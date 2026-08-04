Benjamin Alire Sáenz, auteur d’Aristote et Dante, est mort à 71 ans

Lin-Manuel Miranda, qui a enregistré les versions audio des deux romans consacrés à Aristote et Dante, a réagi sur Instagram à l’annonce de la mort de l’écrivain. Il avait également participé à la production de leur adaptation cinématographique, sortie aux États-Unis en 2023.

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Benjamin Alire Sáenz est né le 16 août 1954 à Old Picacho, au Nouveau-Mexique, et avait grandi près de Las Cruces. Après des études de philosophie et de sciences humaines au séminaire Saint-Thomas de Denver, il avait été ordonné prêtre catholique avant de quitter le ministère. Il avait ensuite obtenu un master de création littéraire à l’Université du Texas à El Paso. Il a rendu publique son homosexualité à l’âge de 54 ans.

Installé à El Paso, il a enseigné pendant plusieurs décennies à l’université où il avait étudié. Il a dirigé le département de création littéraire avant de prendre sa retraite en 2016. La ville, située face à Ciudad Juárez de l’autre côté de la frontière mexicaine, sert de cadre à plusieurs de ses romans et nouvelles. Ses personnages sont souvent confrontés aux effets de la frontière sur les familles, les déplacements et les rapports sociaux.

Aristote et Dante, de la littérature jeunesse au cinéma

Publié aux États-Unis en 2012, Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers raconte la rencontre entre Aristote Mendoza et Dante Quintana, deux adolescents vivant à El Paso dont l’amitié se transforme progressivement en relation amoureuse. La traduction française, assurée par Hélène Zilberait, a été publiée en 2015 par Pocket Jeunesse.

Le roman a reçu en 2013 le Stonewall Book Award et le Prix Pura Belpré et a également été désigné livre d’honneur du Prix Michael L. Printz, décerné à des ouvrages destinés aux adolescents. Ces distinctions récompensaient notamment son traitement des questions d’identité, de famille, d’amitié et d’amour.

Benjamin Alire Sáenz a repris les deux personnages dans un second roman publié en anglais en 2021. Sa traduction française, signée Aurélien d’Almeida, est parue chez Pocket Jeunesse en 2022 sous le titre Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Le premier volume a ensuite été adapté au cinéma par Aitch Alberto, avec Max Pelayo et Reese Gonzales dans les rôles principaux.

La relation amoureuse racontée dans le premier livre a aussi entraîné son retrait temporaire des bibliothèques scolaires du district de Granbury, au Texas. L’ouvrage a par ailleurs été interdit en Russie et en Biélorussie, rappelle The Guardian. Ces décisions visaient son contenu LGBTQ+, alors que le roman avait reçu plusieurs récompenses d’organisations professionnelles.

Un prix PEN/Faulkner et un dernier roman sur une fusillade

En 2013, Sáenz a remporté le Prix PEN/Faulkner de la fiction pour Everything Begins and Ends at the Kentucky Club, non traduit en français. Il était le premier auteur latino à recevoir cette distinction. Le recueil comprend sept nouvelles situées entre El Paso et Ciudad Juárez, reliées notamment par le Kentucky Club, un bar proche de la frontière.

Il a publié des romans, des recueils de nouvelles, de la poésie et des livres pour enfants et adolescents. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français, dont La Maison de l’oubli, version française de The House of Forgetting parue en 1999, et L’Insaisissable Logique de ma vie, traduction de The Inexplicable Logic of My Life publiée par Pocket Jeunesse en 2018.

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Son dernier roman, When the World Was Happy, doit paraître en anglais le 29 septembre 2026 chez Simon & Schuster. Le livre suit des jumeaux et leurs proches après une fusillade dans un lycée d’El Paso. Sáenz s’est en partie appuyé sur la mort de sa nièce, tuée en 1990 lors d’une fusillade dans un bowling de Las Cruces. Il avait repris ce projet après la tuerie de l’école primaire Robb d’Uvalde, au Texas, en 2022. Aucune édition française n'a pour le moment été annoncée.

Crédits photo : Larry D. Moore, CC BY 4.0

Par Ewen Berton

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