Une immersion dans le monde paysan bouleverse une vie consacrée à l’argent

Martin Jonas a construit sa vie autour de l’argent et de la réussite professionnelle. Cynique, coupé de ses émotions, il ne semble plus rien attendre en dehors de son ascension sociale. Son quotidien bascule lorsqu’une manifestation d’agriculteurs l’immobilise sur la route.

Les slogans des manifestants et le regard d’une femme réveillent des images qu’il croyait disparues. Martin se revoit enfant, pendant ses étés en Provence auprès d’un berger. Troublé par ces souvenirs, il décide de retrouver cet homme qui a autrefois occupé une place importante dans sa vie.

Sa recherche le conduit au sein d’une communauté paysanne attachée aux dernières transhumances et confrontée aux transformations du monde rural. Cette immersion ravive son lien avec la nature et l’oblige à reconsidérer la vie qu’il a menée.

Les éditions du Rocher vous proposent un extrait en avant-première :

Entrepreneur franco-britannique et ancien élève de Harvard, David Frèche est le fondateur du Prix Méduse. Il collabore également avec plusieurs revues et journaux. Son premier roman, Un jour, il n’y aura plus de pères, est paru aux Éditions du Rocher en 2024.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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