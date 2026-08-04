Neagley, une série dérivée dans l'univers de Reacher, d'après Lee Child

En 2022, Amazon Prime Video diffusait les premiers épisodes de la série Reacher de Nick Santora, basée sur les romans de Lee Child mettant en scène l'enquêteur dur à cuire Jack Reacher, incarné par Alan Ritchson.

Quatre saisons plus tard, voici qu'une série dérivée s'invite sur les écrans. Comme son nom l'indique, Neagley sera centrée sur Frances Neagley, personnage récurrent interprété par Maria Sten. Détective privée à Chicago, elle croisera à nouveau le chemin de Reacher...

La série est supervisée par Nick Santora Nicholas Wootton, avec un scénario cosigné par le duo, avec Adam Higgs, Kyle Long et Lacey Herbert. Lee Child, l'auteur des romans originaux, figure pour sa part au générique en tant que producteur exécutif. Du fond de l'abîme, le premier livre de la série Jack Reacher, a été traduit en 1999 par André Roche aux éditions du Félin, avant une parution au Livre de Poche.

Par Antoine Oury

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