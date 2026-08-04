Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Salons / festivals

Un grand festival littéraire de Shanghai renaît dans un village charentais

Après avoir transformé ses restaurants chinois en lieux de débats et de rencontres internationales, l’Australienne Michelle Garnaut a installé son M Festival au cœur d’un village charentais. Un impressionnant carnet d’adresses international, hérité d’un événement largement anglophone né dans les grandes métropoles chinoises, mis au service de Nanteuil-en-Vallée.

Le 04/08/2026 à 17:25 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

04/08/2026 à 17:25

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Les 25 et 26 juillet, l’enceinte de l’ancienne abbaye a accueilli un programme mêlant littérature, histoire, géopolitique, architecture, gastronomie et musique. Parmi les invités figuraient des écrivains aussi renommés qu’Alan Hollinghurst, Amy Tan, Marie NDiaye, Tash Aw et Aube Rey Lescure,

Mais aussi la spécialiste de la cuisine chinoise Fuchsia Dunlop, les journalistes Victor Mallet et Frédéric Lemaître, ainsi que l’historienne Anne Sebba. Deux concerts complétaient les rencontres : un récital du guitariste Raphaël Feuillâtre et un concert du Lumia Quartet. 

Nanteuil-en-Vallée, c'est 1354 habitants, 20 habitants au kilomètre carré. L’événement s’est installé dans les vestiges d’une abbaye médiévale, dont subsistent notamment une tour romane et les « grands greniers », ancienne hôtellerie monastique. 

Selon la Charente Libre, Michelle Garnaut a découvert le Nord Charente comme lieu de villégiature et acheté une résidence secondaire à Nanteuil en 2019. Elle y a notamment noué des liens avec la comédienne et danseuse Bénédicte Charpiat, elle-même associée à la programmation du festival. Le lieu n’est pas pour autant dépourvu de vie culturelle. L’abbaye accueille régulièrement des manifestations artistiques et patrimoniales ; un salon du livre y avait notamment réuni une quarantaine d’auteurs en avril 2026. Mais rien à voir avec l'ambition du M Festival.

Des restaurants devenus salons littéraires

Née à Melbourne, Michelle Garnaut s’est installée à Hong Kong dans les années 1980, après une formation en restauration et plusieurs expériences de cuisinière. Elle y ouvre en 1989 M at the Fringe, considéré comme l’un des premiers établissements indépendants de haute gastronomie de la ville. Dix ans plus tard, elle inaugure M on the Bund à Shanghai, alors que le front de rivière historique reste encore largement à l’écart de la nouvelle vie nocturne. Le restaurant contribuera à faire du Bund cette destination gastronomique et mondaine. 

Les établissements de Michelle Garnaut accueillent rapidement des concerts, des expositions, des conférences et des lectures. En mars 2003, deux interventions de l’écrivain australien Frank Moorhouse sur le martini dans la littérature servent de point de départ au Shanghai International Literary Festival. Le rendez-vous grandit jusqu’à devenir un événement annuel majeur de la scène culturelle anglophone de Shanghai, complété à partir de 2011 par un festival organisé à Pékin. 

En 2019, le groupe M affirmait que le festival de Shanghai avait reçu plus de 1000 écrivains et penseurs en 17 ans. Les éditions successives avaient accueilli aussi bien des personnalités reconnues que des auteurs émergents. Amy Tan, Gore Vidal, Pico Iyer ou encore Matt Groening figurent parmi les noms associés à son histoire. 

Le festival fonctionnait plutôt comme un salon cosmopolite, permettant la circulation de voix et d’idées internationales dans les limites imposées par son environnement, en l’occurrence la Chine.  La programmation de Nanteuil semble pouvoir s’affranchir davantage de ces précautions, avec des débats consacrés à l’exercice du journalisme sous Xi Jinping, à l’extrême droite française ou à l’avenir de l’ordre économique américain. 

Les restaurants ferment, le réseau demeure

Le dernier M Festival de Shanghai s’est tenu en 2019. M on the Bund et le bar Glam ont ensuite fermé leurs portes le 15 février 2022, après 23 ans d’activité pour le restaurant. Les années de pandémie ont fragilisé l’activité, a expliqué Michelle Garnaut, et elle ne souhaitait pas s’engager dans un nouveau bail de cinq ans sans perspective économique suffisamment solide.

Cette disparition privait néanmoins le festival de son lieu, de son soutien financier et de la communauté qui s’était formée autour des établissements. À Nanteuil, il s'agit de reconstruire, à partir du réseau personnel de Michelle Garnaut, une manifestation dont le modèle économique et le public doivent être entièrement réinventés.

Le pass pour l’ensemble des rencontres était proposé à 50 euros, avec un tarif ramené à 20 euros pour les habitants du Val de Charente et les étudiants. Les concerts fonctionnaient sur la base d’un don suggéré de 7 euros. L’intégralité des recettes de la billetterie devait être reversée au Trésor de Nanteuil, l’association qui gère le site de l’abbaye, tandis que celles des concerts revenaient à l’église. Le montage financier de cette première édition n’a pas été rendu public.

L’organisation avait également associé la librairie Livres et Vous, située à Ruffec, à la vente des ouvrages sur le site. Cette présence locale répondait à une difficulté concrète : une large partie des auteurs invités publient en anglais et plusieurs rencontres se déroulaient dans cette langue, alors que la librairie indique travailler principalement avec des titres en français et devoir commander à l’avance les livres anglophones. 

200 participants à Nanteuil

Michelle Garnaut peut mobiliser des écrivains, journalistes et intellectuels venus de plusieurs continents, ainsi que les anciens habitués des festivals de Shanghai et de Pékin. Reste à déterminer si cet héritage international peut dépasser le cercle des visiteurs anglophones, des résidents secondaires et des relations de l’organisatrice pour convaincre durablement les habitants du territoire.

Le tarif préférentiel, la présence de rencontres en français, l’association de la librairie locale et le reversement des recettes au patrimoine de Nanteuil montrent que cette question a été anticipée. 

Selon le bilan publié par la Charente Libre au lendemain du festival, les rencontres ont réuni environ 200 participants : un résultat notable pour une première édition organisée en milieu rural, autour d’une programmation ambitieuse et majoritairement anglophone. Le récital du guitariste Raphaël Feuillâtre a par ailleurs fait salle comble dans l’église Saint-Jean-Baptiste.

La greffe reste néanmoins particulière. D’après Maud Ernoult, maire de Nanteuil-en-Vallée, le public était principalement anglophone et comptait peu d’habitants du village. L’événement a toutefois profité à l’activité locale, notamment aux restaurateurs. Les recettes de la billetterie étaient destinées au Trésor de Nanteuil, gestionnaire de l’abbaye, tandis que les dons recueillis lors des concerts doivent contribuer à la préservation de l’église.

Crédit photo : Vue de Nanteuil-en-Vallée, en Charente (Jack ma, CC BY-SA 3.0)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Cette librairie vend des romances torrides, mais INTERDIT de les tester sur ses canapés

Chez Fiction & Friction, les passions sont rangées par sous-genres : contemporaines, sombres, fantastiques ou paranormales. Dans les espaces de lecture, en revanche, la classification s’arrête à « tout public ». Après la visite à deux reprises d’un jeune couple plus soucieux de leurs ébats que de lecture, la propriétaire de cette librairie australienne a posé une affichette, puis interdit l’accès aux intéressés. La romance, oui. Les exercices pratiques sur le mobilier, moins. Voire pas du tout.

04/08/2026, 16:48

ActuaLitté

En Andalousie, un temple dédié à Mithra serait une bibliothèque

Dans la villa romaine de Fuente Álamo, près de Puente Genil, une salle interprétée comme un possible sanctuaire de Mithra aurait plutôt accueilli des livres, leurs lecteurs et le travail savant d’une riche famille de la Bétique tardive. Une étude fondée sur l’organisation des lieux y reconnaît la plus ancienne bibliothèque documentée de la péninsule Ibérique. Aucun volume ni rayonnage n’a pourtant traversé les siècles.

03/08/2026, 16:35

ActuaLitté

Un rapport public vendu par Bloomsbury redevient gratuit en Inde

En tamoul, le document était gratuit. En anglais, il fallait passer à la caisse : 699 roupies en broché, 799 en relié. Le Tamil Nadu vient d’ordonner la mise en accès libre des travaux du comité Kurian Joseph sur les relations entre l’Union indienne et les États, ainsi que l’annulation, selon la procédure légale, des droits exclusifs accordés à Bloomsbury India. Une volte-face qui laisse plusieurs questions administratives sans réponse.

02/08/2026, 09:30

ActuaLitté

Scandale et soupçons d’IA : un roman à 2 millions $ retiré des enchères

Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.

01/08/2026, 14:00

ActuaLitté

Dans une nouvelle inachevée, Alan Turing se raconte en écrivain irrévérencieux

Le mathématicien qui contribua au décryptage d’Enigma écrivait aussi de la fiction — et pas précisément pour célébrer la froide beauté des équations. Dans une étude publiée le 23 juillet, la chercheuse Sarah Dillon livre la première transcription intégrale et la première véritable analyse littéraire de six pages manuscrites laissées par Alan Turing. Sous les traits d’un savant homosexuel en quête d’une aventure, elles font surgir un homme drôle, sensuel, lecteur averti et parfaitement capable de se moquer de lui-même.

31/07/2026, 12:47

ActuaLitté

Un livre d'une autrice française parmi les lectures d'été d'Obama

Avant les récompenses de la rentrée, un autre marronnier de la presse littéraire peut fournir un peu d'ombre : les recommandations de lectures estivales. Celles du 44e président des États-Unis, Barack Obama, ne font jamais défaut. Avec, cette année, le roman d'une autrice française dans sa sélection...

30/07/2026, 15:53

ActuaLitté

Nouveaux billets en euros : deux écrivains dans la série culturelle

La Banque centrale européenne a présenté, le 23 juillet 2026, dix projets pour la prochaine série de billets en euros. Cinq sont consacrés à la culture européenne et cinq aux fleuves et aux oiseaux. Dans la série culturelle, Miguel de Cervantes figure sur le billet de 50 euros, associé à une bibliothèque. Le graphisme final doit être choisi vers la fin de 2026, après une consultation publique et une évaluation technique.

28/07/2026, 16:16

ActuaLitté

À Los Angeles, un livre de 816 kilos entre au Guinness

Qui n’a jamais rêvé de faire son entrée dans le Guinness World Records ? La Bibliothèque centrale de Los Angeles l’a réalisé, grâce à un livre de 816 kilos, devenu le plus grand pop-up du monde.

28/07/2026, 13:07

ActuaLitté

De Borges à Superman : la bibliothèque d’Umberto Eco s'ouvre enfin au public

Dix ans après sa mort, la bibliothèque légendaire d’Umberto Eco s’ouvre enfin au public. Plus de 32.000 livres, autrefois réunis dans son appartement milanais, permettent désormais de pénétrer dans l’atelier intellectuel de cet humaniste encyclopédique, qui faisait dialoguer philosophie médiévale, sémiotique, romans policiers, science-fiction et bandes dessinées. À Bologne, les ouvrages ont été disposés selon l’ordre imaginé par l'érudit, offrant une cartographie vivante d’un esprit insatiable.

28/07/2026, 12:57

ActuaLitté

Elon Musk promet une Odyssée sans “wokisme” et “historiquement exact” : le Cyclope attend les preuves

Après avoir passé plusieurs mois à dénoncer les choix de Christopher Nolan, le controversé milliardaire Elon Musk promet désormais sa propre adaptation de L’Odyssée, intégralement produite avec Grok Imagine avant la fin de l’année. Une ambition homérique, alors que l’outil de xAI génère actuellement des séquences de quelques secondes et que le film de Nolan triomphe au box-office. Grok lui-même a quelques doutes...

24/07/2026, 17:59

ActuaLitté

En démontant un meuble de musée, ils découvrent un manuscrit de 1878 collé dessous

En préparant la rénovation de ses réserves, le Musée national d’histoire naturelle et des sciences de Lisbonne a démonté un meuble. Sous l’une de ses tablettes apparaissait un court texte manuscrit, daté du 2 août 1878 : quelques lignes laissées après le déménagement du secrétariat de l’ancienne Escola Politécnica. Une archive parfaitement rangée, à condition de penser à retourner l’étagère.

24/07/2026, 13:40

ActuaLitté

Des livres jetés dans l’étang : à Strasbourg, la cabane de l’Orangerie vandalisée deux nuits de suite

Des dizaines de livres ont été éparpillés au sol et, pour certains, jetés dans le bassin du parc de l’Orangerie, à Strasbourg. Visée à deux reprises entre le 19 et le 21 juillet, la bibliothèque de rue gérée par l’Association de défense des intérêts des quartiers centre-est fait désormais l’objet d’une plainte. La police municipale a renforcé ses rondes autour d’un lieu de partage déjà plusieurs fois attaqué par le passé.

24/07/2026, 12:38

ActuaLitté

Une bibliothèque qui ouvre à 7h30 et sert le petit-déjeuner aux enfants

À Yotsukaidō, dans la préfecture japonaise de Chiba, les vacances scolaires se prennent de bonne heure. Durant huit matinées de juillet et d’août, la bibliothèque municipale accueille les élèves dès 7h30 pour lire, avancer leurs devoirs ou participer à de courtes activités. La seconde session ajoutera un petit-déjeuner gratuit, préparé avec des acteurs locaux. De quoi commencer la journée entre les rayonnages, le cahier ouvert et la soupe miso encore chaude.

23/07/2026, 11:02

ActuaLitté

Un livreur de repas reçoit le plus prestigieux prix littéraire de Chine

À Kunshan, Wang Jibing continue de livrer des repas à scooter. Depuis le 15 juillet, il compte aussi parmi les lauréats du neuvième prix Lu Xun, l’une des principales distinctions littéraires chinoises. Son troisième recueil, Di Chu Fei Xing — Low Flight dans sa version anglaise — fait entendre les coursiers soumis au chronomètre des plateformes, à partir de leurs récits autant que de l’expérience de l’auteur.

21/07/2026, 10:48

ActuaLitté

Avant de choisir un livre, une heure de yoga est recommandée

À la bibliothèque municipale de Jōtō, le passage dans les rayonnages commence désormais par quelques mouvements sur une chaise. Le 1er août 2026, dix visiteurs pourront participer à trente minutes de yoga, suivies de recommandations délivrées par un bibliothécaire. Un rendez-vous mensuel qui associe activité corporelle et découverte des collections, sans promettre pour autant de lire plus vite ni davantage.

20/07/2026, 10:58

ActuaLitté

À Venise, une synagogue dans le ciel pour le Yiddishland

Une synagogue n’a pas besoin de terre ferme pour exister. À Venise, elle a même choisi le ciel. À l’Arsenale Nord de Venise, Nabatele, installation de l’artiste et architecte Anna Kamyshan, fait apparaître une synagogue au-dessus de la lagune. Événement collatéral officiel de la Biennale Arte, l’œuvre donne une forme aérienne au Yiddishland : non pas un État, mais un espace culturel façonné par une langue, ses traductions, ses lecteurs et les livres qui en conservent la mémoire

18/07/2026, 13:13

ActuaLitté

Ils croyaient cette héroïne réelle et venaient en pélerinage pleurer sur sa tombe

Bien avant les clubs de lecture en ligne, Charlotte Temple avait ses fidèles, ses reliques et même son tombeau. À New York, des lecteurs ont pleuré l’héroïne tragique de Susanna Rowson devant une dalle du cimetière de Trinity Church, convaincus qu’un personnage de roman y reposait. La Library of Congress remet en lumière ce culte singulier grâce à un exemplaire de 1802, enrichi de coupures de presse consacrées au pèlerinage.

16/07/2026, 14:40

ActuaLitté

À Manhattan, 10 000 ouvrages contraignent un locataire à partir

Mendel Uminer, traducteur et fondateur d’une revue littéraire, a quitté en 2026 son studio de l’Upper East Side, à Manhattan. La direction de l’immeuble estimait que les quelque 10.000 livres conservés dans le logement provoquaient un encombrement excessif et présentaient un risque d’incendie. Après plusieurs mois de procédure, il a organisé leur transfert avec l’aide de ses proches.

15/07/2026, 16:33

ActuaLitté

Canicule : Tom Gauld révèle les cinq périls qui menacent les livres

Dans un cartoon publié le 5 juillet par The Guardian, Tom Gauld déplace l’alerte canicule du lecteur vers le livre. Colle de reliure ramollie, bain rafraîchissant mal négocié, propriétaire rendu distrait par la chaleur, combustion spontanée et mains moites : le dessinateur écossais transforme les précautions estivales en manuel de survie pour ouvrages.

15/07/2026, 12:30

ActuaLitté

Les enfants se rendaient au cinéma pour un drive-in en voiture de carton

La State Library Victoria a organisé, le 8 juillet à Melbourne, son premier « drive-in » destiné aux enfants. Aucun moteur n’était admis dans les salles : les spectateurs de 3 à 8 ans fabriquaient une automobile en carton avant de la garer devant une projection de The Gruffalo. Proposée au tarif de 15 dollars australiens par enfant, la soirée prolongeait l’heure du conte par le bricolage et le cinéma.

15/07/2026, 12:05

ActuaLitté

Quels grands romans ont inspiré les classiques du rock ?

Le 29 juillet, la Bibliothèque municipale Darcy Ribeiro, à Curitiba, consacrera une rencontre aux classiques du rock inspirés par la littérature. Pendant une heure, textes et chansons seront rapprochés pour prolonger le Dia Mundial do Rock, célébré le 13 juillet au Brésil. La playlist et la bibliographie n’ont toutefois pas été dévoilées : le principe consiste à écouter les morceaux à rebours, jusqu’aux œuvres qui les ont nourris.

14/07/2026, 15:20

ActuaLitté

États-Unis : la bibliothèque offre des glaces et de l’argent aux enfants qui lisent le plus

À Baldwin, dans le Michigan, la Pathfinder Community Library organise jusqu’au 31 juillet son programme annuel de lecture estivale. Les enfants et adolescents consignent les ouvrages empruntés dans un carnet, avec des certificats Dairy Queen distribués chaque semaine et des prix en espèces promis aux plus assidus de chaque catégorie d’âge. Derrière la récompense, le dispositif repose sur un classement très concret : le nombre de livres terminés.

13/07/2026, 10:12

ActuaLitté

À Hong Kong, une bibliothèque désinfecte les livres six par six

La bibliothèque de la Hong Kong Metropolitan University met en avant une série de services autonomes destinés aux étudiants : emprunt mobile, scanners, réservation en ligne, studio audiovisuel et machine capable de désinfecter jusqu’à six livres à la fois.

11/07/2026, 16:23

ActuaLitté

Des hérissons en papier pour enfants… avec des pages pour adultes

Dans le Merseyside, au Royaume-Uni, des parents ont prévenu la police après avoir découvert que des hérissons en papier proposés à des enfants avaient été fabriqués avec des pages d’un roman érotique. Ces objets pliés à la main étaient distribués dans des commerces locaux par un homme qui disait les réaliser chez lui à partir de livres donnés, afin de récolter de l’argent pour une association.

07/07/2026, 17:36

ActuaLitté

Ces manuscrits vieux de 700 ans ont survécu à la guerre en Libye

Ravagée entre 2014 et 2016 par les combats opposant groupes jihadistes et forces du maréchal Khalifa Haftar, l’Université de Benghazi reconstruit aujourd’hui son campus. Dans les décombres de l’institution, une autre histoire de survie affleure : celle de manuscrits anciens, pillés pendant la guerre puis récupérés, dont certains remonteraient à près de sept siècles.

07/07/2026, 14:35

ActuaLitté

En Inde, des étudiants trouvent un cobra entre les livres

À Palakkad, dans le Kerala, des étudiants du Government Victoria College ont découvert un serpent derrière les livres de la bibliothèque du département de sanskrit. L’animal, identifié comme un cobra par la presse locale, a été retiré sans qu’aucun blessé ne soit signalé. Au-delà de l’image insolite, l’épisode illustre la procédure mise en place dans cet État du sud de l’Inde pour intervenir dans les espaces fréquentés par le public.

07/07/2026, 12:53

ActuaLitté

Cette ville transforme les livres lus en bons d’achat pour d'autres lectures

La ville de Busan (Corée du Sud, évidemment) relance en 2026 son programme “Happy Book Sharing”. Les habitants peuvent déposer des livres récents dans 44 librairies partenaires et recevoir un bon correspondant à 50 % du prix du livre, dans la limite de 15.000 wons par ouvrage.

 

06/07/2026, 13:13

ActuaLitté

Tous les chemins mènent à Rome : vérifiez-le avec ce Google Maps antique

Un ingénieur néerlandais a remis en circulation les routes de l’Empire romain, sans char, sans sandales et sans poussière. Avec OmnesViae, il devient possible de calculer un trajet antique entre deux villes, à pied ou à cheval, à partir de sources historiques, de la Table de Peutinger et de l’Itinéraire d’Antonin. Un outil de curiosité, mais aussi une porte d’entrée très concrète vers l’histoire des cartes, des livres de routes et des humanités numériques.

04/07/2026, 15:31

ActuaLitté

Dans l’Himalaya, cette bibliothèque se pilote au smartphone

Dans le comté de Medog, dans la région autonome du Tibet — Xizang, selon l’appellation administrative chinoise — une bibliothèque relie désormais un fonds local aux ressources numériques du réseau de Foshan, dans le Guangdong. Ouverte en 2023, la Lotus Book House, ou « Maison du livre Lotus », permet d’entrer, d’emprunter, de restituer, de prolonger un prêt ou de chercher un titre depuis un smartphone. 

04/07/2026, 11:29

ActuaLitté

Dans l'espace, que lit l'astronaute Sophie Adenot ? Des poèmes

L’espace n’a pas seulement accueilli satellites, modules et expériences scientifiques : il a aussi servi de point de départ à plusieurs milliers de poèmes. Lancé dans le cadre de la mission εpsilon de Sophie Adenot, le concours Astropoèmes invitait les enfants et adolescents, du CP à la 3e, à faire voyager leur imaginaire entre rêve, étoiles et immensité cosmique. 

02/07/2026, 16:24

ActuaLitté

À New York, un cheeseburger offert pour un livre acheté

À New York, Yu & Me Books propose pendant tout le mois de juillet un cheeseburger gratuit pour chaque livre acheté dans sa librairie de Chinatown. L’offre, annoncée sur Instagram avec 7th Street Burger et relayée par Must Do New York, passe par un coupon valable uniquement au restaurant 7th Street Burger du 250 Mulberry Street, avec une limite d’un burger par personne et par jour.

02/07/2026, 08:38

ActuaLitté

Une tapisserie Salammbô d’après Philippe Druillet dévoilée à Aubusson

À Aubusson, la Cité internationale de la tapisserie a présenté le vendredi 26 juin 2026 Salammbô, une tapisserie de près de 12 m² réalisée d’après un dessin de Philippe Druillet. L’œuvre sera dévoilée lors d’une tombée de métier, en présence de l’artiste, après un tissage manuel conduit selon les techniques traditionnelles d’Aubusson.

01/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Quand Ford demanda à une poétesse de nommer une voiture

En 1955, Ford sollicita la poétesse américaine Marianne Moore pour trouver le nom d’une nouvelle gamme automobile. La Library of Congress revient sur cette correspondance improbable, publiée en 1958, où la précision littéraire se heurte aux attentes du marketing industriel. Le constructeur automobile cherchait un nom. Marianne Moore proposa tout autre chose : une langue. 

27/06/2026, 09:58

ActuaLitté

L’Odyssée lue par Michael Caine ? L’IA s’en charge

Peu de temps avant la sortie en salles du film de Christopher Nolan, la société ElevenLabs, spécialisée dans l’audio généré par intelligence artificielle et le clonage vocal, a publié le 23 juin 2026 une version anglaise gratuite de L’Odyssée sur ElevenReader, son application de lecture audio. Le livre audio, produit par ElevenProductions, la branche de production interne de l’entreprise, est narré par la réplique vocale officielle de l'acteur Michael Caine. 

25/06/2026, 11:34

ActuaLitté

La mèche de cheveux d'un poète mort en 1850 proposée comme presse-papiers

Une mèche de William Wordsworth, enfermée dans un montage de verre et de métal pour former un presse-papiers, figurait parmi les objets de Rydal Mount proposés chez Mitchells, le 10 juin. L’objet, estimé entre 3000 et 5000 £ (environ 3475 à 5795 €) illustre la place singulière des reliques d’écrivains dans le marché patrimonial.

23/06/2026, 10:55

ActuaLitté

À Varsovie, la bibliothèque végétalisée du métro dépasse 19 000 prêts

Installée à la station Kondratowicza depuis septembre 2025, la Metroteka revendique 19 119 emprunts et 1 659 inscriptions nouvelles après six mois d’activité. Pour cette bibliothèque de 150 m², dotée de 16 000 ouvrages et accessible par la ligne M2, le premier bilan documente surtout l’appropriation rapide d’un équipement conçu pour placer le livre sur un trajet quotidien.

22/06/2026, 16:52

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.