Licencié après avoir exposé des livres jugés anti-transgenres, il perd en appel

Aux États-Unis, les batailles scolaires autour du livre ont pris l’habitude de changer de rayon. Cette fois, les ouvrages visés ne défendent pas les personnes LGBTQ+ : ils présentent le genre comme binaire et immuable, ou en proposent une satire à peine déguisée. Le salarié qui voulait les laisser bien en vue invoque pourtant le même principe que les adversaires des interdictions : la liberté d’expression.

Roderick E. Theis travaillait depuis plus de quinze ans pour l’InterMountain Education Service District, organisme public au service des établissements de l’est de l’Oregon. Employé comme spécialiste éducatif, ce travailleur social clinicien agréé recevait des collégiens dans deux bureaux pour conduire des évaluations et administrer des tests.

À La Grande Middle School, il avait placé derrière lui He Is He et She Is She, de Ryan et Bethany Bomberger. Les albums présentent l’identité comme binaire, biologique et immuable. Dans son local d’Elgin, il exposait Johnny the Walrus, de Matt Walsh. Le récit suit un garçon qui joue à être différentes créatures, dont un morse. Des « gens d’internet » l’obligent ensuite à choisir entre l’enfant qu’il est et ce qu’il prétend être, sans pouvoir changer d’avis. L’analogie avec la transidentité porte le propos politique du livre.

Le retrait, puis la demi-autorisation

Après une plainte déposée en octobre 2024, l’organisme a estimé que la présentation des trois titres constituait un « incident motivé par un préjugé », défini par son règlement comme l’expression hostile d’une animosité fondée notamment sur l’identité de genre. Une directive écrite, adressée le mois suivant, ordonnait à Theis de ne plus les montrer dans ses bureaux scolaires et l’avertissait qu’un refus pourrait conduire au licenciement.

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Le salarié a saisi la justice fédérale en mai 2025. Le juge Andrew D. Hallman lui a accordé une protection partielle : les albums pouvaient rester visibles en l’absence des élèves, moment où leur présentation relevait de l’expression personnelle, mais devaient disparaître lorsqu’il recevait des jeunes dans le cadre de ses fonctions.

Deux jours plus tard, quatre élèves de quatrième sont entrés dans son bureau avant les cours et ont demandé à consulter les ouvrages. Theis a d’abord tenté de les détourner de leur demande, puis les a laissés les regarder. Une enseignante a filmé la scène et déposé une nouvelle plainte. Une seconde enquête a suivi, puis son placement en congé administratif et son renvoi.

Un agent public devant les élèves

Dans sa décision publiée le 21 juillet 2026, la cour d’appel du neuvième circuit a confirmé le refus d’accorder à Theis l’injonction préliminaire qu’il réclamait. Pour les juges John Owens et Jennifer Sung, son message ne pouvait être séparé de ses « responsabilités professionnelles essentielles » lorsqu’il accueillait des collégiens dans un espace affecté à leur évaluation. Il parlait alors comme agent public : son expression échappait à la protection du Premier amendement.

La majorité distingue son cas de Kennedy v. Bremerton School District, arrêt dans lequel la Cour suprême avait protégé la prière d’un entraîneur après les matchs. Celui-ci se trouvait dans un moment privé, détaché de ses missions. Theis, au contraire, était face aux élèves qu’il devait accompagner.

Le juge Lawrence VanDyke conteste vivement cette lecture. Pour lui, les couvertures relevaient de la décoration personnelle, comme les drapeaux Pride, affiches Black Lives Matter, photographies ou soutiens syndicaux visibles chez d’autres salariés. Il relève aussi qu’aucune perturbation concrète n’avait été établie avant le conflit.

Le licenciement n’a pas été jugé au fond

La portée de l’arrêt exige une précision. La juridiction n’a pas déclaré le licenciement légal. Elle a confirmé le rejet partiel de la demande de protection provisoire concernant la présence des livres devant les élèves. Dans une décision distincte, elle a écarté, faute de compétence à ce stade, l’appel relatif à l’application de la première injonction pendant la procédure disciplinaire.

L’affaire ne reproduit donc pas exactement les controverses sur les collections scolaires.Board of Education v. Pico, en 1982, concernait le retrait d’ouvrages d’une bibliothèque par un conseil scolaire. Cette décision fragmentée n’a jamais fourni de règle générale parfaitement nette. Ici, les juges examinent le message attribuable à un salarié public dans le bureau où il reçoit des enfants.

Le San Francisco Chronicle estime que ce contentieux, ou un dossier voisin, pourrait finir devant la Cour suprême. L’hypothèse paraît crédible au regard de la division entre les juges et de décisions récentes sur le genre, la religion et l’école. Elle demeure une perspective : au 2 août 2026, aucun recours devant la haute juridiction n’avait été annoncé.

Illustration : TyliJura CC 0

Par Clément Solym

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