Librairie : dans de nombreux pays, “les marges se réduisent

La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a établi un nouveau bilan économique pour le secteur de la librairie, couvrant l'année 2024 et se basant sur des données collectées auprès de ses membres et de sources tierces. Pour rappel, 2023 avait été marqué, selon l'organisation, par une forte inflation sur de nombreux territoires, laquelle avait gonflé les prix des livres et les chiffres d'affaires — malgré une certaine tendance à la baisse des ventes, en volume.

En 2024, signale l'organisation, le déclin des ventes se fait plus net, avec un recul observé sur de nombreux marchés, notamment en Nouvelle-Zélande (- 6,6 %), en Irlande (- 5,3 %), en Australie (- 3,1 %), en Suisse (- 1,8 %), comme en France (- 0,3 %).

Rapport de l'EIBF sur les marchés du livre à l'international, en 2024

Motif de réjouissance malgré tout, pour la fédération : « [L]e nombre de magasins ayant pignon sur rue est resté stable ou a augmenté dans la majorité des marchés étudiés », relève l'organisation, qui souligne parallèlement le maintien des parts de marché de ce canal de vente, qui atteignent même 60 % au Portugal.

À l'inverse, l'EIBF s'inquiète de la domination toujours plus marquée d'Amazon aux États-Unis, où la multinationale couvrirait désormais 60 à 70 % des ventes d'ouvrages imprimés, quand les libraires indépendants se partageraient autour de 10 % de l'ensemble seulement. Ventes en ligne et librairies physiques ne sont pourtant pas antinomiques, rappelle la fédération, en citant l'exemple du marché allemand, où près de la moitié des ventes de livres en ligne serait opérée par celles-ci.

Le rapport note aussi la consolidation du format numérique, pour le texte comme pour l'audio, avec des parts de marché croissantes dans plus de la moitié des marchés pris en compte.

Plusieurs menaces

L'EIBF ne cherche pas à minimiser les défis qui attendent la profession. Le contexte économique, pour commencer, ne s'annonce pas particulièrement porteur pour les ventes de livres. « Parmi les observations reçues par les membres de l'EIBF, l'une des plus significatives porte sur les marges qui se réduisent », signale la fédération de libraires.

Plus de 50 % des marchés couverts par l'étude seraient inquiets de la situation économique : « La conjoncture défavorable, marquée par l'inflation et la hausse des coûts, représente un défi pour de nombreux consommateurs, ce qui freine le marché », indique ainsi l'association des libraires suédois, la Svenska Bokhandlareföreningens.

Un autre point de vigilance porte sur les attaques menées contre les librairies. Si la France a eu son lot de cas, entre Violette & Co, à Paris, Les Vagues, à Nantes, ou la librairie Divergences, à Quimperlé, elle n'est pas la seule à subir ce phénomène. L'EIBF évoque ainsi la situation américaine, particulièrement préoccupante, où plusieurs États cherchent à limiter la diffusion de certains titres auprès des jeunes publics.

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Enfin, la baisse tendancielle des pratiques de lecture au sein des populations, notamment en Europe, reste un motif d'inquiétude, nuancé par l'émergence de nouvelles prescriptions en ligne, qui incitent de larges communautés à se plonger dans des textes.

Les libraires interrogés par l'EIBF placent ces trois sujets au cœur de leur préoccupation pour les années à venir, suivis par la numérisation de leur activité, la défense du prix unique et la formation du personnel.

Le rapport complet de l'EIBF est disponible ci-dessous.

Photographie : La librairie Ler Devagar, à Lisbonne (illustration, francesbean, CC BY-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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