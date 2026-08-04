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Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

Le 04/08/2026 à 15:33 par Christian Dorsan

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Publié le :

04/08/2026 à 15:33

Christian Dorsan

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Tout commence par une patrouille de police qui se compromet dans l’incendie d’un camp de réfugiés avant de s’en prendre à une vieille connaissance des lecteurs de Nicolas Verdan : l’agent Evangelos (voir Le mur grec, La récolte des enfants). Celui-ci tente de s’interposer entre un policier et un jeune Rom, ce qui lui vaut un coup de Taser, le laissant à demi-conscient sous les yeux d’une jeune recrue ulcérée par ces méthodes.

Mais que faisait notre ancien agent de Renseignement sur la route d’Éleusis, ville industrielle située à 20 km d’Athènes, et comment le service de Renseignement savait qu’il devait rencontrer un activiste écologiste prêt à tout pour s’opposer au ministre de l’Environnement, Takis Starkos, qui a vendu le Pirée aux Chinois ?

Nicolas Verdan retrouve ses origines grecques en prenant le patronyme de son arrière-grand-père, Nikolopoulos, pour signer un polar intense écrit comme un compte à rebours d’une catastrophe à venir, un récit qui mélange politique et environnement, régime des Colonels et présent, car en Grèce rien n’est simple et l’Histoire empreinte de la Mythologie, est sans fin, il existe une sorte de continuité qui empêche les générations actuelles de vivre le présent pleinement. Mais à ce jeu-là, on sait très bien qu’« on ne répare pas le passé ».

Rencontre avec l’écrivain journaliste :

Actualitté : Bonjour Nicolas Verdan ou Nikos Nikolopoulos ? Quelles sont vos motivations pour reprendre le nom de votre famille grecque ?

Nikos Nikolopoulos : Bonjour Christian, Καλημέρα ! Il s’agit d’un clin d’œil affectueux à ma grand-mère maternelle, ma yaya Eleni. Et c’est aussi une manière d’annoncer la couleur en librairie : ceci est un livre qui vous parle de la Grèce, et de l’intérieur.

Actualitté : Nous avons l’an passé assisté aux incendies proches d’Athènes et malheureusement l’actualité se répète en ce moment, les Grecs semblent résignés face aux incuries du pouvoir ?

Nikos Nikolopoulos : L’actualité dramatique en ce début du mois d’août en témoigne : la Grèce n’en finit plus avec ces feux qui dévorent le pays année après année. Résignés, non, je ne crois pas. Il faut reconnaître qu’Athènes a passé à la vitesse supérieure, avec des drones pour détecter les départs de feux, une répression accrue de la pyromanie et, enfin, une meilleure coordination de tous les corps de métier et les autorités concernées par les incendies.

Mais le pays fait face, comme ailleurs en Europe, à des mégafeux incontrôlables dans un contexte climatique en mutation. Dans mon livre, je mets en scène les maux tenaces du pays : l’individualisme forcené, la faiblesse de la protection de l’environnement quand elle se heurte à des intérêts économiques et financiers.

Actualitté : C’est une jeune femme du service du Renseignement qui mène l’enquête, Popi. Elle et Evangelos ont le même caractère frondeur et ne lâchent rien ; et c’est une jeune policière qui a le courage de dénoncer ses collègues. Les femmes seraient-elles moins corrompues que les hommes ?

Nikos Nikolopoulos : Je n’irai pas jusque-là. Popi représente avant tout une nouvelle génération plus sensible aux enjeux climatiques et désireuse de s’affirmer en opposition aux schémas familiaux et sociétaux traditionnels. Elle m’a été inspirée par des femmes grecques actives et engagées sur le plan politique. Elles sont nombreuses dans les grandes villes. Universitaires, polyglottes, elles n’ont pas attendu mon roman pour mettre à distance certaines formes ancestrales de patriarcat.

Actualitté : La polémique enfle contre les migrants que l’on rend responsables des incendies. Y a-t-il un mouvement nationaliste de fond anti-migrants en Grèce plus qu’ailleurs en Europe ?

Nikos Nikolopoulos : Pas plus qu’ailleurs. En revanche, nous sommes loin de cette philoxénie, cet amour de l’étranger, une valeur sacrée qui viendrait tout droit de l’Antiquité. S’il est vrai que les Grecs sont ouverts aux autres, surtout quand ils sont touristes, ils le sont moins face aux vagues migratoires qui les confrontent à des formes de misère et d’errance qui font écho aux leurs, suite aux guerres du 20e siècle et aux crises économiques.

Les Grecs « modernes » ont longtemps pris le chemin de l’exil, pour les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Allemagne et j’en passe. Aujourd’hui, leur pays est l’un des points d’entrée de celles et ceux qui cherchent un avenir meilleur en Europe. La confrontation à l’autre ne va pas sans mal. Et la xénophobie est devenue, comme ailleurs en Europe, un argument électoral. Et bien entendu, l’extrême droite a franchi toutes les lignes rouges dans le rejet des étrangers. Le racisme, en Grèce, est ordinaire. Y compris au sein des forces de police, comme je l’évoque dans mon livre.

Actualitté : L’environnement, à travers le pêcheur Dimitri qui n’arrive plus à vivre de sa pêche dans le golfe de Saronique, est mis à mal. Existe-t-il une prise de conscience écologiste en Grèce ? 

Nikos Nikolopoulos : Oui, assurément. Cela se mesure au quotidien, tant dans les politiques de sensibilisation aux enjeux écologiques que dans les comportements individuels et collectifs. Le développement d’énergies renouvelables y est important. Toutefois, des problèmes demeurent, comme la destruction du littoral sous la pression immobilière ou industrielle. Le surtourisme menace aussi le pays et les Grecs commencent à prendre conscience de son impact néfaste sur la préservation des ressources naturelles et la biodiversité.

Actualitté : L’activiste Stamatis et Anouk, soupçonnés de préparer un attentat contre le ministre Takis Starkos, sont considérés comme des « écoterroristes ». Ce sont des militants écologistes convaincus ou des anarchistes prêts à en découdre contre la société, quelle que soit la thématique ?

Nikos Nikolopoulos : À travers ces personnages, je m’interroge sur la violence politique observable en Grèce. Dans mon livre, je transpose ce phénomène dans le cadre de l’écologie. Ils sont considérés comme « écoterroristes » par la police et Popi, elle-même engagée dans les forces de sécurité et de renseignement, se méfie des raccourcis sémantiques. Le mouvement anarchiste grec est une nébuleuse et il faudrait un livre entier pour en décrire les composantes, du 19e siècle à aujourd’hui.

Le fait est qu’il se distingue du terrorisme en tant que tel. Il s’exprime là où l’État est absent. Il occupe des espaces abandonnés par les politiques publiques et il combat les dérives autoritaires, militaristes et nationalistes extrêmes. On a pu voir des collectifs anarchistes former des brigades de volontaires pour combattre les feux de forêt en 2024. Je ferais clairement la différence entre terrorisme et anarchisme. Certains groupes dits d’extrême gauche s’en réclament un peu vite lorsqu’ils font sauter des bombes devant des ministères.

Actualitté : À travers vos romans, on a l’impression que le passé de la Grèce transpire chez les personnages, qu’ils n’arrivent pas à se défaire du Régime des colonels ou de la Guerre Civile, les Grecs portent encore en eux ces périodes sombres ?

Nikos Nikolopoulos : Les fantômes de ces deux épisodes clés de la deuxième moitié du 20e siècle hantent toujours la société grecque. Peut-être en raison des non-dits. Et de la volonté d’en finir avec ce passé sans l’avoir interrogé en classe, en famille, par exemple. Les manuels d’histoire préfèrent les héros de la guerre de l’Indépendance à ceux qui ont osé défier les colonels.

La Guerre civile est un sujet toujours brûlant. Au-delà des cercles de la recherche universitaire, elle surgit dans des récits familiaux et fait l’objet de récupérations politiques. Les antagonismes d’hier sont toujours présents, comme les fissures des tremblements de terre successifs sur les murs de la maison grecque. À voir si elle résistera à de nouvelles secousses.

Actualitté : Une confidence avant de vous quitter : Popi, l’agente du Renseignement, sera-t-elle votre prochain personnage récurrent dans d’autres enquêtes ?

Nikos Nikolopoulos : Oui, c’est possible. À l’heure qu’il est, elle s’intéresse à Bouboulinaune, une héroïne et amirale de la guerre d’indépendance grecque. Les amitiés gréco-russes tentent une relecture de l’histoire en faisant croire que la Grèce doit plus qu’on croit à la Russie dans sa lutte contre les Ottomans. Cela va de pair avec des liens toujours plus étroits entre Athènes et Moscou.

Les polars ont la qualité de nous introduire dans des questionnements de société au-delà de notre environnement proche. Par le biais de la fiction, nous appréhendons toujours mieux la réalité, Et Athènes brûlait ne déroge pas à la règle avec un avantage en plus, celui de nous inviter dans un pays qu’à tort nous associons uniquement aux vacances estivales.

Nikos Nikolopoulos signe plus qu’un polar, son roman est une galerie de portraits de la Grèce actuelle qui n’en finit pas d’être hantée par le passé avec une jeunesse impliquée qui souhaite aller de l’avant. C’est tout son amour pour ses racines que Nikos Nikolopoulos nous partage dans Et Athènes brûlait, un récit qui mêle suspense, politique et écologie, entre défaitisme et désir de renaissance, digne d’une tragédie grecque moderne.

Crédits photo : Caroline et Louis VOLANT, CC BY ND NC 4.0

 
 

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com

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Et Athènes brûlait

Nikos Nikolopoulos

Paru le 07/05/2026

352 pages

Editions de l’Aube

20,00 €

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Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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