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La Bande de Coccoloba, d'après le livre L’Isola, débarque sur France 4

À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.

Le 05/08/2026 à 10:31 par Dépêche

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Publié le :

05/08/2026 à 10:31

Dépêche

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Coccoloba est une île tropicale où il fait bon vivre. Elle accueille une petite bande de 5 enfants âgés de 5 à 10 ans : Alice, Max, Chloé, Lola et Mehdi. Ils vivent sur l’île de Coccoloba toute l’année, car leurs bobos demandent un cadre dédié pour être correctement réparés. Débordant de vitalité, ils sont toujours prêts à faire des blagues, jouer pour explorer leurs limites, vivre à fond et grandir.

Leurs journées sont riches et rythmées, comme celles de tous les enfants, avec cependant une différence liée à leurs bobos, à la vie en groupe et à l’éloignement des parents. Cette bande de copains, solidaires et débordant d’imagination entraînent les enfants dans le quotidien de leurs aventures enfantines, cocasses, attendrissantes et surtout amusantes.

Bienvenue à Coccoloba ! Une île pas comme les autres, où l’on répare les bobos des enfants. Dans cette arène extraordinaire, vivent des enfants qui ressemblent à tous les enfants… sinon qu’ils ont des bobos « décalés » dont s’occupent les Grands Réparateurs.

Alice la girafone a le cou qui s’entortille. La carapace de Lola la tortue est trop grande pour elle. Mehdi l’aiglon a le palpitoute trop sensible. Chloé la panda s’endort souvent. Max le tigre acrobate a des osselets très fragiles…

Contents d’être ici, car on s’occupe bien d’eux, les patients sont dans un environnement agréable et sécurisé. Ils savent que sur Coccoloba, tout est fait pour soigner leurs bobos, mais aussi les aider à les accepter, les dépasser… et un jour, être totalement réparés. Et surtout, ce sont avant tout des enfants ! Malgré leurs bobos, ils veulent s’amuser, vivre ensemble, grandir et réaliser leurs rêves.

À LIRE - Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

Le décalage humoristique et un langage simple sont utilisés pour être à la portée du jeune public. Pas de mots compliqués, ni trop « réalistes ». Qu’ils désignent ou pas des concepts réels, les termes médicaux sont remplacés par un vocabulaire imagé et inventif. Au-delà du langage, le matériel médical est détourné ou transformé dans le même esprit, pour qu’il soit plus acceptable, sans impressionner les enfants.

La série, produite par Samka avec la participation de France Télévisions, compte 75 épisodes de 7 minutes. Elle s'inscrit dans la lignée du programme spécial Bienvenue à Coccoloba, diffusé en 2024 par France TV. La diffusion commencera dès le 31 août, du lundi au dimanche.

Photographie : © Samka/France Télévisions
 

 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Netflix adapte Le Secret des secrets de Dan Brown en série

Netflix développe depuis mai 2025 une série tirée du Secret des secrets, le dernier roman de Dan Brown consacré à Robert Langdon, traduit en français par Dominique Defert et Carole Delporte et paru aux éditions JC Lattès. En juillet 2026, Morgan Spector négocie le rôle du symbologue tandis que Rebecca Hall est en discussion pour interpréter la scientifique Katherine Solomon, dans cette adaptation créée par l’écrivain avec le scénariste Carlton Cuse.

15/07/2026, 12:43

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Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.

11/07/2026, 17:10

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Une nouvelle adaptation de La Faille, d'Antónis Samarákis, bientôt à l'écran

Déjà adapté par Peter Fleischmann en 1975, le roman La Faille, de l'écrivain grec Antónis Samarákis (1919-2003), sera porté à l'écran par Theophilos Papastylianos, qui signera là son premier long-métrage. Il a lui-même rédigé le scénario basé sur le roman noir, salué par le Grand prix de littérature policière en 1970.

08/07/2026, 13:13

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Walid Hajar Rachedi enquête sur les promesses du rêve américain

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, célébré ce samedi 4 juillet 2026, Frictions publie Que reste-t-il du rêve américain ?, une mini-série documentaire au format podcast produite à partir d’une enquête menée à Atlanta par Walid Hajar Rachedi, lauréat de la Villa Albertine 2025, pour confronter les idéaux américains de liberté, d’égalité des chances et d’ascension sociale à des témoignages de terrain.

06/07/2026, 11:57

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Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.

03/07/2026, 16:48

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France Culture s’installe au Festival d’Avignon

France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.

03/07/2026, 15:21

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Le Poisson arc-en-ciel reprend vie en marionnettes au cinéma

Studiocanal Allemagne développe un long métrage d’animation adapté d’Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, le classique jeunesse de Marcus Pfister dont la couverture peut rappeler des souvenirs à plusieurs générations. Le film, produit avec Claussen + Putz Filmproduktion et Zodiac Pictures, doit sortir en Allemagne le 19 novembre 2026. Cette adaptation en marionnettes, tournée à Augsbourg, reprend l’histoire d’un poisson aux écailles scintillantes confronté à la solitude, au partage et à l’amitié.

01/07/2026, 16:06

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France Culture invite Sélim Nassib, Camille Potte et Denis Salas

L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...

29/06/2026, 09:43

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La Revue Esprit accueille un nouveau rédacteur en chef à la rentrée

Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».

26/06/2026, 16:02

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Les Mémés et Faim de l'histoire ! bientôt diffusés, en séries, sur Arte

Partenaire du Festival International du film d’animation d’Annecy, la chaine Arte se devait d'y présenter quelques projets d'adaptation. Parmi ceux-ci, Putain de chat !, d'après les BD de Lapuss’ et Tartuff (éditions Kennes), mais aussi deux autres séries animées, également tirées d'albums de bande dessinée. Ainsi qu'un long-métrage, Melvile...

26/06/2026, 15:39

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Inceste, esclavage, pouvoir : les lectures qui ont marqué la semaine

Du 12 au 18 juin 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf dessinent une semaine de lectures traversée par les violences intimes, les mémoires coloniales et les mécanismes du pouvoir. Douglas Kennedy, Romain Lemire et Gayl Jones dominent les échanges, tandis que les blogs, la presse, les podcasts et les vidéos font émerger des réceptions parfois très contrastées.

26/06/2026, 11:22

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Cyrano : Guillaume Gallienne réalise une adaptation animée de la pièce de Rostand

Alors que le Festival international du film d’animation d’Annecy bat son plein jusqu'à ce samedi 27 juin, les projets se dévoilent à la pelle, notamment du côté de France Télévisions. Le groupe confirme ainsi la production de Cyrano, premier long-métrage d'animation de Guillaume Gallienne. Une relecture de l'œuvre d'Edmond Rostand, à base d'animaux anthropomorphisés...

26/06/2026, 11:20

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Dreamland, Elle(s)... Sur France TV, toute une série d'adaptations animées

Pour alimenter sa programmation, dans le domaine de l'animation, France Télévisions se tourne volontiers vers des œuvres graphiques et littéraires. Dans le cadre du festival d'Annecy, le groupe audiovisuel public a annoncé quelques-unes de ses futures diffusions, tirées de manga ou de bandes dessinées...

26/06/2026, 09:34

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Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter

Lilia Hassaine arrête Aux livres, etc. sur France Inter. Après deux saisons à la tête de ce rendez-vous littéraire, la journaliste et romancière a choisi de quitter l’émission, non à la suite d’une décision de la station, mais pour éviter une situation qu’elle jugeait délicate à l’approche de la rentrée littéraire.

25/06/2026, 18:33

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LivreConnect, le réseau professionnel du livre entre en phase de test

LivreConnect, une plateforme qui ambitionne de relier auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et prestataires. L’outil recrute désormais des « Membres Fondateurs » avant un lancement officiel annoncé dans les prochains mois.

25/06/2026, 16:58

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Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne

Patricia Martin présentera ce dimanche, à 14h, sa dernière émission de L’Heure philo sur France Inter. La journaliste, animatrice, productrice et critique littéraire quitte ainsi une station dont elle aura accompagné plusieurs époques, depuis son arrivée à la fin des années 1980 jusqu’aux rendez-vous culturels et intellectuels qu’elle a portés ces dernières années.

25/06/2026, 13:18

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