'achat de 50 exemplaires, mais aussi les taux contractuels de rémunération, à 4 et 6 %, représentent à ses yeux une contrepartie « dérisoire » à la cession par l'auteur de ses droits patrimoniaux.

« De telles pratiques se développent »

Conséquence du caractère « dérisoire » de cette contrepartie, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les deux contrats d'édition concernés, avec effet rétroactif. Il n'a pas donné suite, toutefois, aux demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par Lord Tanjah, mais condamné L'Harmattan aux dépens, assortis de 4000 € à lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Contacté, Xavier Pryen, directeur général de L'Harmattan, indique : « Nous ne souhaitons pas commenter des décisions de justice susceptibles de recours. Cet auteur désirait récupérer ses droits sur ces deux ouvrages de poésie. » Il ajoute : « Nous restons néanmoins très attentifs et réactifs à toutes les évolutions du marché, et serons aptes aux adaptations nécessaires si besoin. »

La décision du tribunal judiciaire de Paris représente un événement notable, selon Stéphanie Le Cam, juriste, maître de conférences de droit privé et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. « À ma connaissance, c’est la première fois qu’une décision de justice traite de la rémunération d’un contrat d’édition en se fondant sur l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version modifiée depuis la condamnation du ministère de la Culture par le Conseil d’État pour n’avoir pas inclus la notion de “rémunération appropriée”, et mal transposé la directive européenne sur le droit d’auteur », nous explique-t-elle.

Elle remarque aussi que la problématique du caractère « dérisoire » de la contrepartie pour l'auteur qui cède ses droits est bien connue « des permanences juridiques de la Ligue », où « le contrat-type de L’Harmattan apparait souvent » par ailleurs.

Au-delà de ce groupe d'édition, « [n]ous constatons que de plus en plus de contrats d’édition mentionnent l’achat obligatoire d’exemplaires par l’auteur », poursuit-elle. « Cette somme peut être non négligeable pour ce dernier, sans compter que le travail de création qu'a investi l'auteur n'a très souvent fait l'objet d'aucune rémunération... De telles pratiques font que la prise de risque de l'édition du livre est largement partagée avec l'auteur qui engage de l'argent. On pourrait, dans les faits, requalifier un tel contrat d’édition en contrat de coédition. »

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« De telles pratiques se développent parce que certains éditeurs se savent en position de force, face à des auteurs qui craignent d’être ostracisés en cas d’action en justice. Sans compter que les sommes en jeu sont souvent faibles et disproportionnées par rapport aux frais » qu'il est nécessaire d'engager pour de telles procédures.

D'après elle, de plus en plus de maisons d'édition, y compris les plus professionnalisées, avanceraient des contrats avec des taux progressifs de rémunération dérisoires ou des obligations d'achats d'exemplaires. « On en vient à penser que le patrimoine intellectuel du monde du livre repose sur des piles de contrats dits “d'édition” potentiellement nuls et annulables », suggère Stéphanie Le Cam.

Les prochains mois permettront d'observer si cette action en justice ouvre une opportunité pour d'autres auteurs s'estimant lésés.

Photographie : illustration, Markus Winkler, domaine public

Par Antoine Oury

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