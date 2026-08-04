Actes Sud s’offre Minus, la maison qui fait parler les familles

Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition de Minus Éditions, effective depuis le 18 mai, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Minus Éditions revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
Le 04/08/2026 à 11:34 par Hocine Bouhadjera
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04/08/2026 à 11:34
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Fondée en 2012 dans les Hauts-de-France par Julie Verley, Alexandra Butruille et Amélie Boï, Minus a construit son catalogue autour d’une idée simple : faire du livre ou du jeu un support de conversation au sein de la famille.
Anne-Sylvie Bameule, Julie Gautier et Pauline Capitani, dirigeantes d’Actes Sud, saluent des ouvrages et des objets permettant aux parents et aux enfants d’échanger « avec humour et amour » autour de leurs idées, de leurs émotions, de leurs souvenirs et de leurs rêves.
La maison commercialise notamment des livres à remplir à deux, des kits de discussion, des jeux de cartes et de défis, des cahiers d’activités ainsi que des produits conçus en collaboration avec des institutions culturelles.
Son réseau comprend en particulier des concept stores et des boutiques de musées en France, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas. Depuis 2024, Minus assure également la distribution exclusive des affiches en sérigraphie artisanale de la marque Kencre.
Pour préparer cette cession, les associées avaient confié à Septentrion Finance un mandat exclusif afin de rechercher un repreneur partageant leurs valeurs et leur ligne éditoriale. Selon le conseil financier, Minus a enregistré une croissance annuelle moyenne de 25 % au cours des cinq dernières années.
Les comptes déposés font apparaître un résultat net d’environ 201.000 € en 2025, contre 138.000 € en 2024, ainsi que 891.000 € de fonds propres et 741.000 € de trésorerie à la clôture du dernier exercice disponible.
La cession a aussi été accompagnée, pour les fondatrices, par le cabinet Bignon Lebray. Actes Sud était conseillé par Advisio Corporate Finance et Taylor Wessing.
Actes Sud présente ce rapprochement comme la rencontre de deux maisons indépendantes et implantées en région. « Dans la période actuelle, il est indispensable de se penser comme un archipel d’acteurs culturels », affirment Anne-Sylvie Bameule, Julie Gautier et Pauline Capitani. « C’est dans cet esprit que ces deux maisons se sont rapprochées, tendant un fil créatif et optimiste entre Lille et Arles. »
Créée en 1978 au Paradou avant de s’installer à Arles en 1983, la maison a progressivement développé autour du Passage du Méjan un ensemble comprenant notamment une librairie, des salles de cinéma, des espaces d’exposition, de concerts et de conférences.
Pour Actes Sud, Minus constitue un prolongement naturel de ses activités en jeunesse, en bande dessinée et, plus largement, auprès des familles : Actes Sud Junior, crée en 1995, mais également, entre autres, les collections Guides des Musées et Ateliers Villette, Hélium, le Rouergue et Thierry Magnier, ainsi que par Actes Sud BD. La transaction ouvre aussi au groupe un accès plus direct à des objets éditoriaux situés à la frontière du livre, du jeu et du cadeau, vendus dans des circuits qui ne se limitent pas aux librairies.
Minus a par ailleurs conçu des cahiers, des jeux et des supports de visite pour le château de Versailles, Paris Musées, la Réunion des musées nationaux–Grand Palais, le Centre Pompidou, le LaM ou encore le musée Picasso.
Du côté de Minus, les fondatrices mettent en avant plusieurs synergies attendues : l’élargissement de la diffusion, le développement à l’international, la structuratin de la gestion et des ressources humaines, ainsi que des économies sur la fabrication.
« L’idée de rejoindre une maison d’édition familiale et indépendante, autour de laquelle rayonne un véritable écosystème culturel — librairie, cinéma, lieu d’exposition, école - était enthousiasmante », déclarent Julie Verley, directrice de création, Alexandra Butruille, co-fondatrice, et Amélie Boï, associée à l'aventure depuis 2020. Elles assurent que le rapprochement doit s’effectuer « tout en conservant l’âme et l’équipe complète de Minus ».
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En 2024, derniers chiffres en date disponible, Actes Sud a réalisé 62,48 millions € de chiffre d’affaires et dégagé un bénéfice net de 2,63 millions €. L’ensemble du groupe, chapeauté par la holding Actes Sud Participations, représentait 69,4 millions € et un résultat net de 2,48 millions €.
Crédits photo : Minus (Actes Sud)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
30/07/2026, 12:40
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.
30/07/2026, 10:42
Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.
30/07/2026, 10:33
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
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