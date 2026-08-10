Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
Le 10/08/2026 à 11:36 par Antoine Oury
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10/08/2026 à 11:36
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Deux contrats d'édition, conclus en 2021 et 2023 par un écrivain avec le groupe L'Harmattan, ont été annulés par le tribunal judiciaire de Paris, le 8 juillet dernier, lequel a établi le « caractère dérisoire » de la rémunération de l'auteur, « contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux ».
Le premier contrat, en date du 29 août 2021, portait sur l'ouvrage Le sacre des fêlures, signé Tanjah — ou Lord Tanjah —, artiste et poète né en 1965 à Grenoble, dont l'œuvre hybride la poésie, le journal intime, le roman et le théâtre. Le second, du 15 juin 2023, concernait Sagittaires sur la plage, du même auteur.
Les deux documents contractuels présentaient des conditions similaires. Pour commencer, une cession des droits de l'auteur « à titre gratuit », pour les 500 premiers exemplaires vendus — ce qui signifie que l'auteur ne touche rien sur ces 500 premières ventes. Une fois ce seuil dépassé, il recevra 4 % du prix de vente public hors taxe, jusqu'au 1000e exemplaire vendu, puis 6 % au-delà.
Par ailleurs, le premier contrat stipulait que l'auteur s'engageait « à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 30 % ». Même si ces achats sont pris en compte par l'éditeur pour le calcul des droits de l'auteur, l'investissement n'en est pas moins considérable pour ce dernier, avec une facture de plus de 650 €... Le second comportait la même obligation pour l'auteur, avec une remise, cette fois, portée à 40 %.
Au moment de la signature du second contrat, Lord Tanjah s'interroge sur les moyens mis en œuvre par L'Harmattan pour assurer la promotion des ouvrages publiés, notamment « dans l'une de ses librairies du Quartier latin ». « J'ai trouvé alors les propositions de leur “agent à la diffusion” quasi inexistantes », nous détaille-t-il par mail.
Après avoir exprimé son refus d'acheter les 50 exemplaires du livre Sagittaires sur la plage, les échanges avec la maison d'édition se seraient tendus : « Il n'y avait plus alors de dialogue ni de rencontre possible », souligne-t-il pour expliquer, après une mise en demeure, l'assignation en justice du groupe d'édition. Celle-ci demandait au tribunal l'annulation des deux contrats d'édition « en ce qu'ils prévoient une contrepartie dérisoire pour l'auteur qui cède ses droits à l'éditeur ».
Le groupe L'Harmattan, pour sa part, défendait des contrats « valables », dont les clauses étaient autorisées par le Code de la propriété intellectuelle et relevaient de « la liberté contractuelle », la loi ne fixant pas de « minimum de rémunération ».
Le tribunal judiciaire de Paris est venu nuancer cette lecture du droit en citant notamment l'article 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel indique que la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre « doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».
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Or, les deux contrats du groupe L'Harmattan étudiés par la justice ne lui ont pas paru conformes à cette obligation. L'absence de droits versés sur les 500 premières ventes, l'obligation d'achat de 50 exemplaires, mais aussi les taux contractuels de rémunération, à 4 et 6 %, représentent à ses yeux une contrepartie « dérisoire » à la cession par l'auteur de ses droits patrimoniaux.
Conséquence du caractère « dérisoire » de cette contrepartie, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les deux contrats d'édition concernés, avec effet rétroactif. Il n'a pas donné suite, toutefois, aux demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par Lord Tanjah, mais condamné L'Harmattan aux dépens, assortis de 4000 € à lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Contacté, Xavier Pryen, directeur général de L'Harmattan, indique : « Nous ne souhaitons pas commenter des décisions de justice susceptibles de recours. Cet auteur désirait récupérer ses droits sur ces deux ouvrages de poésie. » Il ajoute : « Nous restons néanmoins très attentifs et réactifs à toutes les évolutions du marché, et serons aptes aux adaptations nécessaires si besoin. »
La décision du tribunal judiciaire de Paris représente un événement notable, selon Stéphanie Le Cam, juriste, maître de conférences de droit privé et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. « À ma connaissance, c’est la première fois qu’une décision de justice traite de la rémunération d’un contrat d’édition en se fondant sur l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version modifiée depuis la condamnation du ministère de la Culture par le Conseil d’État pour n’avoir pas inclus la notion de “rémunération appropriée”, et mal transposé la directive européenne sur le droit d’auteur », nous explique-t-elle.
Elle remarque aussi que la problématique du caractère « dérisoire » de la contrepartie pour l'auteur qui cède ses droits est bien connue « des permanences juridiques de la Ligue », où « le contrat-type de L’Harmattan apparait souvent » par ailleurs.
Au-delà de ce groupe d'édition, « [n]ous constatons que de plus en plus de contrats d’édition mentionnent l’achat obligatoire d’exemplaires par l’auteur », poursuit-elle. « Cette somme peut être non négligeable pour ce dernier, sans compter que le travail de création qu'a investi l'auteur n'a très souvent fait l'objet d'aucune rémunération... De telles pratiques font que la prise de risque de l'édition du livre est largement partagée avec l'auteur qui engage de l'argent. On pourrait, dans les faits, requalifier un tel contrat d’édition en contrat de coédition. »
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« De telles pratiques se développent parce que certains éditeurs se savent en position de force, face à des auteurs qui craignent d’être ostracisés en cas d’action en justice. Sans compter que les sommes en jeu sont souvent faibles et disproportionnées par rapport aux frais » qu'il est nécessaire d'engager pour de telles procédures.
D'après elle, de plus en plus de maisons d'édition, y compris les plus professionnalisées, avanceraient des contrats avec des taux progressifs de rémunération dérisoires ou des obligations d'achats d'exemplaires. « On en vient à penser que le patrimoine intellectuel du monde du livre repose sur des piles de contrats dits “d'édition” potentiellement nuls et annulables », suggère Stéphanie Le Cam.
Les prochains mois permettront d'observer si cette action en justice ouvre une opportunité pour d'autres auteurs s'estimant lésés.
Photographie : illustration, Markus Winkler, domaine public
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.
05/08/2026, 16:21
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.
05/08/2026, 12:41
Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces...
05/08/2026, 11:34
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
ISBNdb, qui commercialise des données bibliographiques, a retiré fin juillet 2026 une offre destinée aux développeurs d’intelligence artificielle. La société proposait de réunir entre 1000 et un million de livres imprimés, sous couvert de confidentialité, mais affirme n’avoir exécuté aucune commande.
04/08/2026, 15:04
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.
04/08/2026, 13:05
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.
04/08/2026, 11:19
L’Independent Manga Alliance réunit cinq acteurs de l’édition et de la localisation pour aider créateurs et petites maisons à publier leurs mangas sur le marché anglophone. Traduction, diffusion, promotion et ventes doivent être mutualisées. Une réponse pragmatique à un obstacle bien connu : entre l’acquisition d’une œuvre et sa présence chez les libraires, il reste toute une chaîne à construire.
04/08/2026, 09:00
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
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