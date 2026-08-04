“R comme Regarder” : le livre photo jeunesse, loin des clichés

Portée par l’Institut pour la photographie et Photo Elysée (Lausanne), « R comme Regarder » est une exposition consacrée à l’histoire du livre photo jeunesse, qui rassemble plus d’une centaine d’albums écrits et édités dans différents pays.

Après avoir été présentée à Lausanne, puis à Essen, « R comme Regarder » est montrée à Arles au cours de l'été sous le commissariat d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie, avant sa présentation à Lille au CNA à Luxem- bourg puis à Foto Arsenal (Vienne) en 2027.

S’il reste minoritaire dans le paysage éditorial, le livre photo jeunesse rend compte de l’évolution de notre perception de la photographie, de l’histoire de la pédagogie et du statut de l’enfant dans les sociétés occidentales depuis plus d’un siècle. Ce genre éditorial bénéficie de l’émergence de nouvelles méthodes pédagogiques axées sur l’image.

La photographie investit tous les registres de la littérature pour enfants, des imagiers à la fiction, en passant par les ouvrages à vocation pédagogique, éducative, voire créative. Si elle contribue à renouveler ce genre éditorial, elle s’ouvre aussi à de nouveaux usages formels et singuliers grâce à la collaboration de graphistes, artistes, illustrateurs et auteurs.

Tomi Ungerer, Clic clac ou qu’est-ce que c’est ?, L’École des loisirs, Paris, 1989. © 1989 Diogenes Verlag AG Zürich, Switzerland / Tomi Ungerer Estate All rights reserved

L’exposition rassemble une centaine d’ouvrages internationaux, en privilégiant la création photographique originale, afin de mettre en lumière ce genre éditorial, ses caractéristiques et ses dimensions contemporaines.

Les femmes photographes jouent un rôle prépondérant dans l’histoire du livre photo jeunesse qui rapproche deux domaines de compétences longtemps perçus comme féminins – l’éducation et le portrait d’enfant – jusqu’à l’émergence dans les années 1970 d’un nouveau genre éditorial dédié à la construction du regard de l’enfant.

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« R comme Regarder » est l’occasion de découvrir le processus de création du livre photographique, depuis la prise de vue jusqu’aux maquettes originales des ouvrages présentés.

Conçu en intégrant pleinement la question de la médiation, le parcours de l’exposition propose des livres en libre consultation ainsi que des expériences interactives, pensées pour les petits comme pour les grands. Conçue avec un objectif « 100 % accessibilité » pour les plus jeunes, elle inclut l’ensemble de la médiation directement au sein de sa scénographie et de son parcours.

Vues de l’exposition R comme Regarder au Museum Folkwang, Essen, 2026. © Museum Folkwang - Jens Nober

Cette exposition inédite, tant par son envergure que par le sujet qu’elle aborde, poursuit une tournée européenne et bénéficie d’une visibilité dans 6 lieux et 5 pays différents (Suisse, Allemagne, France, Autriche et Luxembourg) entre 2025 et 2028.

Le comité scientifique réunit Paul Cottin, conseiller de l’association PoBoC, dédiée aux livres photo jeunesse ; Rose Durr, doctorante en anthropologie et chargée de recherches au sein du pôle conservation de l’Institut pour la photographie ; Florian Ebner, chef de Cabinet de la photographie au Centre Pompidou, et Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France.

Photographie : Tana Hoban, Look Again!, Macmilan Publishing Company, New York, 1971. © Estate of Tana Hoban

Par Dépêche

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