Aladdin et moi : Jeanette Winterson raconte comment les livres ont changé sa vie

Plus de quarante ans après Les oranges ne sont pas les seuls fruits et quinze ans après Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?, Jeanette Winterson poursuit son travail autobiographique dans un ouvrage qui mêle récit personnel et réflexion sur la littérature.

L’autrice revient sur un souvenir fondateur : sa rencontre avec Les Mille et Une Nuits. Enfant adoptée dans une famille où la lecture se limitait à la Bible, elle découvre dans les contes un accès vers d’autres vies possibles. Les livres deviennent alors un espace de liberté, mais aussi un moyen de comprendre son histoire et de construire sa propre identité.

À travers ce parcours de lectrice devenue écrivaine, Jeanette Winterson s’interroge sur la manière dont les récits façonnent les individus. Elle montre également comment les histoires transmises, racontées ou réinventées peuvent modifier le regard porté sur le passé et ouvrir de nouvelles perspectives.

Les éditions Buchet-Chastel vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Manchester, Jeanette Winterson est l’autrice de treize romans pour adultes et de deux recueils de nouvelles. Elle a également publié des livres pour la jeunesse et des essais, tout en écrivant plusieurs scénarios. Elle enseigne la création littéraire à l’université de Manchester et partage son temps entre Londres et les Cotswolds, où elle vit dans une maison entourée de bois.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com