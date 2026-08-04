Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître

Pourquoi le lipœdème reste-t-il encore si mal reconnu ?

Combien de femmes se sont entendu dire « il faut perdre du poids », alors qu’elles mangent équilibré, qu’elles bougent, qu’elles font tout « comme il faut » ? On leur dit que leurs « jambes poteaux » sont héréditaires, que cela fait partie de leur morphologie, que c’est juste un problème de mauvaise circulation…

Et pourtant, leurs jambes, elles, ne changent pas, peu importe les efforts fournis. Lourdes, douloureuses au moindre pincement, marquées de bleus qui apparaissent sans qu’on sache toujours pourquoi. Ce scénario, des centaines de milliers de femmes le vivent en France sans jamais entendre le mot qui expliquerait enfin ce qu’elles traversent : lipœdème.

Le lipœdème est une maladie chronique du tissu adipeux qui touche presque exclusivement les femmes. On retrouve une accumulation de graisse symétrique, épargnant les pieds, résistant aux régimes comme au sport, et la plupart du temps douloureuse au toucher. Elle se déclenche souvent lors des grands bouleversements hormonaux : puberté, grossesse, ménopause.

Le problème, c’est qu’elle est encore trop souvent confondue avec du surpoids. Et cette confusion a un effet direct : au lieu de chercher une cause, on renvoie la femme à son hygiène de vie, à sa volonté, à son alimentation. Malheureusement, aucun régime ni aucun sport ne fera disparaître le lipœdème.

Une partie du problème provient aussi des manques dans les formations des professionnels de santé. Le lipœdème est quasiment absent des études médicales et paramédicales : un généraliste peut terminer son cursus sans jamais en entendre parler. Et quand il en entend parler, poser le diagnostic reste loin d’être simple, car le lipœdème est une maladie multi-systémique (atteinte du tissu conjonctif, impact sur la circulation veineuse et lymphatique…) et il n’existe aujourd’hui ni prise de sang ni examen d’imagerie unique permettant de dire, à lui seul, « c’est un lipœdème ».

Le diagnostic reste avant tout clinique. Il repose sur l’écoute de l’histoire de la patiente, l’observation de la répartition des tissus et la recherche de symptômes associés. Et même si la recherche avance, on ne comprend pas encore tous les mécanismes de cette maladie multi-systémique, ni toutes ses implications sur le reste du corps.

Tout cela contribue en partie à comprendre pourquoi le lipœdème est si sous diagnostiqué et si souvent confondu avec un lymphœdème, une insuffisance veineuse, ou une simple prise de poids.

Si j’écris sur ce sujet, c’est aussi parce qu’il me touche directement : je suis moi-même atteinte de lipœdème, ma mère l’est, ma grand-mère l’était et je crains que ma fille le soit un jour elle aussi. Professionnellement je reçois aussi chaque semaine, dans mon cabinet de kinésithérapie, des patientes qui vivent la même chose que moi.

De mon point de vue, il y a aussi une réalité plus difficile à dire : une maladie qui touche presque uniquement les femmes (que ce soit en rééducation périnéale ou pour le lipœdème, je retrouve le même mécanisme) obtient rarement le même crédit qu’une pathologie « mixte ». Elle est plus facilement minimisée, reléguée au rang de complexe esthétique plutôt que traitée comme une vraie question de santé.

À cela s’ajoute un frein plus pragmatique : il n’existe à ce jour aucun traitement qui guérisse le lipœdème, ni de parcours de soin clairement identifié, seulement des solutions pour ralentir son évolution. Pour certains médecins, poser ce diagnostic n’ouvre donc sur aucune « solution » concrète, ce qui n’encourage pas toujours à chercher plus loin.

La France accuse aussi un vrai retard par rapport à ses voisins européens. En Allemagne, l’assurance maladie s’oriente vers une prise en charge de la chirurgie du lipœdème sous conditions. En Belgique, un statut de pathologie chronique permet déjà de rembourser des séances de kinésithérapie et des vêtements de compression.

En France, même si l’Assurance Maladie a consacré un dossier grand public en 2025, le lipœdème n’est toujours pas inscrit sur la liste des affections de longue durée, et toutes les potentielles prises en charge restent à la charge des patientes (opérations chirurgicales considérées comme « esthétiques », drainages manuels non remboursés...).

Résultat, l’errance diagnostique moyenne est de 19 ans, pendant lesquels la douleur est minimisée et la responsabilité renvoyée à la patiente. Les choses bougent malgré tout : les partages sur les réseaux augmentent la visibilité de la maladie, et le nombre d’articles scientifiques sur le sujet a explosé ces dernières années.

C’est tout l’enjeu de mon travail de sensibilisation : plus les femmes repèrent tôt les signes du lipœdème, plus vite elles peuvent adopter les bons gestes (compression, drainage, mouvement adapté) et éviter que la maladie ne progresse. Un diagnostic ne réécrit pas les années d’errance, mais il change ce qui vient après.

C’est exactement ce que j’ai voulu transmettre en rédigeant Le Guide complet du lipœdème : donner aux femmes concernées les clés pour comprendre leur corps, agir tôt, et ne plus se sentir seules face à une maladie encore trop invisibilisée.

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Illustration : éditions Dangles

Par Auteurs Piktos

Contact : f.lamotte@piktos.fr