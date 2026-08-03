Cathy Parson, cofondatrice de Publishers Group UK, est morte

Publishers Group UK (PGUK) exerce une activité proche de celle d’un diffuseur : l’entreprise présente et commercialise les catalogues de maisons d’édition auprès des librairies, des chaînes, des sites de vente en ligne, mais aussi des musées, des galeries et des boutiques spécialisées.

Elle accompagne des éditeurs britanniques, européens et nord-américains, tandis que le stockage, les expéditions, la facturation et le recouvrement sont assurés avec Macmillan Distribution.

Parmi les catalogues représentés figurent notamment ceux de maisons et de marques telles que MIT Press, New York Review Books, Drawn & Quarterly, DC Comics, Tuttle Publishing, Shambhala ou encore plusieurs branches internationales de Penguin Random House. PGUK occupe ainsi une place particulière dans la circulation au Royaume-Uni de livres importés, de catalogues indépendants et d’ouvrages spécialisés.

Plus de trente ans au service des éditeurs

Cathy Parson avait fondé Hi Marketing en 1992 avec Medwyn Hughes. La société s’était ensuite rapprochée d’Airlift Books, avec laquelle elle partageait une force de vente commune au début des années 2000, dans le cadre du réseau international de distribution Publishers Group Worldwide.

Après la faillite de leur maison mère américaine, Advanced Marketing Services, Cathy Parson et Medwyn Hughes avaient repris en 2007 Publishers Group UK et Hi Marketing. À cette date, elle occupait la fonction de directrice commerciale de PGUK. Elle siégeait depuis mars 2007 au conseil d’administration de Publishers Group UK Limited.

Au fil des années, Cathy Parson était devenue une figure familière des grands rendez-vous professionnels, notamment de la Foire du livre de Francfort et des salons britanniques et américains. PGUK salue une dirigeante dont la « vision, le leadership et le dévouement » ont contribué à faire de l’entreprise l’un des acteurs les plus reconnus de la commercialisation des livres au Royaume-Uni.

Medwyn Hughes, cofondateur et codirecteur général de l’entreprise, décrit Cathy Parson comme « une force de la nature et une personnalité absolument singulière ». Selon lui, PGUK ne serait pas devenue la même entreprise sans son travail, sa vision et sa capacité à nouer des relations durables avec les éditeurs et les professionnels du livre. L’entreprise ne précise pas encore les conséquences de sa disparition sur sa direction.

Cathy Parson laisse son époux, John, ainsi que leurs trois enfants, Jack, Anna et Isabel.

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Par Hocine Bouhadjera

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