Centre Pompidou : Laurent Le Bon rempile, la Bpi face au défi de 2030

Emmanuel Macron a reconduit Laurent Le Bon à la présidence du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition de la ministre de la Culture Catherine Pégard. Officialisée le 23 juillet, cette nomination prolonge pour 3 ans le mandat commencé le 19 juillet 2021, après la présidence de Serge Lasvignes.

Conservateur général du patrimoine, Laurent Le Bon connaît bien l’institution. Il a travaillé au Musée national d’art moderne entre 2000 et 2010 et assuré le commissariat de nombreuses expositions, parmi lesquelles Dada, présentée au Centre Pompidou en 2005-2006. Directeur du Centre Pompidou-Metz de 2008 à 2014, il a ensuite présidé le Musée national Picasso-Paris jusqu’en 2021.

Son premier mandat aura surtout été celui de la préparation de Pompidou 2030. Le bâtiment de Beaubourg a fermé à l’automne 2025 pour une rénovation complète comprenant désamiantage, mise aux normes, amélioration énergétique et réorganisation des espaces. Pour maintenir l’institution visible durant cette longue absence, Laurent Le Bon a lancé le programme « Constellation », qui déploie collections et manifestations dans différents lieux français et internationaux.

La conduite du chantier restera le principal test de ce nouveau mandat. La Cour des comptes avait notamment alerté, en 2023, sur un pilotage insuffisant et sur les incertitudes entourant le financement du volet culturel du projet. Laurent Le Bon devra donc tenir ensemble ambition artistique, maîtrise financière et respect du calendrier, tout en préparant l’ouverture du Centre Pompidou KANAL à Bruxelles, celle du Centre Pompidou Francilien à Massy en 2027 et le cinquantième anniversaire de l’institution.

Laurent Le Bon préside par ailleurs le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’information, mais la Bpi demeure un établissement public autonome, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et lié au Centre Pompidou par convention. Sa gestion quotidienne relève donc de sa propre direction.

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Depuis août 2025, la bibliothèque accueille ses lecteurs dans le bâtiment Lumière, dans le 12e arrondissement de Paris, avant son retour annoncé à Beaubourg en 2030, malgré la proposition, en son temps, de la candidate malheureuse à la mairie de Paris Rachida Dati, que « cette implantation ne soit pas seulement provisoire »...

D’ici à 2030, la Bpi doit réaménager entièrement ses deux niveaux à Beaubourg : un accueil renouvelé au niveau 2, des espaces plus modulables pour les collections, les rencontres et les expositions, et un niveau 3 davantage consacré au travail calme. Le projet prévoit aussi l’« Archipel », destiné à rapprocher les fonds de la bibliothèque de ceux du Musée national d’art moderne, ainsi qu’une meilleure articulation avec les espaces dédiés aux jeunes publics.

Crédits photo : Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou © Centre Pompidou/H. Véronèse

Par Hocine Bouhadjera

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