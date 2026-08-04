Entraîner l’IA avec des livres, puis les détruire

L'activité de ISBNdb repose sur une base qui permet de rechercher des ouvrages par ISBN, titre, auteur ou éditeur, puis d’en récupérer les références par une interface de programmation payante. Les résultats peuvent notamment comprendre la date de publication, le format, la langue, le nombre de pages et le nom de l’éditeur.

La page repérée le 21 juillet par le média américain 404 Media présentait une activité différente. ISBNdb s’y disait capable de retrouver des livres dispersés dans des bibliothèques, des librairies d’occasion ou des catalogues épuisés, puis de regrouper leur achat pour le compte d’entreprises travaillant sur de grands modèles de langage. Les commandes annoncées commençaient à 1000 volumes et pouvaient atteindre un million d’exemplaires.

Pour convaincre ses clients, ISBNdb mettait en avant les ouvrages publiés avant la diffusion massive des textes produits par les outils génératifs. La société les présentait comme une source de contenus écrits et édités par des humains, plus structurés que les textes recueillis automatiquement sur Internet.

Confidentialité et destruction des exemplaires

Les critiques ont surtout visé les garanties de discrétion promises aux acheteurs. Dans une version archivée de son site, ISBNdb annonçait un accord de confidentialité couvrant l’identité du client, sa stratégie et les livres recherchés. Un autre texte, intitulé « Reframing the Destruction Narrative », défendait la conservation numérique du contenu après le recyclage du papier. Ces deux publications ont conduit plusieurs médias à présenter ISBNdb comme un intermédiaire susceptible d’alimenter des opérations de scan destructif.

Le scan destructif consiste à retirer la reliure et à séparer les pages pour accélérer leur passage dans un scanner, empêchant au passage à l'exemplaire imprimé d'être remis en circulation. En somme, les livres sont donc scannés puis détruits, pour alimenter des intelligences artificielles génératives. Les documents rendus publics ne montrent toutefois pas qu’ISBNdb ait elle-même découpé, numérisé ou fait détruire un livre : aucun client, contrat exécuté ou lot effectivement livré par ce service n’a été identifié dans les articles consultés.

Après la publication des premières enquêtes, ISBNdb a supprimé la page commerciale et le billet consacré à la destruction des livres. L’entreprise a expliqué qu’elle avait seulement cherché à mesurer la demande avant d’abandonner cette piste. Elle a déclaré à 404 Media : « La page servait à tester l’intérêt du marché ; ce service n’a jamais vu le jour. » ISBNdb affirme n’avoir jamais acheté, scanné ou vendu de livre dans ce cadre.

La méthode évoquée par ISBNdb a déjà été utilisée par Anthropic. Dans une ordonnance rendue le 23 juin 2025 et disponible en fin d'article, le juge fédéral William Alsup indique qu’Anthropic a dépensé plusieurs millions de dollars pour acheter des millions de livres imprimés, souvent d’occasion. Ses prestataires retiraient les reliures, découpaient les pages, les numérisaient et jetaient les originaux ; chaque ouvrage devenait un fichier PDF doté d’un texte lisible par machine.

Des commandes inhabituelles chez les libraires d’occasion

La page retirée par ISBNdb n’est pas le seul épisode à avoir attiré l’attention sur des achats massifs de livres. À Badalona, en Catalogne, Marçal Font, de la Llibreria Fènix, a reçu entre le 30 avril et le 8 mai 2026 plusieurs commandes destinées à Zoom Books, une entreprise canadienne. Elles comprenaient des manuels techniques sur la production du vin, des actes de congrès des années 1980 et des journaux liés à la guerre civile espagnole. Les colis partaient vers une même adresse aux États-Unis, celle de PrepFort, un prestataire logistique installé dans l’Illinois.

D'après The Guardian, des commandes de Zoom Books ont aussi été reçues en Australie au mois de mai. À Benalla, dans l’État de Victoria, Delfina Manor, qui dirige Good Reading Secondhand Books, a expédié trois cartons contenant environ 30 à 40 ouvrages. Les achats, effectués sur des plateformes comme AbeBooks ou Biblio, avaient été payés à l’avance, frais de port compris. Le volume de travail nécessaire pour retrouver et emballer les livres l’a conduite à demander à l’entreprise de ne plus passer de commandes aussi importantes.

À Melbourne, John Sainsbury, propriétaire de Sainsburys Books, a également décrit des achats sans cohérence thématique apparente et sans discussion sur les prix. Une même commande réunissait un manuel de mécanique des sols des années 1970, un ouvrage sur le cyclisme néo-zélandais, un recueil de poésie australienne et une histoire locale de Hawthorn.

Zoom Books se présente comme une entreprise de recyclage de livres et affirme acheter des exemplaires d’occasion pour les revendre entiers et ne pas les numériser. Selon sa réponse au Guardian, les ouvrages qui ne peuvent plus être remis en circulation seraient simplement recyclés.

Crédits photo : Andrea De Santis - Pexels

Par Ewen Berton

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