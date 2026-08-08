Le retour de Billy the Kid

Le récit s’attache à un jeune homme pris dans les rapports de force de son époque, entre violence, pauvreté et assignation sociale. Les auteurs interrogent aussi la fabrication de sa légende, nourrie par les récits populaires et par ceux qui ont raconté son histoire après sa mort.

Pour préparer l’album, Loïc Sécheresse a passé trois semaines au Nouveau-Mexique. Ce travail de repérage nourrit les paysages, l’atmosphère et la dimension sociale du livre. Réalisé en couleurs directes, l’album paraît chez Casterman le 26 août 2026.

Les éditions Casterman vous proposent un extrait en avant-première :

Alexandre Chenet, diplômé de l’école Estienne, travaille dans le graphisme et la conception de livres. Après plusieurs bandes dessinées consacrées au Vendée Globe avec Renaud Garreta, il associe ici son expérience du médium à ses interrogations sociales et politiques.

Loïc Sécheresse, diplômé des Beaux-Arts d’Orléans, travaille pour l’édition, la presse, la publicité et le spectacle vivant. Il collabore notamment avec La Croix, L’Hebdo et Les Jours. Billy the Kid, l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs est son premier album réalisé en couleurs directes.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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