C'est un roman rocambolesque pour qui aime être surpris

Priscilla a trouvé son mot dès la lecture : « rocambolesque ». Il dit l’élan du récit, ses bifurcations, son mélange de couleurs, de bruits et de sensations. Il dit moins bien la difficulté de ranger Le Bruit du melon qui explose dans une case. « C’est un roman d’apprentissage. » pose la libraire, avant de le qualifier de « complètement hybride ».

Déjà présenté en avant-critique sur ActuaLitté, le premier roman de Marie Colombe paraîtra le 27 août 2026 chez Au diable vauvert et figure également parmi es finalistes du prix Stanislas 2026. L’entretien déplace toutefois la focale : il ne s’agit plus seulement de lire le livre, mais de savoir comment le défendre de l’autre côté du comptoir.

Retrouvez notre dernière émission avec la libraire, autour de ce livre hors norme !

Une famille dans les couloirs d’un palace

Mila a vingt ans et n’a presque connu que le Stanhope Plaza, palace new-yorkais où elle a grandi entre June et Lupita. La première, française malgré son nom, est une mère brillante, ambitieuse et insaisissable. La seconde, nounou colombienne, lui apporte une présence affective que l’argent ne remplace pas.

« Tout de suite, on est embarqué. » observe Priscilla. Le trio lui paraît « franchement improbable » : trois caractères qui auraient sans doute préféré une autre histoire, mais dont les liens deviennent le moteur du roman. Le voyage commence à New York et conduit jusqu’au sud de la France, territoire longtemps rêvé par Mila comme une carte postale familiale.

Le palace tient moins du personnage autonome que du foyer démesuré. June ayant écarté l’école ordinaire, Mila a grandi avec des précepteurs et des professeurs particuliers. Ses relations les plus familières se nouent avec Phil et les employés de l’hôtel, jusque dans les cuisines ou auprès des femmes de chambre. « Sa famille, ce sont les membres du personnel. » Faire un lit devient alors une tentative de vivre normalement dans une maison qui ne l’est guère.

L’humour comme carapace

Cette démesure pourrait écraser le récit. Marie Colombe lui oppose le comique, parfois poussé jusqu’au burlesque. Pour Priscilla, il protège à la fois Mila et la personne qui la lit : « Il y a quelque chose de très drôle et, en même temps, de très cynique, de très mélancolique, voire triste. »

La relation entre la jeune femme et sa mère peut se montrer cruelle. « L’humour est une carapace pour Mila, qui essaye de grandir comme elle peut dans cet environnement très particulier. » Le coup de cœur de la libraire se forme dès le prologue, puis se confirme lorsque l’hospitalisation de Lupita fait basculer l’intrigue et révèle pleinement sa capacité à accueillir les autres.

Le titre accompagne cette rupture sans livrer son secret. Priscilla y distingue un double mouvement : « Au début, ça commence par un cœur qui implose et ça termine par le melon qui explose. » La première partie enferme les trois femmes dans le Stanhope Plaza ; la seconde les confronte à leurs choix. « Ce melon qui explose, je pense que c’est aussi le conflit de ces trois femmes, qui va permettre à chacune de s’extirper de l’autre. »

Des mots contre le monde des chiffres

La crise des subprimes de 2008 ne reste pas à l’arrière-plan. Elle atteint June, son travail dans la finance et le monde auquel elle a consacré son existence. Mila, qui n’a choisi ni le palace ni cette éducation hors norme, se heurte à un système qu’elle perçoit comme capable d’écraser ceux qui vivent en dessous.

Autour d’elle, le roman rassemble des personnages secondaires éprouvés par la société, notamment dans le bar où elle finit par travailler. Priscilla décrit des êtres qui renoncent parfois à lutter contre un système « trop gros, trop oppressant, trop déprimant », tout en continuant à trouver de la beauté dans les rencontres et les gestes modestes. Elle y voit une veine « un peu anticapitaliste et, en même temps, pleine d’humanité ».

Mila répond aux chiffres maternels par les mots rares. Elle les recueille au gré des rencontres, puis les inscrit au feutre sur ses tee-shirts, jusque dans le désaccord avec June. « C’est fabuleux. » se réjouit Priscilla. Cette collection accompagne la construction d’une identité propre et met au jour les effets des secrets familiaux : vouloir protéger un proche peut aussi le blesser davantage.

Le conseil d’une libraire

Sur sa page de libraire Kube, Priscilla revendique des lectures éclectiques et le goût des histoires capables de la saisir. Pour conseiller celle-ci, elle éviterait la promesse trop précise. Le roman est, selon elle, suffisamment hybride pour déjouer les attentes et assez vivant pour emporter celles et ceux qui acceptent ce déplacement.

Son destinataire idéal ? « Le lecteur qui aime être surpris. » Celui qui entre en librairie sans programme et demande simplement qu’on lui tende un livre inattendu. Le Bruit du melon qui explose peut alors se présenter comme un roman d’apprentissage traversé par le burlesque, la mélancolie, la violence familiale et la débâcle financière.

Pour refermer l’entretien, Priscilla choisit un dernier mot de la collection de Mila : « pétrichor ». Il appartient au roman et, précise-t-elle sans en révéler davantage, y possède une saveur particulière.

Crédits photo : Priscilla

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