Prix Stéphane Frantz di Rippel 2026 : cinq livres en lice à Biot

La cinquième édition du prix littéraire Stéphane Frantz di Rippel aura lieu vendredi 23 octobre 2026 à Biot. Organisé par la Ville avec le soutien de Nice-Matin, le prix distingue des ouvrages écrits par des journalistes. Cinq livres ont été sélectionnés cette année.
Le 04/08/2026 à 17:34 par Dépêche
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04/08/2026 à 17:34
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Créé en 2022, le prix porte le nom de Stéphane Frantz di Rippel, directeur du Novotel d’Abidjan tué en 2011 après avoir protégé des journalistes pendant la crise postélectorale ivoirienne. Il récompense chaque année un livre associant expérience journalistique et traitement de l’actualité. La cérémonie est organisée à Biot, ville à laquelle Stéphane Frantz di Rippel était attaché.
Trois distinctions seront remises lors de l’édition 2026 : le prix de la Ville de Biot, le prix des lecteurs Nice-Matin et le prix du jury. Ce dernier sera attribué par dix journalistes issus de différents médias français.
Les cinq livres en lice sont :
Le Nom des ombres, d’Arthur Sarradin — Éditions du Seuil
Des bourreaux, de Guilherme Ringuenet — Éditions HarperCollins
Dans la maison d’un taliban, d’Élise Blanchard — Éditions Le Cherche Midi
Moscou parano, de Paul Gogo — Éditions du Rocher
FIFA Connection, de Simon Bolle — Éditions Flammarion
En 2025, le prix Stéphane Frantz di Rippel avait été décerné à Olivier Dubois pour Prisonnier du désert – 711 jours aux mains d’Al-Qaïda, publié chez Michel Lafon. Le reporter y raconte sa captivité au Mali après son enlèvement en avril 2021. Il avait été libéré en mars 2023 après plus de 700 jours de détention.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 31/10/2025
304 pages
Seuil
19,90 €
Paru le 25/02/2026
422 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 30/04/2026
272 pages
Le Cherche Midi
21,50 €
Paru le 11/03/2026
193 pages
Editions du Rocher
18,90 €
Paru le 06/05/2026
240 pages
Flammarion
21,00 €
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