Elle le mangerait : Nicolas Robin explore les dérives de l’obsession amoureuse

À trente-cinq ans, Frédérique traverse une période d’incertitude. Son quotidien lui paraît terne et son existence privée de véritable direction. Une altercation sur un trottoir place soudain Gabriel sur son chemin. Elle interprète immédiatement cette rencontre comme un signe et acquiert la certitude qu’ils sont destinés l’un à l’autre.

Gabriel demeure pourtant réservé et ne lui confie rien de ses sentiments. Frédérique refuse de voir dans ce silence une absence de réciprocité. Elle commence à le suivre, cherche à provoquer de nouvelles rencontres et tente de lui arracher l’aveu qu’elle attend. Portée par un besoin croissant d’être aimée, elle s’enferme dans une illusion qui altère progressivement son rapport à la réalité. Son obstination la conduit alors vers un point de rupture.

Les éditions Le Soir Venu vous proposent un extrait en avant-première :

Né dans les Landes, Nicolas Robin vit à Paris. Il partage son temps entre son activité professionnelle dans le secteur aérien et l’écriture. Il a publié sept romans, parmi lesquels Roland est mort, paru aux éditions Anne Carrière en 2016 et traduit dans plusieurs langues. Elle le mangerait est son nouveau roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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