Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Trois mille milliards de dollars. À ce niveau, même les zéros finissent par manquer de place. Lundi 3 août, l’action Amazon a clôturé à un record de 284,02 $, en hausse de 4,6 % – un club très privé où Apple, Microsoft, Nvidia et Alphabet l’avaient déjà précédé, indique Reuters.

Une précision évitera de confondre coffre-fort et thermomètre : cette capitalisation correspond à la valeur attribuée par le marché aux actions. Elle ne constitue ni le chiffre d’affaires d’Amazon, ni une somme disponible. Variable avec le cours, le cap raconte néanmoins ce que les investisseurs achètent aujourd’hui. Or ce n’est plus vraiment une histoire de librairie.

Un peu plus de deux ans auront suffi pour ajouter 1 000 milliards $ à la valorisation de la firme, après le passage des 2 000 milliards en juin 2024. Les derniers résultats ont donné le coup d’accélérateur : le titre a connu, le 31 juillet, sa plus forte hausse quotidienne depuis avril 2012.

AWS écrit désormais les gros chiffres

Entre avril et juin 2026, Amazon a réalisé 200,6 milliards $ de chiffre d’affaires, soit 20 % de plus sur un an. Son résultat d’exploitation a atteint 27,5 milliards $, en progression de 43 %. La donnée qui a véritablement ravi Wall Street se trouve toutefois ailleurs : Amazon Web Services a généré 42,2 milliards $ de revenus, en hausse de 37 %, sa plus forte croissance depuis 18 trimestres.

Surtout, AWS a fourni 16,6 milliards $ de résultat d’exploitation. Sur ce trimestre, le cloud représente ainsi un peu plus de 60 % du total opérationnel, pour environ 21 % des ventes. Pas exactement le rendement du rayon littérature.

Dans ses comptes publiés le 30 juillet, Andy Jassy résume avec une sobriété toute boursière : « AWS est en plein essor. » Le directeur général précise que les activités liées à l’IA et aux puces ont chacune dépassé un rythme annuel de revenus de 25 milliards $. Les investissements prévus en 2026 ont par ailleurs été relevés de 200 à 220 milliards $ ; le prix des puces mémoire a pesé dans cette révision, a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats.

La fête possède son envers comptable. Sur douze mois glissants, les flux de trésorerie disponibles sont passés d’un solde positif de 18,2 milliards $ à une sortie nette de 7,6 milliards. En cause : 66,1 milliards $ supplémentaires consacrés aux équipements et installations, net des ventes et incitations, une hausse principalement liée à l’intelligence artificielle. Le groupe investit avant d’encaisser. Wall Street, pour l’heure, patiente.

Le bénéfice net trimestriel, spectaculaire à 62,6 milliards $, exige lui aussi une note de bas de page. Son calcul intègre 53,4 milliards $ de produits hors exploitation avant impôt, principalement issus des investissements dans Anthropic — une composante financière distincte de l’activité courante.

Le livre, rangé avec les jeux et les logiciels

L’ironie n’est pas seulement historique. En juillet 1995, Amazon ouvrait comme librairie en ligne depuis la maison de Jeff Bezos, à Bellevue, rappelle l’entreprise dans le récit de ses débuts. Trente et un ans plus tard, les ouvrages n’ont pas quitté son écosystème. Ils sont devenus comptablement indissociables d’activités bien plus vastes.

Dans la présentation financière du deuxième trimestre, les « boutiques en ligne » ont produit 70,4 milliards $ de ventes, en hausse de 15 %. Cette catégorie réunit les livres imprimés ou numériques avec les vidéos, jeux, logiciels, produits musicaux et, plus largement, les biens commercialisés directement par l’enseigne. Impossible d’y isoler un roman d’un grille-pain.

Les services aux vendeurs tiers — commissions, frais logistiques et prestations connexes — ont pour leur part rapporté 46,8 milliards $, en progression de 16 %. Là encore, aucune ventilation ne permet de distinguer ce qui relève des libraires, éditeurs ou autres marchands présents sur la place de marché.

Même mélange du côté des abonnements, qui gagnent 12 %, à 13,7 milliards $. Amazon y additionne Prime, la vidéo, la musique, les livres numériques et audio. Quant aux recettes publicitaires, elles bondissent de 26 %, à 19,8 milliards $ : la société précise que ces services sont notamment vendus aux commerçants, fournisseurs, éditeurs et auteurs. Le livre intervient donc dans la vente directe, la place de marché, les abonnements et la visibilité payante. Présent partout, isolé nulle part dans les données publiques.

Cette absence de détail interdit une conclusion pourtant tentante : les informations disponibles ne disent pas combien l’édition contribue aux revenus, au résultat ou à la valorisation d’Amazon. Elles situent en revanche très précisément le nouveau centre de gravité.

La société qui a utilisé les livres pour ouvrir sa porte commerciale multiplie aujourd’hui les accords d’infrastructure cloud et de fourniture de puces avec OpenAI, Anthropic, Meta et d’autres acteurs de l’IA.

Pour les professionnels du secteur, les 3 000 milliards $ ne consacrent donc pas un libraire devenu gigantesque. Ils valorisent un ensemble où commerce des ouvrages, abonnements, place de marché et publicité cohabitent avec un moteur de profits autrement plus puissant. Amazon peut toujours raconter que tout a commencé par les livres. Dans ses résultats, ce sont désormais les serveurs qui tiennent la plume.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Clément Solym

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