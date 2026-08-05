Éric Barbier adapte le livre de Jean Pompougnac, Justin le Juste

Unique roman de Jean Pompougnac, Justin-le-Juste ou La charrette a été publié en 1967 par les éditions de la Table Ronde. Éric Barbier s'est lui-même chargé d'adapter le texte pour en faire un scénario pour le cinéma.

Jean Pompougnac (1929-2001), alias Jean-Marc Pompougnac, alias « Pompon », reste surtout connu comme humoriste, avec de nombreuses apparitions à la télévision, dans des émissions de variété sur France 3, ainsi qu'à la radio, sur RTL.

Le long-métrage sera projeté en avant-première lors du Festival du film francophone d'Angoulême, qui se déroulera du 24 au 29 août prochain.

Par Antoine Oury

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