Licencié après avoir exposé des livres jugés anti-transgenres, il perd en appel

Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.
Le 04/08/2026 à 16:16 par Clément Solym
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04/08/2026 à 16:16
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Aux États-Unis, les batailles scolaires autour du livre ont pris l’habitude de changer de rayon. Cette fois, les ouvrages visés ne défendent pas les personnes LGBTQ+ : ils présentent le genre comme binaire et immuable, ou en proposent une satire à peine déguisée. Le salarié qui voulait les laisser bien en vue invoque pourtant le même principe que les adversaires des interdictions : la liberté d’expression.
Roderick E. Theis travaillait depuis plus de quinze ans pour l’InterMountain Education Service District, organisme public au service des établissements de l’est de l’Oregon. Employé comme spécialiste éducatif, ce travailleur social clinicien agréé recevait des collégiens dans deux bureaux pour conduire des évaluations et administrer des tests.
À La Grande Middle School, il avait placé derrière lui He Is He et She Is She, de Ryan et Bethany Bomberger. Les albums présentent l’identité comme binaire, biologique et immuable. Dans son local d’Elgin, il exposait Johnny the Walrus, de Matt Walsh. Le récit suit un garçon qui joue à être différentes créatures, dont un morse. Des « gens d’internet » l’obligent ensuite à choisir entre l’enfant qu’il est et ce qu’il prétend être, sans pouvoir changer d’avis. L’analogie avec la transidentité porte le propos politique du livre.
Après une plainte déposée en octobre 2024, l’organisme a estimé que la présentation des trois titres constituait un « incident motivé par un préjugé », défini par son règlement comme l’expression hostile d’une animosité fondée notamment sur l’identité de genre. Une directive écrite, adressée le mois suivant, ordonnait à Theis de ne plus les montrer dans ses bureaux scolaires et l’avertissait qu’un refus pourrait conduire au licenciement.
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Le salarié a saisi la justice fédérale en mai 2025. Le juge Andrew D. Hallman lui a accordé une protection partielle : les albums pouvaient rester visibles en l’absence des élèves, moment où leur présentation relevait de l’expression personnelle, mais devaient disparaître lorsqu’il recevait des jeunes dans le cadre de ses fonctions.
Deux jours plus tard, quatre élèves de quatrième sont entrés dans son bureau avant les cours et ont demandé à consulter les ouvrages. Theis a d’abord tenté de les détourner de leur demande, puis les a laissés les regarder. Une enseignante a filmé la scène et déposé une nouvelle plainte. Une seconde enquête a suivi, puis son placement en congé administratif et son renvoi.
Dans sa décision publiée le 21 juillet 2026, la cour d’appel du neuvième circuit a confirmé le refus d’accorder à Theis l’injonction préliminaire qu’il réclamait. Pour les juges John Owens et Jennifer Sung, son message ne pouvait être séparé de ses « responsabilités professionnelles essentielles » lorsqu’il accueillait des collégiens dans un espace affecté à leur évaluation. Il parlait alors comme agent public : son expression échappait à la protection du Premier amendement.
La majorité distingue son cas de Kennedy v. Bremerton School District, arrêt dans lequel la Cour suprême avait protégé la prière d’un entraîneur après les matchs. Celui-ci se trouvait dans un moment privé, détaché de ses missions. Theis, au contraire, était face aux élèves qu’il devait accompagner.
Le juge Lawrence VanDyke conteste vivement cette lecture. Pour lui, les couvertures relevaient de la décoration personnelle, comme les drapeaux Pride, affiches Black Lives Matter, photographies ou soutiens syndicaux visibles chez d’autres salariés. Il relève aussi qu’aucune perturbation concrète n’avait été établie avant le conflit.
La portée de l’arrêt exige une précision. La juridiction n’a pas déclaré le licenciement légal. Elle a confirmé le rejet partiel de la demande de protection provisoire concernant la présence des livres devant les élèves. Dans une décision distincte, elle a écarté, faute de compétence à ce stade, l’appel relatif à l’application de la première injonction pendant la procédure disciplinaire.
L’affaire ne reproduit donc pas exactement les controverses sur les collections scolaires.Board of Education v. Pico, en 1982, concernait le retrait d’ouvrages d’une bibliothèque par un conseil scolaire. Cette décision fragmentée n’a jamais fourni de règle générale parfaitement nette. Ici, les juges examinent le message attribuable à un salarié public dans le bureau où il reçoit des enfants.
Le San Francisco Chronicle estime que ce contentieux, ou un dossier voisin, pourrait finir devant la Cour suprême. L’hypothèse paraît crédible au regard de la division entre les juges et de décisions récentes sur le genre, la religion et l’école. Elle demeure une perspective : au 2 août 2026, aucun recours devant la haute juridiction n’avait été annoncé.
Illustration : TyliJura CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
30/07/2026, 12:40
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.
30/07/2026, 10:42
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