À la fin du XVe siècle, l’or portugais bouleverse un village d’Afrique de l’Ouest

À la fin du XVe siècle, l’arrivée des Portugais transforme le village fanti dans lequel Nyanta s’est installée avec son mari. La convoitise suscitée par la sika, l’or recherché par les nouveaux venus, gagne peu à peu les habitants. Certains envisagent également de renoncer aux divinités ancestrales pour adopter la religion des Européens, fragilisant les coutumes qui organisaient jusque-là la vie collective.

Nyanta subit directement ces bouleversements. Accusé du meurtre d’un Portugais, son mari a pris la fuite. Elle reste seule avec Efua, sa fille née avec une différence physique que les Fantis interprètent comme une malédiction. La fillette est bientôt emmenée par un étranger incapable de se souvenir de son nom et de son passé. Convaincu qu’Efua détient une clé susceptible de l’aider à retrouver son identité, il entreprend avec elle un long voyage à cheval.

Leur parcours les conduit à travers l’Empire songhaï jusqu’à Tombouctou. Dans cette région également, les croyances anciennes reculent sous l’influence croissante de l’islam. Pris entre plusieurs mondes, l’homme sans mémoire se retrouve mêlé à des affrontements politiques, religieux et culturels dont les enjeux dépassent sa propre quête.

Les éditions Liana Levi vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1981 à Cotonou, au Bénin, Ryad Assani-Razaki vit aujourd’hui à Toronto, au Canada. Il a reçu le prix Robert-Cliche du premier roman en 2011 pour La Main d’Iman. Ses récits explorent notamment l’histoire, les sociétés et les réalités africaines à travers des personnages confrontés à l’exil, à la violence et aux transformations de leur environnement.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com