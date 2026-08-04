Le Phare de l'impossible : père et fils et forteresse

Firth arrive d’Édimbourg avec ses bagages, ses peintures, son esprit et l’intention de ne pas repartir vivant. Il s’attendait à trouver un terminus. Il rencontre un jeune homme dont l’existence semble encore intacte, un paysage capable de déplacer les certitudes et une maison où chaque silence dissimule une lutte. Dès lors, l’île devient le théâtre d’un conflit moins simple qu’un affrontement entre ouverture et enfermement.

Michael Pedersen installe son histoire dans une prose qui refuse de marcher droit. La mer possède des humeurs, les rochers des souvenirs, les animaux une diplomatie, et Robert Louis Stevenson apparaît comme un compagnon de conversation parfaitement acceptable. Le fantôme de l’écrivain rappelle à Ouse que « [v]oyager plein d’espoir vaut mieux que d’arriver à destination ». Cette maxime traverse tout le livre : partir compte, mais le désir du départ ne suffit pas à décider de la destination.

Le rapport aux livres forme l’un des plus beaux fils du roman. Ouse a recueilli les ouvrages abandonnés d’une bibliothèque fermée. Son père les méprise, les brûle ou les jette lorsqu’ils menacent trop visiblement l’ordre qu’il impose. Pour le jeune gardien, lire ne relève ni du passe-temps ni de l’évasion innocente. Chaque volume agrandit les limites de l’île, permet d’imaginer une autre existence et nourrit l’œuvre qu’il écrit en secret.

Firth reconnaît ce talent et veut l’aider. Son empressement reste néanmoins ambigu. Il admire Ouse, s’attache à lui, mais le transforme aussi en projet : un être à sauver, à révéler, à transporter vers le continent. Pedersen évite ainsi la fable trop commode du citadin éclairé venu délivrer un insulaire ignorant. Ouse sait défendre ce qui l’a façonné. Lorsqu’on lui présente son existence comme incomplète, il répond : « Ce n’est pas une demi-vie. […] C’est une existence sensorielle complète. »

Le paysage n’est donc ni un bagne ni un paradis. Il construit les personnages autant qu’il les retient : « Nous sommes autant façonnés par le paysage que par les gens qui le parcourent. » Toute la réussite du roman se situe dans cette tension. Partir peut être un choix ; rester aussi. Encore faut-il que la décision appartienne à celui qui la prend.

Le Père incarne l’emprise familiale, la peur du déclassement et une virilité qui tourne toute douceur en dérision. Il est drôle, effrayant, intarissable et parfois si tonitruant qu’il absorbe la nuance. Le récit insiste longuement sur sa brutalité, comme s’il craignait que le lecteur n’en mesure pas suffisamment le poids. De même, l’invention métaphorique fonctionne à plein régime : chaque vague se transforme, chaque ciel s’anime, chaque émotion convoque sa créature. La profusion enchante avant de fatiguer légèrement.

Le livre trouve sa profondeur lorsque ses personnages résistent aux rôles qu’on leur distribue. Ouse lui-même, blessé, laisse parfois remonter la langue paternelle : « Le cœur est une chose idiote et fragile qu’on vénère bêtement. » Il ne suffit pas de quitter un lieu pour se débarrasser de ce qu’il a imprimé en soi.

Roman d’apprentissage, histoire d’amour et conte insulaire, Le Phare de l’impossible avance avec le roulis d’un navire trop chargé : il déborde, tangue, menace parfois de perdre quelques caisses, mais conserve son cap. Sa lumière la plus convaincante n’annonce pas un sauveur. Elle montre seulement qu’au milieu du brouillard, un passage existe.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com