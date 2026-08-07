Il découvre que son rêve d’enfant n’était pas un hasard

Un matin de printemps, un oiseau bleu blessé — peut-être celui de sa petite enfance — atterrit chez eux. Léonard s’en occupe avec soin et parvient à le guérir. L’oiseau devient alors le meilleur ami des deux enfants, nouant avec Léonard une relation très particulière à tel point que l’oiseau se met à lui parler et lui confie un secret…

Les éditions La joie de lire vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1965, Philippe Limon est écrivain et enseignant en lettres. Passionné par le cinéma et la littérature, il a exercé divers métiers avant de d’entreprendre des études de Lettres et de devenir enseignant. Il a publié plusieurs romans jeunesse chez Magnard et est aussi l’auteur de deux titres de littérature générale, publiés dans sa propre maison. Il vit et travaille à Hyères dans le Var.

Diplômée de l’ESAD d’Orléans, Clémence Monnet vit et travaille aux portes de Paris. Illustratrice pour le monde de l’édition et de la presse, elle développe par ailleurs un travail plus personnel où les inspirations de Marie Laurencin, Apollinaire ou Sempé sont palpables. Son travail très poétique à l’encre de chine et à l’aquarelle a déjà été édité à de nombreuses reprises.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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