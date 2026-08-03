Patrice Evenor, nouveau président de Belles Lettres Diffusion Distribution

Dans son message de départ, le dirigeant décrit une dernière journée « chaleureuse, drôle et émouvante » auprès de l’équipe qu’il avait accompagnée depuis septembre 2021. Il remercie également les équipes d’Albin Michel, et tout particulièrement Gilles Haéri, pour leur rôle dans l’intégration de Thierry Souccar Éditions au sein du groupe.

Un spécialiste de la diffusion à la tête de BLDD

La nomination de Patrice Evenor ramène ainsi le dirigeant vers un domaine qui occupe une grande partie de son parcours professionnel. Avant de rejoindre Thierry Souccar, il avait travaillé au Petit Futé, chez Delagrave et aux éditions Tallandier, mais aussi pendant une dizaine d’années chez Volumen, où il avait notamment dirigé la diffusion.

En 2017, il avait intégré Harmonia Mundi Livre comme directeur général adjoint, avec pour mission de coordonner les activités commerciales et logistiques. Ce poste prolongeait une expérience déjà acquise chez Volumen dans la diffusion, les relations clients, la gestion des stocks et l’organisation des flux entre les éditeurs, les libraires et le distributeur.

En tant que directeur général de Thierry Souccar Éditions, il devait conduire le développement stratégique de la maison et renforcer ses relations avec la librairie indépendante, en collaboration avec le pôle éditorial dirigé par Elvire Sieprawski.

Fondée en 2007 à Vergèze, dans le Gard, la maison s’est spécialisée dans la santé, la nutrition, le bien-être, le sport et la vulgarisation scientifique. Elle revendique aujourd’hui plus de 500 titres publiés, quelque 150 auteurs et plus de quatre millions d’exemplaires vendus. Elle anime également le média en ligne LaNutrition.fr.

Le mandat de Patrice Evenor aura notamment été marqué par l’adossement de la maison au groupe Albin Michel. En 2023, Thierry Souccar lui a cédé 60 % du capital de l’entreprise, tandis que la diffusion et la distribution étaient confiées à Dilisco. Gilles Haéri prenait alors la présidence de la société, Patrice Evenor en conservant la direction opérationnelle et Elvire Sieprawski la direction éditoriale.

Dans son message d’adieu, Patrice Evenor assure que l’équipe « continuera à exprimer tout son talent avec Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Veron ». Les deux responsables codirigent les éditions Leduc, autre composante du groupe Albin Michel.

Chez BLDD, la présidence recouvre la direction effective de l’entreprise. Les statuts confient au président la gestion, l’administration et la représentation de la société, ainsi que toutes les décisions qui ne sont pas réservées aux associés. Patrice Evenor aura ainsi autorité sur les activités commerciales et administratives du Kremlin-Bicêtre comme sur le centre logistique de Gaillon.

Créée en 2003, BLDD assure la diffusion commerciale et la distribution physique de livres : présentation des nouveautés aux libraires, prise et traitement des commandes, stockage des ouvrages, expéditions, facturation et gestion des retours. L’entreprise dispose de son siège au Kremlin-Bicêtre et d’un centre logistique dans l’Eure.

La société revendique près de 200 éditeurs distribués, plus de 5000 clients en France et à l’étranger, ainsi que plus de 25.000 titres disponibles dans ses entrepôts. BLDD a réalisé un chiffre d’affaires de 20,8 millions d’euros en 2025, pour un résultat net de 63.700 euros.

Crédits photo : Belles Lettres

Par Hocine Bouhadjera

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