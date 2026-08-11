Une plongeuse prête à tout pour sauver une créature inconnue

Il redéfinit les frontières du réel et vient secouer les certitudes les plus profondes de la jeune fille. La mer se révèle alors plus mystérieuse que jamais, parfois dangereuse. Mais au cœur des vagues, Min-Jee trouve en elle une détermination farouche : elle ira aussi loin qu’il le faudra pour son amie.

Une plongée singulière dans l’univers des haenyeo : ces pêcheuses en apnée dont le savoir-faire millénaire et la place à rebours des hiérarchies de genre en font l’une des figures les plus fascinantes de la culture coréenne.

Les éditions Père Fouettard vous proposent un extrait en avant-première :

Petite, Nathalie Biston voulait être sorcière biologiste naturaliste. Finalement, c’est son amour pour l’étude du mouvement et du dessin qui l’a entraînée vers le cinéma d’animation. Aujourd’hui, elle vit à Montpellier et écrit des histoires quand les mots viennent rendre visite à ses rêves.

En grande rêveuse, l’univers artistique de Joséphine Forme tourne autour de la nature et du monde des songes. Attirée par la douceur et le bleu, elle privilégie le travail au pastel gras ou au crayon de couleur.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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