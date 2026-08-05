Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
Le 05/08/2026 à 11:18 par Clément Solym
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05/08/2026 à 11:18
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Trois mille milliards de dollars. À ce niveau, même les zéros finissent par manquer de place. Lundi 3 août, l’action Amazon a clôturé à un record de 284,02 $, en hausse de 4,6 % – un club très privé où Apple, Microsoft, Nvidia et Alphabet l’avaient déjà précédé, indique Reuters.
Une précision évitera de confondre coffre-fort et thermomètre : cette capitalisation correspond à la valeur attribuée par le marché aux actions. Elle ne constitue ni le chiffre d’affaires d’Amazon, ni une somme disponible. Variable avec le cours, le cap raconte néanmoins ce que les investisseurs achètent aujourd’hui. Or ce n’est plus vraiment une histoire de librairie.
Un peu plus de deux ans auront suffi pour ajouter 1 000 milliards $ à la valorisation de la firme, après le passage des 2 000 milliards en juin 2024. Les derniers résultats ont donné le coup d’accélérateur : le titre a connu, le 31 juillet, sa plus forte hausse quotidienne depuis avril 2012.
Entre avril et juin 2026, Amazon a réalisé 200,6 milliards $ de chiffre d’affaires, soit 20 % de plus sur un an. Son résultat d’exploitation a atteint 27,5 milliards $, en progression de 43 %. La donnée qui a véritablement ravi Wall Street se trouve toutefois ailleurs : Amazon Web Services a généré 42,2 milliards $ de revenus, en hausse de 37 %, sa plus forte croissance depuis 18 trimestres.
Surtout, AWS a fourni 16,6 milliards $ de résultat d’exploitation. Sur ce trimestre, le cloud représente ainsi un peu plus de 60 % du total opérationnel, pour environ 21 % des ventes. Pas exactement le rendement du rayon littérature.
Dans ses comptes publiés le 30 juillet, Andy Jassy résume avec une sobriété toute boursière : « AWS est en plein essor. » Le directeur général précise que les activités liées à l’IA et aux puces ont chacune dépassé un rythme annuel de revenus de 25 milliards $. Les investissements prévus en 2026 ont par ailleurs été relevés de 200 à 220 milliards $ ; le prix des puces mémoire a pesé dans cette révision, a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats.
La fête possède son envers comptable. Sur douze mois glissants, les flux de trésorerie disponibles sont passés d’un solde positif de 18,2 milliards $ à une sortie nette de 7,6 milliards. En cause : 66,1 milliards $ supplémentaires consacrés aux équipements et installations, net des ventes et incitations, une hausse principalement liée à l’intelligence artificielle. Le groupe investit avant d’encaisser. Wall Street, pour l’heure, patiente.
Le bénéfice net trimestriel, spectaculaire à 62,6 milliards $, exige lui aussi une note de bas de page. Son calcul intègre 53,4 milliards $ de produits hors exploitation avant impôt, principalement issus des investissements dans Anthropic — une composante financière distincte de l’activité courante.
L’ironie n’est pas seulement historique. En juillet 1995, Amazon ouvrait comme librairie en ligne depuis la maison de Jeff Bezos, à Bellevue, rappelle l’entreprise dans le récit de ses débuts. Trente et un ans plus tard, les ouvrages n’ont pas quitté son écosystème. Ils sont devenus comptablement indissociables d’activités bien plus vastes.
Dans la présentation financière du deuxième trimestre, les « boutiques en ligne » ont produit 70,4 milliards $ de ventes, en hausse de 15 %. Cette catégorie réunit les livres imprimés ou numériques avec les vidéos, jeux, logiciels, produits musicaux et, plus largement, les biens commercialisés directement par l’enseigne. Impossible d’y isoler un roman d’un grille-pain.
Les services aux vendeurs tiers — commissions, frais logistiques et prestations connexes — ont pour leur part rapporté 46,8 milliards $, en progression de 16 %. Là encore, aucune ventilation ne permet de distinguer ce qui relève des libraires, éditeurs ou autres marchands présents sur la place de marché.
Même mélange du côté des abonnements, qui gagnent 12 %, à 13,7 milliards $. Amazon y additionne Prime, la vidéo, la musique, les livres numériques et audio. Quant aux recettes publicitaires, elles bondissent de 26 %, à 19,8 milliards $ : la société précise que ces services sont notamment vendus aux commerçants, fournisseurs, éditeurs et auteurs. Le livre intervient donc dans la vente directe, la place de marché, les abonnements et la visibilité payante. Présent partout, isolé nulle part dans les données publiques.
Cette absence de détail interdit une conclusion pourtant tentante : les informations disponibles ne disent pas combien l’édition contribue aux revenus, au résultat ou à la valorisation d’Amazon. Elles situent en revanche très précisément le nouveau centre de gravité.
La société qui a utilisé les livres pour ouvrir sa porte commerciale multiplie aujourd’hui les accords d’infrastructure cloud et de fourniture de puces avec OpenAI, Anthropic, Meta et d’autres acteurs de l’IA.
Pour les professionnels du secteur, les 3 000 milliards $ ne consacrent donc pas un libraire devenu gigantesque. Ils valorisent un ensemble où commerce des ouvrages, abonnements, place de marché et publicité cohabitent avec un moteur de profits autrement plus puissant. Amazon peut toujours raconter que tout a commencé par les livres. Dans ses résultats, ce sont désormais les serveurs qui tiennent la plume.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
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