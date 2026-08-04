Actes Sud s’offre Minus, la maison qui fait parler les familles

Fondée en 2012 dans les Hauts-de-France par Julie Verley, Alexandra Butruille et Amélie Boï, Minus a construit son catalogue autour d’une idée simple : faire du livre ou du jeu un support de conversation au sein de la famille.

Anne-Sylvie Bameule, Julie Gautier et Pauline Capitani, dirigeantes d’Actes Sud, saluent des ouvrages et des objets permettant aux parents et aux enfants d’échanger « avec humour et amour » autour de leurs idées, de leurs émotions, de leurs souvenirs et de leurs rêves.

Une présence européenne

La maison commercialise notamment des livres à remplir à deux, des kits de discussion, des jeux de cartes et de défis, des cahiers d’activités ainsi que des produits conçus en collaboration avec des institutions culturelles.

Son réseau comprend en particulier des concept stores et des boutiques de musées en France, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas. Depuis 2024, Minus assure également la distribution exclusive des affiches en sérigraphie artisanale de la marque Kencre.

Pour préparer cette cession, les associées avaient confié à Septentrion Finance un mandat exclusif afin de rechercher un repreneur partageant leurs valeurs et leur ligne éditoriale. Selon le conseil financier, Minus a enregistré une croissance annuelle moyenne de 25 % au cours des cinq dernières années.

Les comptes déposés font apparaître un résultat net d’environ 201.000 € en 2025, contre 138.000 € en 2024, ainsi que 891.000 € de fonds propres et 741.000 € de trésorerie à la clôture du dernier exercice disponible.

La cession a aussi été accompagnée, pour les fondatrices, par le cabinet Bignon Lebray. Actes Sud était conseillé par Advisio Corporate Finance et Taylor Wessing.

Un « archipel d’acteurs culturels »

Actes Sud présente ce rapprochement comme la rencontre de deux maisons indépendantes et implantées en région. « Dans la période actuelle, il est indispensable de se penser comme un archipel d’acteurs culturels », affirment Anne-Sylvie Bameule, Julie Gautier et Pauline Capitani. « C’est dans cet esprit que ces deux maisons se sont rapprochées, tendant un fil créatif et optimiste entre Lille et Arles. »

Créée en 1978 au Paradou avant de s’installer à Arles en 1983, la maison a progressivement développé autour du Passage du Méjan un ensemble comprenant notamment une librairie, des salles de cinéma, des espaces d’exposition, de concerts et de conférences.

Pour Actes Sud, Minus constitue un prolongement naturel de ses activités en jeunesse, en bande dessinée et, plus largement, auprès des familles : Actes Sud Junior, crée en 1995, mais également, entre autres, les collections Guides des Musées et Ateliers Villette, Hélium, le Rouergue et Thierry Magnier, ainsi que par Actes Sud BD. La transaction ouvre aussi au groupe un accès plus direct à des objets éditoriaux situés à la frontière du livre, du jeu et du cadeau, vendus dans des circuits qui ne se limitent pas aux librairies.

Minus a par ailleurs conçu des cahiers, des jeux et des supports de visite pour le château de Versailles, Paris Musées, la Réunion des musées nationaux–Grand Palais, le Centre Pompidou, le LaM ou encore le musée Picasso.

Conserver « l’âme et l’équipe complète de Minus »

Du côté de Minus, les fondatrices mettent en avant plusieurs synergies attendues : l’élargissement de la diffusion, le développement à l’international, la structuratin de la gestion et des ressources humaines, ainsi que des économies sur la fabrication.

« L’idée de rejoindre une maison d’édition familiale et indépendante, autour de laquelle rayonne un véritable écosystème culturel — librairie, cinéma, lieu d’exposition, école - était enthousiasmante », déclarent Julie Verley, directrice de création, Alexandra Butruille, co-fondatrice, et Amélie Boï, associée à l'aventure depuis 2020. Elles assurent que le rapprochement doit s’effectuer « tout en conservant l’âme et l’équipe complète de Minus ».

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En 2024, derniers chiffres en date disponible, Actes Sud a réalisé 62,48 millions € de chiffre d’affaires et dégagé un bénéfice net de 2,63 millions €. L’ensemble du groupe, chapeauté par la holding Actes Sud Participations, représentait 69,4 millions € et un résultat net de 2,48 millions €.

Crédits photo : Minus (Actes Sud)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com