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La maison d’Ursula K. Le Guin inscrite au registre national américain

La maison de Portland où Ursula K. Le Guin vécut pendant près de six décennies est désormais inscrite au Registre national des lieux historiques des États-Unis. Reconnue pour son importance littéraire autant que pour sa place dans l’histoire des femmes, elle doit désormais accueillir une résidence d’écriture fidèle aux volontés de l’autrice, disparue en 2018.

Le 05/08/2026 à 13:11 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

05/08/2026 à 13:11

Hocine Bouhadjera

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À Portland, les mondes d’Ursula K. Le Guin ont longtemps commencé dans une petite pièce d’angle, au deuxième étage d’une maison couverte de bardeaux. De ses fenêtres, l’autrice pouvait apercevoir les reliefs de l’Oregon et, par temps clair, les monts Saint Helens et Adams. C’est dans cet espace, d’abord aménagé en chambre d’enfant puis transformé en atelier, qu’elle écrivit une grande partie d’une œuvre qui allait bouleverser la science-fiction, la fantasy et, plus largement, la littérature américaine.

Le bâtiment de NW Thurman Street a officiellement été inscrit au National Register of Historic Places le 17 juin dernier. Le National Park Service lui reconnaît une importance nationale dans deux domaines : la littérature et l’histoire sociale des femmes. La maison est ainsi consacrée non seulement comme lieu de création d’une écrivaine majeure, mais aussi comme témoin de la manière dont une femme a conquis, au XXe siècle, une autorité intellectuelle durable dans des genres alors très largement dominés par les hommes, explique l'agence fédérale.

58 années d’écriture

Ursula K. Le Guin et son époux, l’historien Charles Le Guin, se sont installés dans la demeure en 1960. L’autrice y resta jusqu’à sa mort, en 2018. Elle y composa notamment Le Sorcier de Terremer, publié en 1968 (Éditions Opta, 1977, traduction de Philippe R. Hupp), La Main gauche de la nuit, en 1969 (Robert Laffont, 1971, traduction de Jean Bailhache), et Les Dépossédés, en 1974 (Robert Laffont, 1975, traduction de Henry-Luc Planchat).

Elle y écrivit également des nouvelles, des essais, de la poésie, des traductions et des ouvrages destinés à la jeunesse. Son œuvre, qui interroge les rapports entre les sexes, les formes du pouvoir, l’anarchisme, la liberté, l’identité et la vie collective, lui valut 7 Prix Hugo et 6 Prix Nebula, ainsi qu’un National Book Award, remporté en 1973 pour L’Ultime Rivage, troisième volume du Cycle de Terremer (Éditions Opta, 1977, traduction de Françoise Maillet).

Le National Register of Historic Places considère la période allant de 1960 à 1974 comme la plus déterminante dans l’histoire littéraire de la maison, correspondant notamment à la publication des Dépossédés. Elle clôt la phase durant laquelle Le Guin établit de façon décisive sa stature nationale. Sa carrière se poursuivit évidemment bien au-delà : le Cycle de Terremer, par exemple, a été développé jusqu’au début du XXIe siècle.

Mais ces 14 premières années passées dans la maison concentrent plusieurs des livres qui transformèrent durablement la science-fiction et la fantasy américaines. 

La redécouverte française de l’œuvre d'Ursula Le Guin s’est poursuivie en 2025 avec deux inédits. Le 27 février, Le Bélial’ a publié Changements de plans, traduction de Changing Planes par Mélanie Fazi et Pierre-Paul Durastanti, avec une préface de Karen Joy Fowler. Puis, le 8 octobre, Rivages a fait paraître Searoad, traduit par Hélène Collon. Initialement publié par HarperCollins en 1991, ce livre composé de 13 récits liés entre eux était présenté comme le dernier roman de l’autrice encore inédit en français. 

Les principaux romans et recueils de fiction sont largement disponibles, mais sa poésie, ses essais et ses livres pour la jeunesse restent plus partiellement édités en français. Ainsi, Derniers poèmes, publié en 2023 par Aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Aurélie Thiria-Meulemans, ne réunit que ses deux derniers recueils, Late in the Day et So Far So Good : l’imposant volume des Collected Poems, paru en 2023 à la Library of America, n’a pas encore d’équivalent français intégral. 

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Façade sud de la maison d’Ursula K. Le Guin à Portland, en 2026 (Jon Roanhaus, CC BY-SA 4.0)

Un atelier demeuré presque intact

Construite à la charnière du XXe siècle - le dossier du National Register la date d’environ 1908 -, la demeure compte deux étages et demi, auxquels s’ajoutent un sous-sol et des combles partiellement aménagés. Elle mêle les caractéristiques des styles Queen Anne et Shingle : bardeaux de bois, toiture complexe à pignons latéraux et larges débords de toit.

Les éléments les plus étroitement liés au travail de Le Guin se trouvent toujours à l’intérieur : bureaux intégrés, bibliothèques, boiseries, portes anciennes et fenêtres de l’atelier ouvrant sur les montagnes. La maison a connu quelques transformations sous la direction d’Ursula et Charles Le Guin, notamment l’aménagement d’un appartement au sous-sol dans les années 1980.

Les jardins participent eux aussi à l’identité du lieu. Entretenus pendant des décennies par Charles Le Guin, ils entourent la maison d’une végétation dense et abritent notamment un séquoia planté par la famille dans les années 1960, évocation des origines californiennes de l’écrivaine. 

Ni mausolée ni maison-musée

La demeure se prépare par ailleurs à changer de fonction. La famille Le Guin l’a confiée à Literary Arts, organisation culturelle à but non lucratif implantée à Portland, afin qu’elle devienne l’Ursula K. Le Guin Writers Residency.

Le projet avait été discuté avec l’autrice dès 2017. L'autrice souhaitait que sa maison demeure un lieu vivant, offert à de nouveaux écrivains plutôt que figé dans la seule commémoration de son œuvre. La résidence doit proposer des séjours de durées variables, accompagnés d’une allocation, afin de permettre à des auteurs et autrices de se consacrer à leur travail hors des contraintes ordinaires de la vie quotidienne. Les résidents seront sélectionnés par un comité composé d’écrivains et de professionnels du livre. 

Une attention particulière sera accordée aux voix issues de milieux historiquement sous-représentés. Conformément aux intentions d'Ursula Le Guin, les écrivains de l’Ouest américain devraient être favorisés, sans que la résidence leur soit exclusivement réservée. Literary Arts prévoit également des rencontres, lectures ou ateliers permettant aux résidents d’échanger avec la communauté littéraire locale. 

Des travaux de rénovation sont programmés en 2026 et 2027, notamment pour adapter la maison à sa nouvelle utilisation et en améliorer l’accessibilité. L’ouverture de la résidence est actuellement annoncée pour la période 2027-2028. Sa gestion relèvera de Literary Arts, et non de la Fondation Ursula K. Le Guin.

Une protection moins contraignante qu’en France

L’inscription au National Register of Historic Places ne constitue pas l’équivalent direct d’une protection française au titre des monuments historiques. Aux États-Unis, pour un propriétaire privé, elle représente d’abord une reconnaissance officielle de la valeur historique du lieu et un outil de planification. À elle seule, la législation fédérale n’interdit pas de transformer, de vendre, ni même de démolir le bâtiment.

Des obligations s’appliquent surtout lorsqu’un projet mobilise des fonds fédéraux ou requiert une autorisation fédérale : son impact sur le bâtiment doit alors être évalué. L’inscription peut également ouvrir droit à certaines aides fiscales ou subventions. En Oregon, les projets de démolition ou de déplacement d’un bien inscrit font l’objet d’un examen local. Les villes et comtés peuvent plus généralement prévoir des protections plus strictes.

En France, la protection au titre des monuments historiques impose des contraintes juridiques directes au propriétaire. Un immeuble peut être inscrit ou, pour les biens les plus remarquables, classé. Dans les deux cas, les travaux sont étroitement encadrés par l’État. Pour un monument classé, toute modification nécessite une autorisation préalable. La protection peut également s’étendre aux abords, où certains projets doivent recevoir l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

En rejoignant le National Register, la maison de Le Guin s’inscrit dans une vaste constellation de lieux où la littérature américaine est devenue tangible. La demeure de Mark Twain à Hartford, où furent écrits plusieurs de ses livres les plus célèbres, figure au registre depuis 1966 pour son importance littéraire et architecturale.

À LIRE - La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden

Celle d’Ernest Hemingway, à Key West, y est inscrite depuis 1968. La modeste maison de Walt Whitman à Camden, dans le New Jersey, et celle de Harriet Beecher Stowe à Brunswick, dans le Maine, ont également été reconnues dès les premières années du programme fédéral.  Ces lieux ont souvent été transformés en musées, en centres d’interprétation ou en sites de recherche. 

Crédits photo : À gauche, Ursula K. Le Guin, invitée d’honneur de la première édition de la convention VCON, à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 10 avril 1971 (Grendel101, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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