Lors de la séance plénière du mercredi 24 juin, l’Académie des beaux-arts a élu Stéphane Bern au fauteuil III de la section des membres libres, précédemment occupé par le directeur d'opéra Hugues R. Gall (1940-2024).

Né à Lyon en 1963, Stéphane Bern est devenu, au fil de sa carrière, une personnalité incarnant la vulgarisation de l'histoire, du patrimoine, et des têtes couronnées dans les médias, particulièrement à la radio et à la télévision. Secrets d’Histoire, Laissez-vous guider, le Village préféré des Français ou le Monument préféré des Français font partie des émissions qu'il anime, parallèlement à la couverture ponctuelle d'événements exceptionnels, comme la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre 2024.

Stéphane Bern est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, consacrés à des figures, historiques ou contemporaines, de la monarchie, à des anecdotes historiques ou encore au patrimoine en général. La majorité de ces livres est parue chez Albin Michel, avec des publications plus récentes, toutefois, chez Plon (Les secrets de… l'Élysée, Les secrets du château de Windsor) et Fayard (Les énigmes de l'Histoire - Le Louvre).

Au cours de cette même séance du 24 juin, Audrey Azoulay a été élue au fauteuil IV de la section des membres libres, précédemment occupé par Muriel Mayette-Holtz, laquelle a rejoint la section de mise en scène.

Passée par l'École nationale d'administration (ENA), dans la promotion Averroès (1998-2000), Audrey Azoulay a notamment été directrice financière et juridique du Centre national du cinéma et de l'image animée, puis directrice générale déléguée. Entre 2014 et 2016, elle devient la conseillère culture de François Hollande, puis ministre de la Culture début 2016, en remplacement de Fleur Pellerin, jusqu'à la fin du mandat du président socialiste, en 2017.

Elle est ensuite élue directrice générale de l'Unesco, sa candidature ayant été proposée par François Hollande. Elle sera réélue à ce poste en 2021. En 2025, elle accepte la présidence de la fondation reconnue d'utilité publique La France s'engage, créée par un certain... Hollande François.

Descendante de la section d’histoire et théorie des arts créée en 1815, la section des membres libres de l'Académie des beaux-arts regroupe des artistes non représentés dans les autres sections ainsi que des personnalités émérites du monde de l’art et de la culture. Elle compte à présent 9 membres : Henri Loyrette, Marc Ladreit de Lacharrière, William Christie, Patrick de Carolis, Adrien Goetz, Christophe Leribault, Guy Savoy, Stéphane Bern et Audrey Azoulay.

L'Académie des beaux-arts, ainsi dénommée depuis 1816, est l'une des cinq académies qui forment l'Institut de France par ailleurs constitué de l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des sciences morales et politiques.

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Elle mène une action de mécénat sous des formes diversifiées en France et à l’étranger : octroi de nombreux prix à des artistes débutants ou consacrés, organisation de concours, financement de résidences artistiques, attribution d’aides à des projets, manifestations ou associations d’ordre artistique.

Elle conduit également, en tant qu'instance consultative auprès des pouvoirs publics, une activité de réflexion sur les questions d’ordre artistique lors de ses séances hebdomadaires au cours desquelles elle convie des personnalités du monde culturel à intervenir sur des sujets très divers.

Photographie : Stéphane Bern, en 2022 (Mathlober15, CC BY-SA 4.0), Audrey Azoulay en 2018 (Wikinade, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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