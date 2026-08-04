Vie et mort d'une mite

Une renarde s’approche d’un corps abandonné. Elle flaire le sang, les hommes partis, la chair qui ne bouge plus. La forêt poursuit pourtant ses affaires : les oiseaux tournent, les insectes travaillent, la terre absorbe. Puis le corps respire. Maya n’est pas morte. À partir de ce retour improbable, Rowe Irvin construit un roman où survivre signifie fabriquer un monde assez étroit pour empêcher le mal d’y entrer.

Des années plus tard, Maya vit dans une cabane avec sa fille. De l’autre côté de la barrière se trouvent les Pourris, la violence, la maladie et les hommes. À l’intérieur règnent les règles de Myma : les Veilleurs, les rites, les noms qui changent avec les saisons, les os, les cheveux et le sang mêlés à la terre pour protéger leur territoire. L’enfant ignore presque tout de la société. Sa mère lui a donné une langue avant de lui donner le monde.

Le récit alterne cette voix enfantine avec le passé de Maya : une mère dépressive, un père effacé, le travail dans un élevage, le désir pour Kitty, les humiliations et la menace masculine qui se rapproche. Les deux lignes avancent l’une vers l’autre. Peu à peu, les mots inventés par Myma cessent de paraître fantastiques : ils révèlent la forme prise par le traumatisme lorsqu’il devient une méthode d’éducation.

La maternité est saisie dans une phrase remarquable : « Une peur nouvelle glissa hors de Maya après la naissance et s’attacha au corps qui était sorti du sien. » La peur ne disparaît donc pas avec l’enfantement. Elle change de corps. Maya protège sa fille en prolongeant autour d’elle la frontière de sa propre peau. Chaque geste d’amour consolide le refuge et resserre simultanément la prison.

La mite donne au livre sa structure : larve, pupe, métamorphose. La transformation n’a pourtant rien d’une promesse de beauté. Les cycles naturels répètent autant qu’ils renouvellent. Maya contemple les chrysalides et comprend la violence de ce qu’une mère peut transmettre à sa fille. Elle aurait voulu dire : « Un jour, j’espère aimer quelque chose avec légèreté. » Au lieu de quoi elle avoue : « Je crois que je me suis toujours sentie seule. »

Cette intensité sensorielle constitue la grande qualité du roman, mais elle peut aussi saturer la lecture. Plaies, sécrétions, cadavres, os, faim et décomposition accordent peu de répit. Certaines images, d’abord saisissantes, perdent de leur force à mesure que le texte les multiplie. Le symbolisme de la mite, de la toile, des reliques et des mues devient parfois trop visible, comme si l’architecture organique du récit devait sans cesse être confirmée.

Le moment où Maya parvient enfin à nommer ce qu’elle a subi ne transforme pas la violence en origine bienheureuse : « Ils m’ont violée, dit-elle, et ils m’ont laissée pour morte. J’ai cru que j’allais y passer, mais je suis toujours en vie. » La distinction est essentielle : sa fille et la vie qu’elle a bâtie existent malgré l’agression, jamais grâce à elle.

La fin inverse les places. La fille porte désormais celle qui l’a protégée et enfermée : « Et je la porterai, je la porterai même quand elle sera rattrapée par l’immobilité et le silence. » Vie et mort d’une mite (trad. Odile Carton) refuse ainsi le récit confortable de la résilience. Roman charnel, inquiétant et inventif, il montre qu’un cocon peut maintenir en vie tout en empêchant de prendre son envol.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026