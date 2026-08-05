Olivier Rey entre à l'Académie des sciences morales et politiques, section philosophie

Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août, approuve l'élection d'Olivier Rey par l'Académie des sciences morales et politiques. Il y occupera le fauteuil 8, au sein de la section consacrée à la philosophie.

Chercheur au CNRS et membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS), Olivier Rey étudie le progrès technique et ses effets sur les sociétés, et notamment le transhumanisme, auquel il a consacré l'essai Leurre et malheur du transhumanisme (Desclée de Brouwer, 2018).

Il s'est aussi penché, en 2011, sur Billy Budd, marin, le roman posthume de Herman Melville qui ne sera publié qu'en 1924, plus de trente ans après sa disparition, en 1891, avec Le Testament de Melville : Penser le bien et le mal avec Billy Budd (Gallimard, 2011).

Il a dernièrement publié Défécondité. Ses raisons, sa déraison, un « tract » de la collection des éditions Gallimard, en octobre 2025.

L’Académie des sciences morales et politiques a été fondée en 1832 au sein de l’Institut de France afin de proposer une information fiable et un avis raisonné sur les débats et les enjeux qui intéressent l’avenir de la société.

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Son champ de compétence couvre tout ce qui se rapporte à l’humain, que celui-ci soit considéré dans sa dimension individuelle ou collective. La philosophie, la psychologie, la sociologie, le droit, l’économie, les sciences politiques, l’histoire et la géographie sont les principales disciplines représentées en son sein.

Photographie : L'Institut de France, qui abrite l'Académie des sciences morales et politiques (illustration, DANIEL HACHE, CC BY-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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