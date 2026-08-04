Prix Stéphane Frantz di Rippel 2026 : cinq livres en lice à Biot

Créé en 2022, le prix porte le nom de Stéphane Frantz di Rippel, directeur du Novotel d’Abidjan tué en 2011 après avoir protégé des journalistes pendant la crise postélectorale ivoirienne. Il récompense chaque année un livre associant expérience journalistique et traitement de l’actualité. La cérémonie est organisée à Biot, ville à laquelle Stéphane Frantz di Rippel était attaché.

Trois distinctions seront remises lors de l’édition 2026 : le prix de la Ville de Biot, le prix des lecteurs Nice-Matin et le prix du jury. Ce dernier sera attribué par dix journalistes issus de différents médias français.

Les cinq livres en lice sont :

Le Nom des ombres, d’Arthur Sarradin — Éditions du Seuil

Des bourreaux, de Guilherme Ringuenet — Éditions HarperCollins

Dans la maison d’un taliban, d’Élise Blanchard — Éditions Le Cherche Midi

Moscou parano, de Paul Gogo — Éditions du Rocher

FIFA Connection, de Simon Bolle — Éditions Flammarion

En 2025, le prix Stéphane Frantz di Rippel avait été décerné à Olivier Dubois pour Prisonnier du désert – 711 jours aux mains d’Al-Qaïda, publié chez Michel Lafon. Le reporter y raconte sa captivité au Mali après son enlèvement en avril 2021. Il avait été libéré en mars 2023 après plus de 700 jours de détention.

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Par Dépêche

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