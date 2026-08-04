Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.
Le 04/08/2026 à 14:59 par Auteurs Piktos
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04/08/2026 à 14:59
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Pourquoi le lipœdème reste-t-il encore si mal reconnu ?
Combien de femmes se sont entendu dire « il faut perdre du poids », alors qu’elles mangent équilibré, qu’elles bougent, qu’elles font tout « comme il faut » ? On leur dit que leurs « jambes poteaux » sont héréditaires, que cela fait partie de leur morphologie, que c’est juste un problème de mauvaise circulation…
Et pourtant, leurs jambes, elles, ne changent pas, peu importe les efforts fournis. Lourdes, douloureuses au moindre pincement, marquées de bleus qui apparaissent sans qu’on sache toujours pourquoi. Ce scénario, des centaines de milliers de femmes le vivent en France sans jamais entendre le mot qui expliquerait enfin ce qu’elles traversent : lipœdème.
Le lipœdème est une maladie chronique du tissu adipeux qui touche presque exclusivement les femmes. On retrouve une accumulation de graisse symétrique, épargnant les pieds, résistant aux régimes comme au sport, et la plupart du temps douloureuse au toucher. Elle se déclenche souvent lors des grands bouleversements hormonaux : puberté, grossesse, ménopause.
Le problème, c’est qu’elle est encore trop souvent confondue avec du surpoids. Et cette confusion a un effet direct : au lieu de chercher une cause, on renvoie la femme à son hygiène de vie, à sa volonté, à son alimentation. Malheureusement, aucun régime ni aucun sport ne fera disparaître le lipœdème.
Une partie du problème provient aussi des manques dans les formations des professionnels de santé. Le lipœdème est quasiment absent des études médicales et paramédicales : un généraliste peut terminer son cursus sans jamais en entendre parler. Et quand il en entend parler, poser le diagnostic reste loin d’être simple, car le lipœdème est une maladie multi-systémique (atteinte du tissu conjonctif, impact sur la circulation veineuse et lymphatique…) et il n’existe aujourd’hui ni prise de sang ni examen d’imagerie unique permettant de dire, à lui seul, « c’est un lipœdème ».
Le diagnostic reste avant tout clinique. Il repose sur l’écoute de l’histoire de la patiente, l’observation de la répartition des tissus et la recherche de symptômes associés. Et même si la recherche avance, on ne comprend pas encore tous les mécanismes de cette maladie multi-systémique, ni toutes ses implications sur le reste du corps.
Tout cela contribue en partie à comprendre pourquoi le lipœdème est si sous diagnostiqué et si souvent confondu avec un lymphœdème, une insuffisance veineuse, ou une simple prise de poids.
Si j’écris sur ce sujet, c’est aussi parce qu’il me touche directement : je suis moi-même atteinte de lipœdème, ma mère l’est, ma grand-mère l’était et je crains que ma fille le soit un jour elle aussi. Professionnellement je reçois aussi chaque semaine, dans mon cabinet de kinésithérapie, des patientes qui vivent la même chose que moi.
De mon point de vue, il y a aussi une réalité plus difficile à dire : une maladie qui touche presque uniquement les femmes (que ce soit en rééducation périnéale ou pour le lipœdème, je retrouve le même mécanisme) obtient rarement le même crédit qu’une pathologie « mixte ». Elle est plus facilement minimisée, reléguée au rang de complexe esthétique plutôt que traitée comme une vraie question de santé.
À cela s’ajoute un frein plus pragmatique : il n’existe à ce jour aucun traitement qui guérisse le lipœdème, ni de parcours de soin clairement identifié, seulement des solutions pour ralentir son évolution. Pour certains médecins, poser ce diagnostic n’ouvre donc sur aucune « solution » concrète, ce qui n’encourage pas toujours à chercher plus loin.
La France accuse aussi un vrai retard par rapport à ses voisins européens. En Allemagne, l’assurance maladie s’oriente vers une prise en charge de la chirurgie du lipœdème sous conditions. En Belgique, un statut de pathologie chronique permet déjà de rembourser des séances de kinésithérapie et des vêtements de compression.
En France, même si l’Assurance Maladie a consacré un dossier grand public en 2025, le lipœdème n’est toujours pas inscrit sur la liste des affections de longue durée, et toutes les potentielles prises en charge restent à la charge des patientes (opérations chirurgicales considérées comme « esthétiques », drainages manuels non remboursés...).
Résultat, l’errance diagnostique moyenne est de 19 ans, pendant lesquels la douleur est minimisée et la responsabilité renvoyée à la patiente. Les choses bougent malgré tout : les partages sur les réseaux augmentent la visibilité de la maladie, et le nombre d’articles scientifiques sur le sujet a explosé ces dernières années.
C’est tout l’enjeu de mon travail de sensibilisation : plus les femmes repèrent tôt les signes du lipœdème, plus vite elles peuvent adopter les bons gestes (compression, drainage, mouvement adapté) et éviter que la maladie ne progresse. Un diagnostic ne réécrit pas les années d’errance, mais il change ce qui vient après.
C’est exactement ce que j’ai voulu transmettre en rédigeant Le Guide complet du lipœdème : donner aux femmes concernées les clés pour comprendre leur corps, agir tôt, et ne plus se sentir seules face à une maladie encore trop invisibilisée.
Illustration : éditions Dangles
Par Auteurs Piktos
Contact : f.lamotte@piktos.fr
Paru le 23/09/2026
304 pages
Editions Dangles
24,50 €
Paru le 20/10/2022
121 pages
Améthyste éditions
16,95 €
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Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.
14/07/2026, 15:49
PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.
13/07/2026, 10:27
Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.
10/07/2026, 15:16
Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.
10/07/2026, 10:58
La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.
10/07/2026, 10:14
La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?
09/07/2026, 10:26
Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.
07/07/2026, 11:54
Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.
06/07/2026, 17:19
À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.
05/07/2026, 10:56
À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
03/07/2026, 16:39
Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.
25/06/2026, 16:19
Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.
25/06/2026, 12:56
PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.
25/06/2026, 12:17
En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.
25/06/2026, 11:53
Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.
24/06/2026, 18:33
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