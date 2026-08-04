Manga : cinq éditeurs indépendants s’allient pour accéder aux libraires

Publier un manga indépendant ressemble parfois à cette discipline éditoriale méconnue : disposer d’un livre, mais d’aucun moyen raisonnable de le faire parvenir jusqu’au lecteur. L’Independent Manga Alliance entend intervenir dans cet espace peu spectaculaire, situé entre la licence signée et l’ouvrage effectivement commandable.

Présentée le 23 juillet 2026, lors du San Diego Comic-Con, l’initiative est portée par Varun Gupta, directeur général de Manga Mavericks Books, et Harrison Doan, responsable des partenariats et des licences chez Mahjong Pros. Selon The Beat, les deux hommes ont conçu cette structure commune pour accompagner les créateurs indépendants et les petites maisons qui cherchent à élargir leur lectorat.

Le programme annoncé couvre quatre domaines : localisation, distribution, marketing et soutien commercial sur le marché anglophone. La nuance compte. L’IMA ne promet pas de devenir un éditeur collectif, ni de constituer un catalogue unique. Elle propose un réseau de compétences et de partenaires, auquel d’autres professionnels peuvent demander à adhérer.

Une chaîne du livre à monter soi-même

Varun Gupta connaît le problème autrement que par ouï-dire. Manga Mavericks a débuté en 2016 sous la forme d’un podcast consacré à l’actualité du secteur, avant de devenir une entreprise multimédia puis de lancer sa branche éditoriale en 2025. Dans un entretien accordé en avril 2026 à Publishers Weekly, il expliquait avoir commencé par prospecter dans les salons japonais de dōjinshi, où circulent des bandes dessinées autopubliées ou produites par de très petites structures.

Ces espaces font émerger des formats et des récits qui ne passent pas nécessairement par les circuits industriels habituels. Leur publication à l’étranger suppose toutefois de négocier les droits, traduire, adapter le lettrage, fabriquer les fichiers, imprimer, promouvoir, stocker et livrer. Beaucoup de métiers, donc, pour des équipes qui tiennent parfois dans une seule pièce.

Gupta reconnaît que l’accès à une distribution viable a constitué l’une des principales difficultés rencontrées par Manga Mavericks Books. La maison a finalement signé avec Pathway Book Service pour l’Amérique du Nord et Gazelle Book Services pour certains titres en Europe. Son catalogue imprimé peut ainsi être commandé par les professionnels nord-américains à travers le réseau Ingram ; l’accord européen demeure plus sélectif.

Cinq acteurs, des compétences complémentaires

L’IMA rassemble, à son lancement, Manga Mavericks Books, Mahjong Pros, Strict Algorithm LLC, Red String Manga et Curation Entertainment Partners, qui exploite la plateforme B ! JuKu. Tous évoluent dans l’édition indépendante, sans exercer exactement le même métier.

Strict Algorithm travaille dans la traduction, la localisation et le marketing de contenus japonais. Red String Manga, installé au Japon, cumule activité éditoriale et prestations de traduction, lettrage ou accompagnement de licences. Les deux sociétés collaboraient déjà avec Manga Mavericks.

Curation Entertainment Partners apporte B ! JuKu, une plateforme de bandes dessinées numériques qui permet de lire et d’acheter des webcomics, mais aussi aux auteurs de présenter leurs créations. Mahjong Pros possède un profil plus singulier : d’abord tourné vers le jeu de mah-jong, l’acteur américain a développé en 2025 une activité éditoriale spécialisée dans les mangas liés à cet univers.

ActuaLitté avait présenté cette diversification en avril 2026. Depuis, Publishers Weekly a confirmé que Mahjong Pros avait confié son catalogue imprimé à Pathway en Amérique du Nord ; certains ouvrages passent aussi par Gazelle en Europe.

La proximité des deux éditeurs avec les mêmes partenaires éclaire la logique de l’IMA : partager des solutions déjà trouvées plutôt que recommencer, chacun dans son coin, la même course d’obstacles.

Une promesse encore sans mode d’emploi public

L’annonce établit donc un périmètre, des membres fondateurs et un appel à candidatures. Elle ne détaille encore ni les critères d’admission, ni le coût d’une éventuelle adhésion, ni la rémunération des services, ni la répartition contractuelle des tâches. Aucun premier projet accompagné par l’Alliance n’a été rendu public.

Le cadre géographique mérite aussi d’être précisé : l’IMA travaille à la publication et à la circulation de mangas en anglais. Elle n’a annoncé ni programme de traduction française, ni accord avec une maison francophone, ni dispositif particulier pour les librairies françaises. Pour l’heure, l’organisation se présente comme un outil professionnel destiné à réduire les coûts d’accès au marché anglophone — avec cinq membres, quatre champs d’intervention et beaucoup de plomberie éditoriale à raccorder.

Par Nicolas Gary

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