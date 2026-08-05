La Bande de Coccoloba, d'après le livre L’Isola, débarque sur France 4

Coccoloba est une île tropicale où il fait bon vivre. Elle accueille une petite bande de 5 enfants âgés de 5 à 10 ans : Alice, Max, Chloé, Lola et Mehdi. Ils vivent sur l’île de Coccoloba toute l’année, car leurs bobos demandent un cadre dédié pour être correctement réparés. Débordant de vitalité, ils sont toujours prêts à faire des blagues, jouer pour explorer leurs limites, vivre à fond et grandir.

Leurs journées sont riches et rythmées, comme celles de tous les enfants, avec cependant une différence liée à leurs bobos, à la vie en groupe et à l’éloignement des parents. Cette bande de copains, solidaires et débordant d’imagination entraînent les enfants dans le quotidien de leurs aventures enfantines, cocasses, attendrissantes et surtout amusantes.

Bienvenue à Coccoloba ! Une île pas comme les autres, où l’on répare les bobos des enfants. Dans cette arène extraordinaire, vivent des enfants qui ressemblent à tous les enfants… sinon qu’ils ont des bobos « décalés » dont s’occupent les Grands Réparateurs.

Alice la girafone a le cou qui s’entortille. La carapace de Lola la tortue est trop grande pour elle. Mehdi l’aiglon a le palpitoute trop sensible. Chloé la panda s’endort souvent. Max le tigre acrobate a des osselets très fragiles…

Contents d’être ici, car on s’occupe bien d’eux, les patients sont dans un environnement agréable et sécurisé. Ils savent que sur Coccoloba, tout est fait pour soigner leurs bobos, mais aussi les aider à les accepter, les dépasser… et un jour, être totalement réparés. Et surtout, ce sont avant tout des enfants ! Malgré leurs bobos, ils veulent s’amuser, vivre ensemble, grandir et réaliser leurs rêves.

À LIRE - Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

Le décalage humoristique et un langage simple sont utilisés pour être à la portée du jeune public. Pas de mots compliqués, ni trop « réalistes ». Qu’ils désignent ou pas des concepts réels, les termes médicaux sont remplacés par un vocabulaire imagé et inventif. Au-delà du langage, le matériel médical est détourné ou transformé dans le même esprit, pour qu’il soit plus acceptable, sans impressionner les enfants.

La série, produite par Samka avec la participation de France Télévisions, compte 75 épisodes de 7 minutes. Elle s'inscrit dans la lignée du programme spécial Bienvenue à Coccoloba, diffusé en 2024 par France TV. La diffusion commencera dès le 31 août, du lundi au dimanche.

Photographie : © Samka/France Télévisions



Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com