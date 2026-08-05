Librairie : dans de nombreux pays, “les marges se réduisent

Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces...
Le 05/08/2026 à 11:34 par Antoine Oury
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05/08/2026 à 11:34
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La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a établi un nouveau bilan économique pour le secteur de la librairie, couvrant l'année 2024 et se basant sur des données collectées auprès de ses membres et de sources tierces. Pour rappel, 2023 avait été marqué, selon l'organisation, par une forte inflation sur de nombreux territoires, laquelle avait gonflé les prix des livres et les chiffres d'affaires — malgré une certaine tendance à la baisse des ventes, en volume.
En 2024, signale l'organisation, le déclin des ventes se fait plus net, avec un recul observé sur de nombreux marchés, notamment en Nouvelle-Zélande (- 6,6 %), en Irlande (- 5,3 %), en Australie (- 3,1 %), en Suisse (- 1,8 %), comme en France (- 0,3 %).
Motif de réjouissance malgré tout, pour la fédération : « [L]e nombre de magasins ayant pignon sur rue est resté stable ou a augmenté dans la majorité des marchés étudiés », relève l'organisation, qui souligne parallèlement le maintien des parts de marché de ce canal de vente, qui atteignent même 60 % au Portugal.
À l'inverse, l'EIBF s'inquiète de la domination toujours plus marquée d'Amazon aux États-Unis, où la multinationale couvrirait désormais 60 à 70 % des ventes d'ouvrages imprimés, quand les libraires indépendants se partageraient autour de 10 % de l'ensemble seulement. Ventes en ligne et librairies physiques ne sont pourtant pas antinomiques, rappelle la fédération, en citant l'exemple du marché allemand, où près de la moitié des ventes de livres en ligne serait opérée par celles-ci.
Le rapport note aussi la consolidation du format numérique, pour le texte comme pour l'audio, avec des parts de marché croissantes dans plus de la moitié des marchés pris en compte.
L'EIBF ne cherche pas à minimiser les défis qui attendent la profession. Le contexte économique, pour commencer, ne s'annonce pas particulièrement porteur pour les ventes de livres. « Parmi les observations reçues par les membres de l'EIBF, l'une des plus significatives porte sur les marges qui se réduisent », signale la fédération de libraires.
Plus de 50 % des marchés couverts par l'étude seraient inquiets de la situation économique : « La conjoncture défavorable, marquée par l'inflation et la hausse des coûts, représente un défi pour de nombreux consommateurs, ce qui freine le marché », indique ainsi l'association des libraires suédois, la Svenska Bokhandlareföreningens.
Un autre point de vigilance porte sur les attaques menées contre les librairies. Si la France a eu son lot de cas, entre Violette & Co, à Paris, Les Vagues, à Nantes, ou la librairie Divergences, à Quimperlé, elle n'est pas la seule à subir ce phénomène. L'EIBF évoque ainsi la situation américaine, particulièrement préoccupante, où plusieurs États cherchent à limiter la diffusion de certains titres auprès des jeunes publics.
À LIRE - Pour une librairie indépendante, quel est le prix de “l'engagement politique” ?
Enfin, la baisse tendancielle des pratiques de lecture au sein des populations, notamment en Europe, reste un motif d'inquiétude, nuancé par l'émergence de nouvelles prescriptions en ligne, qui incitent de larges communautés à se plonger dans des textes.
Les libraires interrogés par l'EIBF placent ces trois sujets au cœur de leur préoccupation pour les années à venir, suivis par la numérisation de leur activité, la défense du prix unique et la formation du personnel.
Le rapport complet de l'EIBF est disponible ci-dessous.
Photographie : La librairie Ler Devagar, à Lisbonne (illustration, francesbean, CC BY-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
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