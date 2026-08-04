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Prix Stéphane Frantz di Rippel 2026 : cinq livres en lice à Biot

La cinquième édition du prix littéraire Stéphane Frantz di Rippel aura lieu vendredi 23 octobre 2026 à Biot. Organisé par la Ville avec le soutien de Nice-Matin, le prix distingue des ouvrages écrits par des journalistes. Cinq livres ont été sélectionnés cette année.

Le 04/08/2026 à 17:34 par Dépêche

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Publié le :

04/08/2026 à 17:34

Dépêche

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Créé en 2022, le prix porte le nom de Stéphane Frantz di Rippel, directeur du Novotel d’Abidjan tué en 2011 après avoir protégé des journalistes pendant la crise postélectorale ivoirienne. Il récompense chaque année un livre associant expérience journalistique et traitement de l’actualité. La cérémonie est organisée à Biot, ville à laquelle Stéphane Frantz di Rippel était attaché.

Trois distinctions seront remises lors de l’édition 2026 : le prix de la Ville de Biot, le prix des lecteurs Nice-Matin et le prix du jury. Ce dernier sera attribué par dix journalistes issus de différents médias français. 

Les cinq livres en lice sont : 

Le Nom des ombres, d’Arthur Sarradin — Éditions du Seuil

Des bourreaux, de Guilherme Ringuenet — Éditions HarperCollins

Dans la maison d’un taliban, d’Élise Blanchard — Éditions Le Cherche Midi

Moscou parano, de Paul Gogo — Éditions du Rocher

FIFA Connection, de Simon Bolle — Éditions Flammarion

En 2025, le prix Stéphane Frantz di Rippel avait été décerné à Olivier Dubois pour Prisonnier du désert – 711 jours aux mains d’Al-Qaïda, publié chez Michel Lafon. Le reporter y raconte sa captivité au Mali après son enlèvement en avril 2021. Il avait été libéré en mars 2023 après plus de 700 jours de détention.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Le nom des ombres

Arthur Sarradin

Paru le 31/10/2025

304 pages

Seuil

19,90 €

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Des bourreaux

Guilherme Ringuenet

Paru le 25/02/2026

422 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Dans la maison d'un taliban

Elise Blanchard

Paru le 30/04/2026

272 pages

Le Cherche Midi

21,50 €

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Moscou Parano

Paul Gogo

Paru le 11/03/2026

193 pages

Editions du Rocher

18,90 €

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FIFA Connection

Simon Bolle

Paru le 06/05/2026

240 pages

Flammarion

21,00 €

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