Ryan Murphy adapte Les Éclats de Bret Easton Ellis pour Disney+

Disney+ a dévoilé la bande-annonce de cette nouvelle production FX, qui reprend le décor, les personnages et la tension du livre. Direction Los Angeles, en 1981, parmi les élèves d’un établissement privé où le luxe masque assez mal les mensonges, les jalousies et les obsessions.

Au centre du récit se trouve Bret, 17 ans, lycéen et écrivain en devenir. Son quotidien vacille avec l’arrivée de Robert Mallory, un élève séduisant dont le passé demeure difficile à cerner.

Dans le même temps, un tueur en série surnommé The Trawler s’en prend à des adolescents à travers la ville. Bret soupçonne bientôt Robert d’être lié aux crimes. Mais peut-il se fier à ses intuitions ? Sa fascination pour le nouvel arrivant, ses désirs secrets et une paranoïa grandissante brouillent peu à peu la frontière entre menace réelle et construction mentale.

Ce Los Angeles privilégié et désabusé était déjà au cœur de Less Than Zero, premier roman de Bret Easton Ellis, publié aux États-Unis le 1er mai 1985. Traduit par Brice Matthieussent, le livre paraît en France dès 1986 chez Christian Bourgois sous le titre Moins que zéro. Son adaptation cinématographique, sortie en 1987 aux États-Unis puis en 1988 en France sous le nom Neige sur Beverly Hills, rapporte 12,4 millions de dollars en Amérique du Nord.

L’écrivain connaît un retentissement plus important encore avec American Psycho, paru le 6 mars 1991, puis traduit par Alain Defossé et publié en France chez Salvy en 1992, sans changement de titre. Porté à l’écran par Mary Harron en 2000, avec Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman, le roman génère 34,3 millions de dollars de recettes mondiales. Vingt-quatre ans plus tard, le film attire encore le public : au second semestre 2024, il cumule 10,7 millions d’heures de visionnage sur Netflix, soit environ 6,3 millions de vues selon le mode de calcul de la plateforme.

Classée 18+ par Disney+, la série s’adresse à un public adulte.

Plus de 70 000 exemplaires vendus en France

Traduit par Pierre Guglielmina, Les Éclats est paru chez Robert Laffont le 16 mars 2023, totalise 31.169 ventes en France, selon les données Edistat.

Le projet avait d’abord pris la forme d’une lecture diffusée par épisodes dans le cadre des podcasts lancés par l’écrivain en 2021. ActuaLitté annonçait dès mai 2022 sa transformation en livre.

La version de poche, publiée chez 10/18 le 7 mars 2024, atteint de son côté 39.148 exemplaires, toujours sezlon Edistat. Les deux formats imprimés cumulent ainsi 70.317 ventes sur le marché français.

Dans la série, Igby Rigney interprète Bret, tandis qu’Homer Gere prête ses traits à Robert Mallory. Kaia Gerber joue Susan Reynolds, Hayes Warner incarne Debbie Schaffer et Graham Campbell apparaît dans le rôle de Thom Wright. Wes Bentley, Evan Rachel Wood et Jordan Roth composent une partie du cercle des adultes.

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Ryan Murphy intervient comme producteur exécutif, scénariste et réalisateur, tandis que Bret Easton Ellis figure également parmi les producteurs de la série. Disney+ lancera The Shards le 6 août, avec ses deux premiers épisodes.

Crédit image : Disney+

Par Clotilde Martin

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