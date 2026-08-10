Comment passer du « j’aime » à une vraie analyse de film

Gabriel Bortzmeyer propose une introduction aux pratiques de l’analyse filmique, en s’appuyant sur des exemples précis et en échos aux ouvrages préexistants. Il guide le lecteur — étudiant ou cinéphile — pas à pas, lui permettant d’affiner, voire d’affirmer, son regard sur les œuvres cinématographiques. Il interroge tour à tour la mise en scène, la narration, le son, les raccords etc.

Pensé comme un outil de transmission, ce manuel d’analyse est à la fois un guide pratique et une réflexion critique.

Les éditions Marest vous proposent un extrait en avant-première :

Gabriel Bortzmeyer enseigne le cinéma et la littérature en classes préparatoires littéraires. Vieux routier de la revue Débordements, il essaie d’articuler les traditions critique et universitaire et écrit sur les liens entre écologie et cinéma (L’Attrait des toilettes, 2023).

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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